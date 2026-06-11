«Клиника года-2026» в Туле: победители награждены!

Премия, учрежденная медиахолдингом «Дом прессы» - издателем «Комсомольской правды» в Туле, - была вручена на территории Тульской области в десятый раз. Ее участниками стали как многопрофильные учреждения, так и узкоспециализированные. Их объединяет одно – все они работают на благо пациентов, помогают вернуть здоровье людям, а соответственно, улучшают качество жизни жителей региона.
В этом году вместе с электронным голосованием на сайте в выборе самых достойных приняли участие свыше 28 тысяч жителей Тульской области, в которых выразили признание лучшим врачам и клиникам. А за участников отдельной номинации «Доктор года - 2026» было отдано еще порядка 26 тысяч голосов. Все эти цифры свидетельствуют об огромном интересе к конкурсу.
С каждым годом растет и число лауреатов. На этот раз за престижное звание "Клиника года" боролись 27 лечебно-профилактических учреждений.
Открывая церемонию награждения, генеральный директор медиахолдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин подчеркнул:
- За 10 лет премия «Клиника года» стала одним из важнейших событий для всего медицинского сообщества региона. Я хочу выразить слова благодарности министерству здравоохранения Тульской области при поддержке которого мы проводим этот конкурс и лично министру Сергею Игоревичу Мухину, а также нашему генеральному партнеру - Группе компаний «АВТОКЛАСС». Сегодня я от всей души поздравляю всех победителей с заслуженными наградами, желаю всем здоровья, позитива и отличного настроения!
Павел Владимирович подчеркнул, что в век трансформации и новых технологий, которые проникли во все сферы нашей жизни, трансформируется не только сфера медицины, но и медиахолдинг. Если еще 10 лет назад, когда конкурс только стартовал, его информационной площадкой была печатная версия газеты «Комсомольская правда» - Тула, сейчас же - это и сайт, и социальные сети, и журнал и радио "КП-Тула". И, пользуясь случаем, пригласил всех собравшихся на новую площадку для встреч с медицинским сообществом – радио «Комсомольская правда», которая вещает в Тульской области на частоте 93,3 FM (16+).
Награды победителям вручали министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин, заместитель министра здравоохранения ТО Александр Фролов, а также заслуженный врач РФ, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница им. Ваныкина» Ирина Рублевская и заслуженный врач РФ, Почетный гражданин Тулы, председатель Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури.
Лучшие из лучших
Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин наградил дипломами и благодарностями министерства часть победителей номинаций конкурса, организованного «Комсомолкой».
- Дорогие друзья, прежде всего хочу поблагодарить «Комсомольскую правду» за организацию этого прекрасного мероприятия и замечательного конкурса. От всей души поздравляю всех нас с юбилеем - это уже десятая премия, а значит, мы постепенно приближаемся к совершеннолетию, которое отметим в еще более широком кругу, - сказал он в своем приветственном слове. - Мы с «Комсомольской правдой» работаем не первый год, очень тесно и плодотворно, благодаря чему есть возможность поблагодарить и отметить лучшие клиники, лучших специалистов и лучшие направления, которые сегодня развиваются на территории региона. Все вы, присутствующие здесь, занимаетесь по-настоящему благим делом: спасаете жизни, делаете людей красивыми, здоровыми и счастливыми. И все это с душой и правильным подходом. Коллеги, желаю счастья и здоровья. Все врачи, все медицинские работники и все, кто рядом с ними, всегда отдают частичку себя пациентам. Пусть же то, что вы отдаете, возвращается к вам вдвойне - тем же самым здоровьем, богатством и счастьем. Поздравляю вас с этим замечательным событием.
«Лучшей региональной клиникой инновационных методов диагностики и лечения для всей семьи» стала ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница». Как отдельно отметил Сергей Мухин, здесь в этом году открылось модульное приемное отделение - самое современное на сегодняшний день в Российской Федерации.
- Оно оснащено по всем современным стандартам и оборудованию, - подчеркнул он, - а в перспективе появится еще и цифровая реанимация, которая будет мониторить и контролировать потоки экстренных пациентов скорой помощи не только Новомосковска, но и близлежащих районов.
