В Туле впервые прошел всероссийский фестиваль гармонистов «Гармоньфест». Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Атриуме Тульского кремля состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс гармонистов «Гармоньфест» - одна из главных новинок событийного марафона «Тульский размах». Фестиваль объединил участников из 10 регионов: Тульской, Липецкой, Кировской, Свердловской, Архангельской, Астраханской областей, Хабаровского края, Татарстана, Тамбова и Курска. Тульскую область представили музыканты из Тулы, Щекино, Суворова, Белевского района и села Спасское.

В рамках фестиваля прошла уникальная однодневная выставка «Гармонная слобода: от кустарей до фабрик». Гости увидели редчайшие авторские гармони тульских умельцев, венские гармони, ливенские, елецкие рояльные, татарские тальянки, советскую классику и даже электронный авангард. На мастер-классах собирали игрушку «Медведь с гармошкой», делали мини-копию «Тульской 301» и связали трехметровую ливенскую гармонь.

В конкурсной программе «Битва за Гран-при» победил учащийся Детской музыкальной школы №1 имени Л.Н. Толстого Щекинского района и Центра одаренных детей «Мастерская талантов» Максим Апалькин. Завершился фестиваль выступлением группы «ГармоньДрайв» Павла Уханова, доказавшей, что гармонь звучит современно и мощно.

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