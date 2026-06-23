«Хавейл» - семь лет развития в Тульском регионе

Все автомобили проходят через световой тоннель контроля качества. Фото: пресс-служба «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

За время работы продукция предприятия серьезно закрепилась на отечественном рынке, став новым «тульским брендом». Секрет стремительного успеха прост: завод предлагает современные, технологичные и надежные автомобили, которые стали уже по-настоящему народными.

В начале июня этого года Дмитрий Миляев встретился с руководством «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Как отметил на недавней встрече с руководством завода губернатор Дмитрий Миляев, автомобильная отрасль промышленности является для Тульской области одной из важнейших. За три года ее доля в ВРП выросла с 2% до 12%. Глава региона выразил уверенность в том, что у автомобилей бренда «Хавейл» большое будущее на российском и мировом рынках и заверил, что правительство Тульской области продолжит оказывать компании всестороннюю поддержку. В ходе беседы Дмитрий Миляев также напомнил, что завод HAVAL находится на втором месте в России по объему выпуска автомобилей в стране. Автомобили, собранные в Тульской области, внесены в список разрешенных к использованию в такси.

Директор по правовым вопросам и внешним связям «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Иван Душкин. Фото: пресс-служба «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

Чем сегодня живет завод? Каковы основные планы и перспективы развития? Об этом мы побеседовали с директором по правовым вопросам и внешним связям «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Иваном Душкиным.

Об инвестициях

- Завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в числе крупнейших инвесторов Тульской области. Какие инвестпроекты завод реализует сегодня?

- В прошлом году на ПМЭФ между правительством региона и концерном Great Wall Motor подписано инвестиционное соглашение о строительстве завода по производству автомобильных компонентов и трансмиссий. Это очередной этап выполнения наших обязательств по углублению локализации.

В целом, развитие технологий локального производства у нас идет постоянно. Наш завод с момента запуска в 2019 году прошел несколько этапов модернизации, и сейчас это большой комплекс площадью более 190 000 м² с высокой степенью автоматизации. Кстати, завод HAVAL в Узловой стал первым зарубежным предприятием концерна GWM полного цикла, то есть в технологические процессы включены все этапы – штамповка, сварка, окраска, сборка. Сегодня мы можем производить до 150 тысяч автомобилей в год.

- В 2024 году запущено производство двигателей, в 2025-м освоена механическая обработка. Как работает это направление?

- Завод по производству двигателей HAVAL запустили в марте 2024 года. Это полностью укладывается в наш план по локализации ключевых компонентов, который мы подписали в 2020 году в рамках специального инвестконтракта. Строительство также велось с ноября 2020 года. Новый завод площадью 10 000 м² создал 300 дополнительных рабочих мест. А в августе 2025 года мы запустили еще один цех, где осуществляется механическая обработка деталей двигателей. Цех площадью 4 700 м² включает две современные линии: одна для механической обработки блока цилиндров, другая – для головки блока цилиндров. В этом цехе у нас установлено более 35 единиц современного промышленного оборудования для обработки деталей 1,5-литрового и 2,0-литрового турбированного двигателя.

Главная сварочная линия завода. Фото: пресс-служба «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

- Как проверяется качество готовых двигателей?

- Собранный двигатель проходит «горячий тест». Его запускают на стенде, имитируя работу в реальных условиях – то есть его заводят и оценивают, как он работает в разных режимах. После этого результаты испытания сравниваются с эталонными показателями. Далее двигатель отправляется на склад готовой продукции, а затем – в цех сборки, где его устанавливают на автомобиль. В год завод может выпускать более 100 тысяч двигателей – вот так вот по-настоящему масштабно!

Про кадры

- Какова кадровая и социальная политика предприятия?

- На заводе предусмотрены специальности как для мужчин, так и для женщин. Мы также предоставляем определенное количество рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. У нас есть отдел обучения, который помогает комплексно оценить кандидатов перед тем, как они перейдут на вышестоящие позиции. Специалисты центра проводят оценку компетенций сотрудников, предлагают курсы повышения квалификации, организуют тренинги и программы профессионального развития – все, чтобы наши специалисты росли и развивались.

