В Туле состоялась торжественная церемония награждения победителей юбилейной десятой премии «Клиника года — 2026».

Премия, учрежденная медиахолдингом «Дом прессы» - издателем «Комсомольской правды» в Туле, - была вручена на территории Тульской области в десятый раз. Ее участниками стали как многопрофильные учреждения, так и узкоспециализированные. Их объединяет одно – все они работают на благо пациентов, помогают вернуть здоровье людям, а соответственно, улучшают качество жизни жителей региона.

«Клиника года-2026» в Туле: победители награждены!

В этом году вместе с электронным голосованием на сайте в выборе самых достойных приняли участие свыше 28 тысяч жителей Тульской области, в которых выразили признание лучшим врачам и клиникам. А за участников отдельной номинации «Доктор года - 2026» было отдано еще порядка 26 тысяч голосов. Все эти цифры свидетельствуют об огромном интересе к конкурсу.

С каждым годом растет и число лауреатов. На этот раз за престижное звание "Клиника года" боролись 27 лечебно-профилактических учреждений.

Генеральный директор медиахолдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин.

Открывая церемонию награждения, генеральный директор медиахолдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин подчеркнул:

- За 10 лет премия «Клиника года» стала одним из важнейших событий для всего медицинского сообщества региона. Я хочу выразить слова благодарности министерству здравоохранения Тульской области при поддержке которого мы проводим этот конкурс и лично министру Сергею Игоревичу Мухину, а также нашему генеральному партнеру - Группе компаний «АВТОКЛАСС». Сегодня я от всей души поздравляю всех победителей с заслуженными наградами, желаю всем здоровья, позитива и отличного настроения!

Генеральным партнером премии «Клиника года - 2026» выступила группа компаний «АВТОКЛАСС».

Павел Владимирович подчеркнул, что в век трансформации и новых технологий, которые проникли во все сферы нашей жизни, трансформируется не только сфера медицины, но и медиахолдинг. Если еще 10 лет назад, когда конкурс только стартовал, его информационной площадкой была печатная версия газеты «Комсомольская правда» - Тула, сейчас же - это и сайт, и социальные сети, и журнал и радио "КП-Тула". И, пользуясь случаем, пригласил всех собравшихся на новую площадку для встреч с медицинским сообществом – радио «Комсомольская правда», которая вещает в Тульской области на частоте 93,3 FM (16+).

Награды победителям вручали министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин, заместитель министра здравоохранения ТО Александр Фролов, а также заслуженный врач РФ, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница им. Ваныкина» Ирина Рублевская и заслуженный врач РФ, Почетный гражданин Тулы, председатель Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури.

Лучшие из лучших

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин наградил дипломами и благодарностями министерства часть победителей номинаций конкурса, организованного «Комсомолкой».

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

- Дорогие друзья, прежде всего хочу поблагодарить «Комсомольскую правду» за организацию этого прекрасного мероприятия и замечательного конкурса. От всей души поздравляю всех нас с юбилеем - это уже десятая премия, а значит, мы постепенно приближаемся к совершеннолетию, которое отметим в еще более широком кругу, - сказал он в своем приветственном слове. - Мы с «Комсомольской правдой» работаем не первый год, очень тесно и плодотворно, благодаря чему есть возможность поблагодарить и отметить лучшие клиники, лучших специалистов и лучшие направления, которые сегодня развиваются на территории региона. Все вы, присутствующие здесь, занимаетесь по-настоящему благим делом: спасаете жизни, делаете людей красивыми, здоровыми и счастливыми. И все это с душой и правильным подходом. Коллеги, желаю счастья и здоровья. Все врачи, все медицинские работники и все, кто рядом с ними, всегда отдают частичку себя пациентам. Пусть же то, что вы отдаете, возвращается к вам вдвойне - тем же самым здоровьем, богатством и счастьем. Поздравляю вас с этим замечательным событием.

«Клиника года-2026» в Туле: победители награждены!

«Лучшей региональной клиникой инновационных методов диагностики и лечения для всей семьи» стала ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница». Как отдельно отметил Сергей Мухин, здесь в этом году открылось модульное приемное отделение - самое современное на сегодняшний день в Российской Федерации.

