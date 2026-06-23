26.06.2026 Тула впервые готовится к ночи бракосочетаний

Ночь бракосочетаний впервые пройдет в Туле 26.06.2026. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшую пятницу, 26 июня, в Тульской области пройдет масштабная акция «Скажи «ДА!» в Туле». В этот день официально зарегистрируют свои отношения более 400 женихов и невест из 34 регионов России.

Дата 26.06.2026 в нумерологии обладает особой энергетикой. В ней три шестерки, а число 6 - символ любви, семьи и гармонии. Если сложить цифры даты (2+6), получится 8 - число, которое часто ассоциируют с бесконечностью и переходом на новый уровень, что весьма символично в создании новой семьи.

Из-за колоссального спроса регистрация браков впервые будет вестись круглосуточно - с полуночи до полуночи. Торжественный марафон начнется в Тульском кремле, который станет главной площадкой события. Там для участников и гостей организуют фотозоны, интерактивные площадки и мастер-классы. В 13:30 молодожены исполнят свадебный вальс и присоединятся к флешмобу, а в 15:00 состоится модный показ от тульских производителей одежды и дефиле невест.

Почти половина всех браков будет заключена в областном центре - во Дворце бракосочетания и гостинице SK-Royal.

В 23:00 эстафету подхватит Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ), где впервые пройдёт театрализованная «Сказочная свадьба» с участием более 20 пар. Молодожёны произнесут клятвы, зажгут семейный очаг и получат символические артефакты. Весь вечер выстроен в сюжете русской народной сказки: гостей встретят скоморохи и придворные Царя Салтана, в «Царской палате» их примет сам царь, а в финале пары получат «волшебные клубки».

В свадебном марафоне будут участвовать пары из 34 регионов: Алтайского края, Астрахани, Башкортостана, Белгорода, Брянска, Дагестана, Калуги, Кировской области, Костромы, Краснодара, Крыма, Липецкой области, Москвы, Подмосковья, Мурманска, Нижегородской области, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Орловской области, Перми, Ростова, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Саратова, Севастополя, Смоленска, Ставрополя, Тамбова, ХМАО, Челябинска, Чувашии и Ярославской области.

Кстати, ночь бракосочетаний вызвала настоящий ажиотажный спрос на ведущих и фотографов. Выяснилось, что в Туле просто нет такого количества представителей эвент-индустрии, а визажисты расписаны чуть ли не на год вперед. Некоторые иногородние пары в качестве выхода из положения планируют привезти их с собой, а торжественные банкеты провести в родном городе.