Особое внимание мы уделяем работе с молодежью. Мы активно взаимодействуем с университетами и колледжами как в Тульской области, так и других регионах. Студенты посещают экскурсии, могут пройти производственную практику, дуальное и целевое обучение, а также стажировку на нашем производстве. Каждый новый сотрудник обязательно проходит программу адаптации, чтобы было легче влиться в команду. Регулярно проводим опросы удовлетворенности сотрудников, чтобы получать обратную связь и оперативно реагировать на все вопросы.

Цех сборки автомобилей. Фото: пресс-служба «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

Еще одно важное направление – стажировка в Китае для специалистов предприятия. Каждый год сотрудники направляются на передовые заводы Great Wall Motor с целью углубить знания и получить международный опыт. Это помогает им лучше понять культуру и ценности компании, освоить высокие стандарты качества производства автомобилей и наглядно увидеть, как организованы процессы на одних из самых технологичных площадок.

На территории российского предприятия HAVAL также все активно развивается: уже построены два корпуса гостиницы, строятся еще четыре, а также ведется строительство корпусов торгового центра. Жилой фонд планируется заселять работниками из соседних регионов и отдаленных районов Тульской области. Для этого у нас есть более 25 маршрутов общественного транспорта, которые удобно довозят персонал на работу и обратно.

Об истории

- Когда пройден такой большой путь, нелишним вспомнить, как все начиналось...

- Первый шаг был сделан еще в 2014 году, 12 лет назад. В Шанхае мы подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта. Потом, уже в Туле, между правительством области, Корпорацией развития Тульской области и концерном Great Wall Motor был подписан договор реализации земельного участка.

В августе того же года в Узловском районе торжественно открыли индустриальный парк «Узловая» и заложили первый камень будущего завода HAVAL. Осенью 2015 года началось строительство цехов, в 2017-м мы приступили к поставкам и монтажу оборудования. В 2018-м завершили пусконаладочные работы, и уже 5 июня 2019 года состоялось торжественное открытие российского завода HAVAL.

Цех окраски. Погружение кузова в катафарезную ванну. Фото: пресс-служба «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

- С производства какой модели все началось?

- История российского производства началась в 2019 году с модели HAVAL F7. Это технологичный кроссовер, кстати, сейчас уже выпускается его второе поколение. Через год после запуска с конвейера сошел первый юбилейный – 10 000-ый – автомобиль. Еще через два года мы отметили выпуск 30 000 автомобилей. А в июне этого года у нас произошло сразу два знаковых события: 7 лет с момента начала производства и новый рубеж – преодоление отметки в полмиллиона автомобилей, произведенных в России!

Сейчас у нас на заводе выпускается 6 моделей: это городской кроссовер HAVAL JOLION – бестселлер бренда на российском рынке, интеллектуальный кроссовер HAVAL F7, с которого и началась история завода. Также производим кросс-купе HAVAL F7x, кроссовер HAVAL DARGO, а еще кроссоверы повышенной проходимости HAVAL H3 и HAVAL H7.

- Что поменялось за прошедшие семь лет?

- За эти годы территория завода значительно выросла – до более чем 190 000 м². Мы наладили производство полного цикла для 6 моделей, кратно выросла производственная мощность завода и уровень автоматизации. Открылся завод двигателей, на котором выпускаются силовые агрегаты для производимых автомобилей, и одновременно идет активное строительство завода автокомпонентов и трансмиссии площадью более 130 000 м². В ближайшие годы мы будем продолжать углублять локализацию производства в Тульской области.

С каждым годом наш производственный комплекс становится все масштабнее и технологичнее, растет доля локальных автокомпонентов. При такой динамике уверен, что все поставленные задачи будут выполнены. И особенно приятно видеть, как Тула выходит не просто на региональный, а уже на национальный уровень, закрепляя за собой статус одного из мощнейших центров автомобильной промышленности России.

haval.ru

На правах рекламы. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».