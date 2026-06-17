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Общество17 июня 2026 8:18

Единство, которое делает сильнее духовно

12 июня, в День России, в Туле прошел фестиваль «Россия - семья семей», который в очередной раз напомнил: нас много, мы разные, но мы - одна страна, одна семья, одна Россия
Игорь КОПЫТОВ
Галина Чечина за любимым делом.

Галина Чечина за любимым делом.

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В нашей стране живет более 190 народов. У каждого свой язык, традиции, обычаи. Но есть то, что нас объединяет: общая история, общая культура и, конечно, общее будущее. Мы все граждане России. И это единство, ответственность за свою страну, за свою малую родину, за своих близких делает нас сильнее. Сильнее духовно.

В Тульской области, где проживают представители 125 национальностей, этот посыл звучит особенно отчетливо. Фестиваль «Россия – семья семей» - этому яркое подтверждение.

Для гостей подготовили насыщенную программу: концерт «Народы России», мастер-классы от национально-культурных объединений и регионального отделения Движения Первых, традиционные игры народов России. На «Богатырской поляне», в «Княжеском стане», за играми «Щи да каша» и другими забавами было легко забыть о времени и возрасте - здесь царила атмосфера народного гулянья.

Гастрономическое многообразие страны представили на мастер-классах по приготовлению традиционных блюд. На дефиле «Наряды народов России» продемонстрировали более 50 мужских и женских народных костюмов, включая традиционные костюмы коренных малочисленных народов. Мастера народных художественных промыслов и ремесел представили славянские украшения, кукол в народном костюме, тульские гастросувениры, филимоновскую и тульскую городскую игрушку, деревянную игрушку Русского Севера, изделия из керамики, войлока, лоскутного шитья и лозы. Не было ни одного гостя, который не заинтересовался происходящим!

Гостям фестивала можно было украсить себя Мехенди. Это древнее искусство нанесения узлоров на тело натуральной хной.

Гостям фестивала можно было украсить себя Мехенди. Это древнее искусство нанесения узлоров на тело натуральной хной.

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Осмотрел площадки фестиваля «Россия — семья семей» и глава региона Дмитрий Миляев. Губернатор поздравил участников с Днем России, подчеркнув, что «год от года значимость этого важного государственного праздника возрастает».

- Разные народы, культуры, традиции и регионы связаны в одно целое общей Родиной, единым законом, общим языком и совместной ответственностью за будущее России. Этот день напоминает нам о том, что сила России — в единстве ее народа, в преемственности поколений, в уважении к героическому прошлому и в стремлении к ее процветанию. Мы гордимся богатой историей и культурой нашей Родины, ратными подвигами и трудовыми свершениями россиян, значимыми научными открытиями и спортивными победами, – сказал губернатор.

Творить с любовью

Мы пообщались с участниками фестиваля.

Галина Чекина, народный мастер Российской Федерации, представила традиционное тульское бисероплетение:

- Бисер попал ко мне в руки лет в четырнадцать - и все, с этого времени бисероплетение стало любимым делом. Родители вспоминают, что я еще маленькой ходила и каждую крошечку подбирала. Видимо, уже тогда бисер искала. Мое увлечение поддерживает супруг, у нас семейная мастерская «Тульская традиция»: он занимается деревом, делает шкатулки для украшений, инструменты для ткачества - берда, дощечки, челноки. Получился творческий союз!

Галина Чекина, народный мастер Российской Федерации.

Галина Чекина, народный мастер Российской Федерации.

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нариман Садардинов, представитель Татарской национальной культурной автономии г. Москвы и Тульской области:

- Мы татары в третьем поколении, мои дети уже в четвертом, которые переехали и живут в Тульской области. Сегодня здесь вся моя семья: жена, старшая дочь, двое сыновей и маленькая дочка. В этом году - Год единства народов России, мы решили сделать симбиоз. На фестиваль мы привезли ростовые фигуры - расписные матрешки в татарском и русском стиле. Ведь матрешка - это и есть олицетворение духовного единства, аутентичности нашего многонационального народа. Также у нас сегодня много сувениров, магнитиков и рисунков для раскрашивания, которые очень нравятся маленьким гостям. Дети творят вместе со взрослыми. Получаются яркие и живые картинки. Очень здорово!

Участники фестиваля - Нариман Сардардинов с семьей.

Участники фестиваля - Нариман Сардардинов с семьей.

