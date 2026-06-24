Глава города Тулы Алексей Эрк на радио «КП-Тула» пожелал тулякам любить свой город и ценить его самобытность

Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП
Почти два года у руля областного центра: что удалось сделать, а что пока не получается? Как распределяются 38,5 миллиарда рублей городского бюджета, из которых 21 миллиард уходит на социальную сферу? О чем говорят с волонтерами, помогающими фронту, и почему проект «Медики для Победы» стал для него личной инициативой? А также - 880 лет Туле, 85 лет обороны и 50 лет звания «Город-герой»: что готовит город к юбилеям?
Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП
Об этом и не только глава города Тулы Алексей Эрк – гость программы «Первые лица» на радио «Комсомольская правда» в Туле:
Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП
Слушайте эфиры на радио «Комсомольская правда» в Туле (93,3 FM):
24 июня в 11.00 и 15.00,
25 июня в 13.00 и 17.00,
26 июня в 11.00 и 15.00,
27 июня в 13.00 и 15.00,
28 июня в 11.00 и 17.00,
29 июня в 11.00 и 15.00,
30 июня в 13.00 и 15.00,
1 июля в 11.00 и 15.00.
А также прямую трансляцию в сети Интернет на сайте «Радио КП».