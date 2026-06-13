В «Детской Республике «Поленово» впервые прошел турнир по спортивным нардам

В детском оздоровительном лагере «Детская Республика «Поленово» состоялось значимое событие = старт сотрудничества с Региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация нард Тульской области». В рамках первой летней смены прошли обучение и турнир по спортивным нардам, объединившие более 60 юных поленовцев.

Интеллектуальный спорт «нарды» получил официальный статус в России сравнительно недавно, но уже успел завоевать популярность благодаря доступности и глубокому стратегическому потенциалу. Древняя игра на специальной доске с шашками и костями теперь позволяет спортсменам получать официальные разряды и звания. Приобщение к этому виду спорта с детства развивает логику, стратегическое мышление, усидчивость и тактические навыки.

Инициатива проведения турнира исходила от представителей лагеря и была поддержана Федерацией, которая реализует комплексную программу по вовлечению детей и подростков в систематические занятия спортом. Президент РФСОО «ФНТО» Андрей Изотов подчеркнул важность работы с подрастающим поколением: «Такие турниры не только популяризируют интеллектуальный спорт, но и помогают детям раскрыть свои способности».

Знакомство с нардами началось с обучающих игр. Для большинства детей это был первый опыт, поэтому он вызвал живой интерес и желание попробовать свои силы. Кульминацией стал турнир по трем возрастным группам, организованный с соблюдением всех спортивных стандартов.

Победители и призеры были награждены сувенирными пряниками с символикой Федерации. Директор лагеря Иннокентий Жигульский отметил, что появление такого направления в программе смены стало возможным благодаря активной позиции партнёров и желанию самих ребят. Интеллектуальный отдых - важная часть гармоничного развития детей, и нарды идеально подходят для этой цели.

Сотрудничество «Детской Республики «Поленово» с Федерацией нард Тульской области станет регулярным. В планах - проведение обучающих мастер-классов и тематических турниров в рамках летних смен.

Инициатива по внедрению спортивных нард в программу детского лагеря получила высокую оценку участников и гостей. Федерация нард Тульской области выразила готовность продолжать работу и расширять географию турниров, вовлекая все больше детей в мир интеллектуального спорта.