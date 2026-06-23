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Общество23 июня 2026 12:36

Глава города Тулы Алексей Эрк провел рабочую встречу с генеральным директором медиахолдинга «Дом прессы» Павлом Коренюгиным

В медиахолдинге «Дом прессы» обсудили спектр вопросов, касающихся жизни оружейной столицы
Игорь КОПЫТОВ
Любить свой город и ценить его самобытность пожелал тулякам Глава города Тулы Алексей Эрк на радио «КП-Тула».

Любить свой город и ценить его самобытность пожелал тулякам Глава города Тулы Алексей Эрк на радио «КП-Тула».

Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

В рамках рабочей встречи главы города Тулы Алексея Эрка с генеральным директором медиахолдинга «Дом прессы» Павлом Коренюгиным обсудили актуальные вопросы благоустройства областного центра. Было уделено внимание комплексному подходу к созданию комфортной городской среды для жителей Тулы.

Отдельно рассмотрели вопросы подготовки к грядущим памятным датам – 85-летию героической обороны Тулы, 50-летию присвоения звания «Город-герой», перспективы открытия новых общественных пространств и многое другое.