Единство, которое делает сильнее духовно

Галина Чечина за любимым делом. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В нашей стране живет более 190 народов. У каждого свой язык, традиции, обычаи. Но есть то, что нас объединяет: общая история, общая культура и, конечно, общее будущее. Мы все граждане России. И это единство, ответственность за свою страну, за свою малую родину, за своих близких делает нас сильнее. Сильнее духовно.

В Тульской области, где проживают представители 125 национальностей, этот посыл звучит особенно отчетливо. Фестиваль «Россия – семья семей» - этому яркое подтверждение.

Для гостей подготовили насыщенную программу: концерт «Народы России», мастер-классы от национально-культурных объединений и регионального отделения Движения Первых, традиционные игры народов России. На «Богатырской поляне», в «Княжеском стане», за играми «Щи да каша» и другими забавами было легко забыть о времени и возрасте - здесь царила атмосфера народного гулянья.

Гастрономическое многообразие страны представили на мастер-классах по приготовлению традиционных блюд. На дефиле «Наряды народов России» продемонстрировали более 50 мужских и женских народных костюмов, включая традиционные костюмы коренных малочисленных народов. Мастера народных художественных промыслов и ремесел представили славянские украшения, кукол в народном костюме, тульские гастросувениры, филимоновскую и тульскую городскую игрушку, деревянную игрушку Русского Севера, изделия из керамики, войлока, лоскутного шитья и лозы. Не было ни одного гостя, который не заинтересовался происходящим!

Гостям фестивала можно было украсить себя Мехенди. Это древнее искусство нанесения узлоров на тело натуральной хной. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Осмотрел площадки фестиваля «Россия — семья семей» и глава региона Дмитрий Миляев. Губернатор поздравил участников с Днем России, подчеркнув, что «год от года значимость этого важного государственного праздника возрастает».

- Разные народы, культуры, традиции и регионы связаны в одно целое общей Родиной, единым законом, общим языком и совместной ответственностью за будущее России. Этот день напоминает нам о том, что сила России — в единстве ее народа, в преемственности поколений, в уважении к героическому прошлому и в стремлении к ее процветанию. Мы гордимся богатой историей и культурой нашей Родины, ратными подвигами и трудовыми свершениями россиян, значимыми научными открытиями и спортивными победами, – сказал губернатор.

Творить с любовью

Мы пообщались с участниками фестиваля.

Галина Чекина, народный мастер Российской Федерации, представила традиционное тульское бисероплетение:

- Бисер попал ко мне в руки лет в четырнадцать - и все, с этого времени бисероплетение стало любимым делом. Родители вспоминают, что я еще маленькой ходила и каждую крошечку подбирала. Видимо, уже тогда бисер искала. Мое увлечение поддерживает супруг, у нас семейная мастерская «Тульская традиция»: он занимается деревом, делает шкатулки для украшений, инструменты для ткачества - берда, дощечки, челноки. Получился творческий союз!

Галина Чекина, народный мастер Российской Федерации. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нариман Садардинов, представитель Татарской национальной культурной автономии г. Москвы и Тульской области:

- Мы татары в третьем поколении, мои дети уже в четвертом, которые переехали и живут в Тульской области. Сегодня здесь вся моя семья: жена, старшая дочь, двое сыновей и маленькая дочка. В этом году - Год единства народов России, мы решили сделать симбиоз. На фестиваль мы привезли ростовые фигуры - расписные матрешки в татарском и русском стиле. Ведь матрешка - это и есть олицетворение духовного единства, аутентичности нашего многонационального народа. Также у нас сегодня много сувениров, магнитиков и рисунков для раскрашивания, которые очень нравятся маленьким гостям. Дети творят вместе со взрослыми. Получаются яркие и живые картинки. Очень здорово!

Участники фестиваля - Нариман Сардардинов с семьей. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нафиса, представитель общества мусульман Тульской области «Нур»:

- Мы учим детей писать арабские буквы, рисовать иероглифы. Посмотрите, как им нравится!

