Глава города Тулы Алексей Эрк провел рабочую встречу с генеральным директором медиахолдинга «Дом прессы» Павлом Коренюгиным

Любить свой город и ценить его самобытность пожелал тулякам Глава города Тулы Алексей Эрк на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

В рамках рабочей встречи главы города Тулы Алексея Эрка с генеральным директором медиахолдинга «Дом прессы» Павлом Коренюгиным обсудили актуальные вопросы благоустройства областного центра. Было уделено внимание комплексному подходу к созданию комфортной городской среды для жителей Тулы.

Отдельно рассмотрели вопросы подготовки к грядущим памятным датам – 85-летию героической обороны Тулы, 50-летию присвоения звания «Город-герой», перспективы открытия новых общественных пространств и многое другое.