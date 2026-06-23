Николай Воробьев и Юрий Любарский приняли участие в церемонии перезахоронения павших бойцов Красной Армии

В числе почетных гостей церемонию посетили сенатор Российской Федерации, секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев и депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Любарский.

Это ставшее традиционным мероприятие проходит в районе уже почти четверть века. Благодаря поисковым экспедициям, на сегодняшний день здесь нашли вечный покой 1437 солдат и офицеров Красной Армии, установлены имена 86 героев.

Весной 2026 года поисковые отряды и воспитанники местного военно-патриотического клуба подняли останки 68 красноармейцев, погибших в боях в 1941–1943 годах.

Нынешней весной поисковые отряды и воспитанники местного военно-патриотического клуба подняли останки 68 красноармейцев, погибших в боях в 1941–1943 годах. Удалось установить имена двух бойцов. Это лейтенант Виктор Иванович Дьяков и Пётр Павлович Уфимцев. Сегодня почтить их память собрались представители администрации района, общественных организаций, педагоги и учащиеся образовательных учреждений, сотрудники городских предприятий, поисковики.

В числе почетных гостей церемонию посетили сенатор Российской Федерации, секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев и депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Любарский.

Ставшее традиционным мероприятие проходит в Белевском районе уже почти четверть века.

Обращаясь к собравшимся, Николай Юрьевич подчеркнул трагическую и героическую историю Белевского края, который с первых дней войны принял на себя удар врага: «Тысячи людей отдали свои жизни за наше с вами будущее. И до сих пор наши поисковики ежегодно поднимают десятки, а порой и сотни павших защитников Отечества. И у каждого из них своя судьба, своя семья, свои родители. И одна Родина, за которую они отдали жизни. И мы говорим тем героям «спасибо»! «Спасибо» говорим мы и вам, поисковики. И губернатор Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев, и правительство региона делают все возможное, чтобы поисковое движение было поддержано и получало развитие. Сегодня мы все видим, что фашизм жив. Он видоизменился, он мутировал. И сегодня наши бойцы на фронтах специальной военной операции воюют с тем же врагом, с которым воевали их деды и прадеды и совершают такие же подвиги. А мы с вами, находясь в тылу, стараемся их поддержать».

Благодаря поисковым экспедициям, на сегодняшний день здесь нашли вечный покой 1437 солдат и офицеров Красной Армии, установлены имена 86 героев.

Во времена, когда идут попытки переписать историческую правду, особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи, поддержке ветеранов, восстановлению мемориалов и памятников, сохранению подлинных страниц героической истории нашего государства. Именно в этом состоят ключевые задачи федерального проекта партии «Единая Россия» «Историческая память». В рамках проекта в Тульской области и по всей стране регулярно проходят памятные и патриотические мероприятия, в числе которых всем известные «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», а также субботники по благоустройству воинских захоронений.