Показываем, как наносить узоры хной на руки. Это старинная традиция: хной украшают невест в Азербайджане, Дагестане, Персии.

А еще девочки у нас прекрасно вяжут. Вне зависимости от национальности, женщины всегда были рукодельными, умели шить и вязать. Сейчас это снова популярно. Так что наше сегодняшнее дело - и с пользой, и с душой, и с историей.

Нафиса, представитель общества мусульман Тульской области «Нур». Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алексей Гришаев, туляк, мастер деревянной игрушки:

- Я вырезаю деревянные игрушки в народном стиле уже десять лет. Без станков ЧПУ, без шлифовки: каждая грань - это движение резца. Только ножи, резцы, дерево, масло и воск. Всегда тянуло к дереву, к резьбе, к мелкой моторике. Нравится долгая, медитативная работа. Люблю «ладошечный» размер - то, что можно дать поиграть ребенку, поставить на полочку рядом с компьютером или на камин. Участвую в проекте «Сделано в Туле», выставляю работы в универмаге тульских брендов. Семья поддерживает. Больше всех любит мой труд кошка: лежит рядом, слушает звук резца, иногда стащит тонкую длинную стружку поиграть. Мои работы – это попытка вернуть современный мир к своим родным, русским истокам.

Алексей Гришаев, туляк, мастер деревянной игрушки. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Роман Орлов, народный мастер филимоновской игрушки, член Союза художников России:

- Я занимаюсь филимоновской игрушкой около тридцати лет, мастер в шестом поколении: мама, бабушка, прабабушка - все занимались этим промыслом. Все начинается с глины: едем в Филимоново, копаем глину, замачиваем, лепим, сушим, обжигаем - она становится беленькой, потом красим. Так на Руси испокон веков делали. Из поколения в поколение, из рук в руки. Этой игрушке более семисот лет, традиция непрерывная. Приобщаем к нашему делу молодое поколение: дети помогают красить игрушки, что-то доделать. Так из помощника вырастает мастер.

Роман Орлов, народный мастер филимоновской игрушки, член Союза художников России. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как путешествие во времени

А вот мнение о фестивале гостей праздника.

Екатерина с детьми, гости из Санкт-Петербурга:

- Мы приехали в гости к брату в Тулу специально в День России, уже оценили вашу прекрасную набережную. Попробовали народные игры и забавы. Очень здорово и с умом все организовано. Гуляешь, проникаешься многообразием и богатством культур живущих в России народов, и, конечно, исконно русской культурой. Россия - одна большая семья, дружная, многоликая, бережно относящаяся к своим корням. На память купили сувениры разных народов, получили массу позитива. Спасибо, Тула!

Екатерина с детьми, гости из Санкт-Петербурга. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кира Костина, Тула:

- Сегодня я здесь, чтобы прочувствовать атмосферу нашего великого народа. Мне очень нравится делать что-то своими руками – побывала на нескольких мастер-классах. Когда занимаешься традиционным народным промыслом, прикасаешься душой к истории, к традициям предков, это как путешествие во времени… Тут представлены разные народности, и от этого еще интереснее! Здесь добрая объединяющая атмосфера, без пафоса, просто собрались люди, которые любят свою страну и свое дело.

Кира Костина, Тула. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дарья Молдаванова, Тула:

- Мы приехали за впечатлениями, и теперь они у нас есть! Красивые выставки, искусные изделия, ручное творчество потрясающее. Представлены разные народности, живущие в нашем регионе. У меня была давняя мечта приобрести филимоновские игрушки. Благодаря тому, что мастера выезжают на такие праздники, можно позволить себе купить эту красоту, которая хранит частичку истории страны. Останавливаемся у витрины каждого мастера, любуемся, общаемся. Уже больше часа здесь, но еще и половину всего не обошли…

Вот и я, думая провести на фестивале час, проходил тут минимум три, потому что интересно, искренне и с душой. Действительно, наша Россия – великая, красивая и единая страна, настоящая семья семей разных народов.