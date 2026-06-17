Приемная кампания – на старте

Приемная кампания в Туле – на старте.

- Все колледжи и вузы региона к началу приемной кампании готовы, - сообщила министр образования Тульской области Оксана Осташко. – Для абитуриентов они откроют двери 20 июня. Прием на первый курс ведут 45 организаций по 26 профессиям СПО, 83 специальностям СПО и 14 адаптированным программам профобучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ожидается, что в систему СПО зачислят порядка 8,4 тыс. выпускников девятых классов. В прошлом году на такое же количество бюджетных мест (7 866) подали почти 24 тысячи заявлений, из них 98% через портал «Госуслуги».

Приемная кампания в Туле – на старте.

Про новации

Главная новация: создание семи новых кластеров по шести отраслям. К проекту присоединились 73 работодателя, в том числе учреждения здравоохранения и образования.

- Запрос экономики закрыт не менее чем на 97% по каждой отрасли. Порядка 42% бюджетных мест отведено под промышленность, металлургию и ОПК. Значительные объемы бюджетных мест направлены на подготовку кадров под запрос предприятий АПК, туризма и сферы услуг, строительства, учреждений здравоохранения и образования. В этом году открыт бюджетный прием на 4 новые специальности: «Металлургия черных металлов», «Разработка и управление программным обеспечением», «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» и «Адаптивная физическая культура», - отметила министр.

Под задачи АПК перезагружен Ефремовский химико-технологический техникум, который войдет в проект «Агропрофессионалитет» и превратится в современный центр подготовки кадров для агропромышленного комплекса.

- Это полный ребрендинг и перепрофилирование техникума в современный центр подготовки кадров. Готовить их будут не для химии прошлого, а под сельское хозяйство будущего, - подчеркнула Оксана Осташко.

Приемная кампания в Туле – на старте.

С нового учебного года по поручению Дмитрия Миляева в 21 колледже добавят 25 образовательных модулей и дисциплин по роботизации — они затронут 57 направлений подготовки. Будущих специалистов обучат взаимодействию с промышленными роботами, автоматизированными производственными комплексами и мехатроникой. Преподаватели колледжей пройдут практику на действующих производствах области.

Про СПО

Приемная кампания в колледжи продлится до середины августа:

- на места со вступительными испытаниями - до 10 августа;

- на места без вступительных испытаний - до 15 августа.

Вторая волна приемной кампании на вакантные места начнется 20 августа.

Подать заявления можно любым удобным способом:

- прийти лично в приемную комиссию колледжа;

- отправить документы почтой или электронным письмом;

- воспользоваться порталом Госуслуг.

Право первоочередного и приоритетного зачисления в колледжи и техникумы имеют Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества; участники СВО и их дети; дети ветеранов боевых действий, граждане, подавшие заявку на заключение договора о целевом обучении.

Про вузы

О приемной кампании в вузы рассказал председатель областного комитета по науке и инноватике Антон Панкратов:

- Прием ведется в ТулГУ, педагогический университет им. Льва Толстого и четыре филиала федеральных вузов - НИ РХТУ им. Д. И. Менделеева, Всероссийский госуниверситет юстиции (РПА Минюста РФ), Финансовый университет при Правительстве РФ и РЭУ им. Г. В. Плеханова. Кроме того, прием студентов осуществляют 4 коммерческих вуза. Подать заявление на бюджетные места на очную форму можно до 25 июля, оригиналы документов и согласия на зачисление – до 12 часов 5 августа. Абитуриенты могут подать документы одновременно в пять вузов, выбрав в каждом по пять направлений. Подать документы можно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах, приемную комиссию вуза или по почте РФ заказным письмом. Внесены изменения для выпускников колледжей, желающих обучаться по схожему профилю в вузе: такие студенты могут сдать экзамены в вузе.

Приемная кампания в Туле – на старте.

В вузах региона выделено 3 147 бюджетных мест по всем уровням и формам обучения. Наибольшее количество по специальностям «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Образование и педагогические науки» и «Математические и естественные науки». Увеличено число бюджетных мест по направлениям «Здравоохранение и медицинские науки», «Математические и естественные науки» и «Гуманитарные науки».

Откроется набор на новые образовательные программы: в ТулГУ по специальности «Клиническая психология», в университете Л. Толстого — направления «Психологическая помощь» и «Филология текста и лингвистическая экспертиза». Запланирован набор в Передовую инженерную школу ТулГУ.

Про целевое обучение

Все больше абитуриентов выбирают целевое обучение в колледжах: за прошлый год оформлено 1600 таких договоров. В этом году при поступлении на бюджет обладатели целевого договора получают приоритет.

Алгоритм подачи заявлений в колледжи по целевому договору:

- с 20 июня абитуриент находит на портале «Работа в России» предложение о целевом обучении от предприятия;

- оставляет отклик через свой аккаунт на «Госуслугах»;

- приносит в приемную комиссию колледжа оригинал аттестата и номер отклика на предложение о целевом обучении;

- после издания приказа о зачислении подписывает целевой договор с работодателем и предоставляет его в колледж.

Целевая квота в тульских университетах в этом году - 889 мест.

- С 1 до 16 июня на портале «Работа России» работодатели размещают предложения о специальностях целевого обучения, - рассказал первый заместитель губернатора - председатель регионального правительства Михаил Пантелеев. - С 20 июня абитуриент выбирает направление и откликается на него. Пересмотрен подход к решению вопросов кадровой обеспеченности предприятий в реальном секторе экономики. Для формирования прогноза экономики проведена работа с предприятиями по участию во Всероссийском опросе работодателей о перспективной кадровой потребности до 2033 года.

Приемная кампания в Туле – на старте.

- В этом году в вузе 511 целевых мест, - отметил ректор ТулГУ Олег Кравченко. - Большая часть - за предприятиями ОПК и минздравом. В настоящее время подтверждены 86% объявленной квоты. По всем формам обучения в вузе 1983 места бюджетного набора.

Приемная кампания в Туле – на старте.

Про льготы

В регионе продолжают действовать льготы для многодетных семей, участников СВО и их семей при поступлении в вузы. Действуют и меры поддержки: единовременная выплата 30 тыс. рублей детям участников СВО, поступившим на программы бакалавриата и специалитета, компенсация до 100 тыс. рублей студентам направления «Адаптивная физкультура и спорт». Университет Л. Толстого предоставляет скидку на обучение по этому направлению до 30% в зависимости от результатов ЕГЭ и сессии.

- Все, кто поступал в прошлом году на данное направление, успешно продолжают обучение, - сообщила проректор по образовательной политике Университета Льва Толстого Светлана Краюшкина. - В этом году по специальности «Адаптивная физкультура и спорт» запланирован набор абитуриентов в вуз на коммерческие места, впервые будет организован набор в колледж на бюджетные места.

С 2022 г. действует механизм отдельной квоты по предоставлению в вузах бюджетных мест участникам СВО и их детям. С 2024 г. в случае поступления участника СВО на коммерческое место в вуз предусмотрен механизм частичной компенсации (95%) затрат на получение первого высшего образования по приоритетным направлениям – инженерно–технические специальности, «Государственное и муниципальное управление». В этом году через модуль «Герой71» поступило более 80 заявок.

С 2024 г. выплачивается стипендия студентам Толстовского университета – будущим учителям математики, физики, химии и биологии, заключившим целевой договор. Действует мера поддержки для многодетных родителей-студентов (до 35 лет), предусматривающая оплату обучения при получении первого высшего образования, а также меры поддержки для аспирантов вузов региона: гранты Российского научного фонда, гранты в сфере науки и техники, именные стипендии правительства Тульской области.