- Оно оснащено по всем современным стандартам и оборудованию, - подчеркнул он, - а в перспективе появится еще и цифровая реанимация, которая будет мониторить и контролировать потоки экстренных пациентов скорой помощи не только Новомосковска, но и близлежащих районов.

«Клиника года-2026» в Туле: победители награждены!

«Лучшей клиникой по развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта в кардиологии» назван ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер».

В номинации «Лучшая клиника подвижничества в области душевного здоровья» победила ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева».

«Лучшая клиника персонализированной медицины и комплексного подхода к пациенту» - ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула», а «Лидер в комплексном стоматологическом здоровье региона: от профилактики до инноваций в лечении» - ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»

В номинации «Лучшая клиника комплексной реабилитационной программы» победителем стал ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1».

Заслуженный врач Российской Федерации, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница им. Ваныкина», кандидат медицинских наук, врач-невролог, депутат Тульской городской Думы Ирина Рублевская.

Церемонию награждения продолжила заслуженный врач Российской Федерации, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница им. Ваныкина», кандидат медицинских наук, врач-невролог, депутат Тульской городской Думы Ирина Рублевская:

- Разрешите мне в первую очередь поприветствовать организаторов этого мероприятия, которое уже 10 лет радует Тулу и многих из вас, кто здесь не в первый раз. С моей точки зрения, это по-настоящему грандиозное событие, которое украшает и нашу с вами жизнь, и жизнь нашего региона в целом. Спасибо «Комсомольской правде», которая несет в нашу жизнь позитив! А каждый из вас, кто здесь присутствует - врачи, медицинские работники - несет здоровье людям. А здоровье - это не только отсутствие болезни. Это, конечно, тот внешний вид, который многие из вас дарят другим. Только когда эти составляющие вместе, человек по-настоящему радуется жизни. И мне очень хочется, чтобы каждый из вас радовался жизни. В самом, казалось бы, неудачном дне есть что-то хорошее. Живите этим хорошим. Засыпайте с хорошим, просыпайтесь с хорошим, думайте о хорошем. И тогда жизнь изменится к лучшему. Наши мысли материальны: все, о чем мы думаем, со временем воплощается. И тогда и жизнь станет лучше, а здоровье крепче.

«Клиника года-2026» в Туле: победители награждены!

В номинации «Лучшая клиника по использованию авторских и высокотехнологичных методов лечения» победил «Центр новых медицинских технологий. Клиника профессора Ившина». В номинации «Лучшая клиника «Стоматология будущего: инновации, комфорт, безупречное качество» - Стоматологическая клиника в Туле «Smile Spa».

«Лучшей здравницей активного долголетия и оздоровления для всей семьи» назван Санаторий «Строитель», «Лучшим центром лазерной медицины» - Федеральная сеть клиник лазерной хирургии «ВАРИКОЗА НЕТ» в Туле, «Лучшей клиникой: инновации, профессионализм качество в стоматологии» - Стоматологическая клиника «Стоматология Тульская»

В номинации «Лучшая клиника репродуктивного здоровья: экспертная помощь на пути к рождению новой жизни» победу одержала Сеть многопрофильных медицинских центров «МАТЬ и ДИТЯ» Тула. «Лучшей сетью косметологических клиник – экспертом комплексного подхода к красоте и здоровью» стала «КЛИНИКА В.Н. КОМАРОВОЙ», «Лучшей многопрофильной клиникой диагностики и лечения» - Сеть многопрофильных медицинских центров «СЕМЕЙНАЯ» в Туле, «Лучшим центром эстетической медицины - искусство естественной красоты: гармония индивидуальности и современных технологий» - Клиника эстетической медицины Елены Черных, «Лучшим многопрофильным центром экспертной медицины» - Многопрофильный медицинский центр «МЕДИКА».

Заслуженный врач Российской Федерации, Почетный гражданин г. Тулы, председатель Общественной палаты Тульской области, Юрий Цкипури.

