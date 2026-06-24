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Общество24 июня 2026 6:00

Глава города Тулы Алексей Эрк на радио «КП-Тула» пожелал тулякам любить свой город и ценить его самобытность

Слушайте эфиры на радио «Комсомольская правда» в Туле на частоте 93,3 FM (16+)
Игорь КОПЫТОВ
Глава города Тулы Алексей Эрк на радио «Комсомольская правда» в Туле.

Глава города Тулы Алексей Эрк на радио «Комсомольская правда» в Туле.

Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Почти два года у руля областного центра: что удалось сделать, а что пока не получается? Как распределяются 38,5 миллиарда рублей городского бюджета, из которых 21 миллиард уходит на социальную сферу? О чем говорят с волонтерами, помогающими фронту, и почему проект «Медики для Победы» стал для него личной инициативой? А также - 880 лет Туле, 85 лет обороны и 50 лет звания «Город-герой»: что готовит город к юбилеям?

Глава города Тулы Алексей Эрк на радио «КП-Тула» рассказал о подготовке к юбилейным датам.

Глава города Тулы Алексей Эрк на радио «КП-Тула» рассказал о подготовке к юбилейным датам.

Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Об этом и не только глава города Тулы Алексей Эрк – гость программы «Первые лица» на радио «Комсомольская правда» в Туле:

Глава города Тулы Алексей Эрк и ведущий программы "Первые лица" на радио "КП-Тула" Игорь Копытов.

Глава города Тулы Алексей Эрк и ведущий программы "Первые лица" на радио "КП-Тула" Игорь Копытов.

Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Слушайте эфиры на радио «Комсомольская правда» в Туле (93,3 FM):

24 июня в 11.00 и 15.00,

25 июня в 13.00 и 17.00,

26 июня в 11.00 и 15.00,

27 июня в 13.00 и 15.00,

28 июня в 11.00 и 17.00,

29 июня в 11.00 и 15.00,

30 июня в 13.00 и 15.00,

1 июля в 11.00 и 15.00.

А также прямую трансляцию в сети Интернет на сайте «Радио КП».

Глава Тулы Алексей Эрк на радио «КП-Тула» пожелал, чтобы туляки ценили и любили свой город, его самобытность и культуру