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нафиса, представитель общества мусульман Тульской области «Нур»:

- Мы учим детей писать арабские буквы, рисовать иероглифы. Посмотрите, как им нравится!

Показываем, как наносить узоры хной на руки. Это старинная традиция: хной украшают невест в Азербайджане, Дагестане, Персии.

А еще девочки у нас прекрасно вяжут. Вне зависимости от национальности, женщины всегда были рукодельными, умели шить и вязать. Сейчас это снова популярно. Так что наше сегодняшнее дело - и с пользой, и с душой, и с историей.

Нафиса, представитель общества мусульман Тульской области «Нур».

Нафиса, представитель общества мусульман Тульской области «Нур».

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алексей Гришаев, туляк, мастер деревянной игрушки:

- Я вырезаю деревянные игрушки в народном стиле уже десять лет. Без станков ЧПУ, без шлифовки: каждая грань - это движение резца. Только ножи, резцы, дерево, масло и воск. Всегда тянуло к дереву, к резьбе, к мелкой моторике. Нравится долгая, медитативная работа. Люблю «ладошечный» размер - то, что можно дать поиграть ребенку, поставить на полочку рядом с компьютером или на камин. Участвую в проекте «Сделано в Туле», выставляю работы в универмаге тульских брендов. Семья поддерживает. Больше всех любит мой труд кошка: лежит рядом, слушает звук резца, иногда стащит тонкую длинную стружку поиграть. Мои работы – это попытка вернуть современный мир к своим родным, русским истокам.

Алексей Гришаев, туляк, мастер деревянной игрушки.

Алексей Гришаев, туляк, мастер деревянной игрушки.

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Роман Орлов, народный мастер филимоновской игрушки, член Союза художников России:

- Я занимаюсь филимоновской игрушкой около тридцати лет, мастер в шестом поколении: мама, бабушка, прабабушка - все занимались этим промыслом. Все начинается с глины: едем в Филимоново, копаем глину, замачиваем, лепим, сушим, обжигаем - она становится беленькой, потом красим. Так на Руси испокон веков делали. Из поколения в поколение, из рук в руки. Этой игрушке более семисот лет, традиция непрерывная. Приобщаем к нашему делу молодое поколение: дети помогают красить игрушки, что-то доделать. Так из помощника вырастает мастер.

Роман Орлов, народный мастер филимоновской игрушки, член Союза художников России.

Роман Орлов, народный мастер филимоновской игрушки, член Союза художников России.

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как путешествие во времени

А вот мнение о фестивале гостей праздника.

Екатерина с детьми, гости из Санкт-Петербурга:

- Мы приехали в гости к брату в Тулу специально в День России, уже оценили вашу прекрасную набережную. Попробовали народные игры и забавы. Очень здорово и с умом все организовано. Гуляешь, проникаешься многообразием и богатством культур живущих в России народов, и, конечно, исконно русской культурой. Россия - одна большая семья, дружная, многоликая, бережно относящаяся к своим корням. На память купили сувениры разных народов, получили массу позитива. Спасибо, Тула!

Екатерина с детьми, гости из Санкт-Петербурга.

Екатерина с детьми, гости из Санкт-Петербурга.

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кира Костина, Тула:

- Сегодня я здесь, чтобы прочувствовать атмосферу нашего великого народа. Мне очень нравится делать что-то своими руками – побывала на нескольких мастер-классах. Когда занимаешься традиционным народным промыслом, прикасаешься душой к истории, к традициям предков, это как путешествие во времени… Тут представлены разные народности, и от этого еще интереснее! Здесь добрая объединяющая атмосфера, без пафоса, просто собрались люди, которые любят свою страну и свое дело.

Кира Костина, Тула.

Кира Костина, Тула.

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дарья Молдаванова, Тула:

- Мы приехали за впечатлениями, и теперь они у нас есть! Красивые выставки, искусные изделия, ручное творчество потрясающее. Представлены разные народности, живущие в нашем регионе. У меня была давняя мечта приобрести филимоновские игрушки. Благодаря тому, что мастера выезжают на такие праздники, можно позволить себе купить эту красоту, которая хранит частичку истории страны. Останавливаемся у витрины каждого мастера, любуемся, общаемся. Уже больше часа здесь, но еще и половину всего не обошли…

Вот и я, думая провести на фестивале час, проходил тут минимум три, потому что интересно, искренне и с душой. Действительно, наша Россия – великая, красивая и единая страна, настоящая семья семей разных народов.

Дарья Молдаванова, Тула.

Дарья Молдаванова, Тула.