Заслуженный врач Российской Федерации, Почетный гражданин г. Тулы, председатель Общественной палаты Тульской области, Юрий Цкипури, вручая следующим номинантам заслуженные награды, отметил:

- Для меня огромная радость сегодня быть здесь, потому что я вижу родные, близкие лица. Я стоял у истоков вручения премии «Клиника года» вместе со всей командой «Комсомольской правды» в Туле, его организаторов. Эта торжественная церемония, по сути, отличное преддверие нашего профессионального праздника. Поздравляю всех присутствующих от имени Общественной палаты Тульской области, а значит - от всего гражданского общества. Нам посчастливилось обладать самой замечательной профессией на свете. Все, что имеет человек, зависит от его здоровья. Вы стоите на страже здоровья, а значит, - на страже счастья и благополучия каждого. Это огромная радость - понимать, что наш труд, наши заботы не пропали даром, а дали великолепные плоды. Благодарю вас за ваш труд, ваши коллективы, ваших соратников. Ни один человек не достигает вершины в одиночку. Поэтому вашим коллегам огромное спасибо и низкий поклон. Хочу поблагодарить и руководителей частных клиник, и их сотрудников. Сегодня без частной медицины мы уже не представляем наше здравоохранение и помощь населению. Спасибо вам за вашу огромную и полезную работу.

«Клиника года-2026» в Туле: победители награждены!

В номинации «Лучший центр доказательной медицины» назван Медицинский центр «Созвездие здоровья и красоты». «Лучшей клиникой микрохирургии глаза: качество, безопасность, доступность» стала автономная некоммерческая организация «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®», «Лучшей клиникой доверия и преемственности: экспертная помощь для всей семьи» - Федеральная сеть «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ» ТУЛА, «Лучшим центром красоты и здоровья экспертного уровня» - Клиника косметологии «Сияние», «Лучшим санаторием для здоровья и отдыха - живая сила минеральных вод и лечебной грязи» - Санаторий (курорт) «Краинка».

В номинации «Стоматология высоких стандартов» победила Стоматологии «MClinic» (Эм Клиник). «Лучший центр здорового зрения для всей семьи: профессионализм и индивидуальный подход» - Центр здорового зрения, «Лучшая клиника эстетической и функциональной стоматологии» - Стоматологическая клиника «ВИАЛ-Дента», «Лучший экспертный центр омоложения и здоровья» - «Клиника Красоты».

Юрий Цкипури вручил генеральному директору медиахолдинга «Дом прессы» Павлу Коренюгину почетную грамоту Общественной палаты Тульской области.

Юрий Цкипури также вручил генеральному директору медиахолдинга «Дом прессы» Павлу Коренюгину почетную грамоту Общественной палаты Тульской области за высокое чувство гражданской ответственности и активное участие в жизни региона.

«Доктор года - 2026»

Заместитель министра - директор департамента финансирования и организации государственного заказа министерства здравоохранения Тульской области Александр Фролов вручил награды победителям в номинации «Доктор года», пожелав здоровья всем врачам и тем, кто их окружает – близким, родным и пациентам.

Заместитель министра - директор департамента финансирования и организации государственного заказа министерства здравоохранения Тульской области Александр Фролов.

Лидерами же голосования в номинации «Доктор года - 2026» стали:

- врач-косметолог «Центра эстетической медицины Елены Черных» Янина Снеткова,

- рентгенхирург, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» Титал Броян,

- врач-психиатр-нарколог, заместитель главного врача по детству ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» Юлия Перминова,

- стоматолог-ортопед, гнатолог, руководитель сети стоматологических клиник «Smile Spa» Михаил Арзуманян,

- врач-гастроэнтеролог, руководитель медицинского центра «Физиоздоровье» Олеся Новожилова,

- заведующая отделением акушерства и гинекологии, акушер-гинеколог, детский гинеколог, гинеколог-эндокринолог, маммолог, врач ультразвуковой диагностики, врач первой категории медицинского центра «Медика» Нанули Месхи,

- врач-косметолог, дерматовенеролог, дерматолог «Клиники Комаровой» Эльмира Столба,

- стоматолог, стоматолог-ортодонт, руководитель и основатель стоматологической клиники «Стоматология Тульская» Елена Лукьянова,

- заведующий гинекологическим отделением ЧУЗ "Клиническая больница «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Тула Кирилл Сороколетов,

- эндокринолог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики, андролог, эндокринолог-онколог медицинского центра «Созвездие красоты и здоровья» Мария Матвеева.

«Клиника года-2026» в Туле: победители награждены!

Генеральным партнером премии «Клиника года - 2026» выступила группа компаний «АВТОКЛАСС».

Партнерами премии стали клиника превентивной медицины BIORISE и кулинарный дом «Морозовский».