«Лучшей клиникой по развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта в кардиологии» назван ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер».
В номинации «Лучшая клиника подвижничества в области душевного здоровья» победила ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева».
«Лучшая клиника персонализированной медицины и комплексного подхода к пациенту» - ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула», а «Лидер в комплексном стоматологическом здоровье региона: от профилактики до инноваций в лечении» - ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»
В номинации «Лучшая клиника комплексной реабилитационной программы» победителем стал ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1».
Церемонию награждения продолжила заслуженный врач Российской Федерации, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница им. Ваныкина», кандидат медицинских наук, врач-невролог, депутат Тульской городской Думы Ирина Рублевская:
- Разрешите мне в первую очередь поприветствовать организаторов этого мероприятия, которое уже 10 лет радует Тулу и многих из вас, кто здесь не в первый раз. С моей точки зрения, это по-настоящему грандиозное событие, которое украшает и нашу с вами жизнь, и жизнь нашего региона в целом. Спасибо «Комсомольской правде», которая несет в нашу жизнь позитив! А каждый из вас, кто здесь присутствует - врачи, медицинские работники - несет здоровье людям. А здоровье - это не только отсутствие болезни. Это, конечно, тот внешний вид, который многие из вас дарят другим. Только когда эти составляющие вместе, человек по-настоящему радуется жизни. И мне очень хочется, чтобы каждый из вас радовался жизни. В самом, казалось бы, неудачном дне есть что-то хорошее. Живите этим хорошим. Засыпайте с хорошим, просыпайтесь с хорошим, думайте о хорошем. И тогда жизнь изменится к лучшему. Наши мысли материальны: все, о чем мы думаем, со временем воплощается. И тогда и жизнь станет лучше, а здоровье крепче.
В номинации «Лучшая клиника по использованию авторских и высокотехнологичных методов лечения» победил «Центр новых медицинских технологий. Клиника профессора Ившина». В номинации «Лучшая клиника «Стоматология будущего: инновации, комфорт, безупречное качество» - Стоматологическая клиника в Туле «Smile Spa».
«Лучшей здравницей активного долголетия и оздоровления для всей семьи» назван Санаторий «Строитель», «Лучшим центром лазерной медицины» - Федеральная сеть клиник лазерной хирургии «ВАРИКОЗА НЕТ» в Туле, «Лучшей клиникой: инновации, профессионализм качество в стоматологии» - Стоматологическая клиника «Стоматология Тульская»
В номинации «Лучшая клиника репродуктивного здоровья: экспертная помощь на пути к рождению новой жизни» победу одержала Сеть многопрофильных медицинских центров «МАТЬ и ДИТЯ» Тула. «Лучшей сетью косметологических клиник – экспертом комплексного подхода к красоте и здоровью» стала «КЛИНИКА В.Н. КОМАРОВОЙ», «Лучшей многопрофильной клиникой диагностики и лечения» - Сеть многопрофильных медицинских центров «СЕМЕЙНАЯ» в Туле, «Лучшим центром эстетической медицины - искусство естественной красоты: гармония индивидуальности и современных технологий» - Клиника эстетической медицины Елены Черных, «Лучшим многопрофильным центром экспертной медицины» - Многопрофильный медицинский центр «МЕДИКА».
Заслуженный врач Российской Федерации, Почетный гражданин г. Тулы, председатель Общественной палаты Тульской области, Юрий Цкипури, вручая следующим номинантам заслуженные награды, отметил:
- Для меня огромная радость сегодня быть здесь, потому что я вижу родные, близкие лица. Я стоял у истоков вручения премии «Клиника года» вместе со всей командой «Комсомольской правды» в Туле, его организаторов. Эта торжественная церемония, по сути, отличное преддверие нашего профессионального праздника. Поздравляю всех присутствующих от имени Общественной палаты Тульской области, а значит - от всего гражданского общества. Нам посчастливилось обладать самой замечательной профессией на свете. Все, что имеет человек, зависит от его здоровья. Вы стоите на страже здоровья, а значит, - на страже счастья и благополучия каждого. Это огромная радость - понимать, что наш труд, наши заботы не пропали даром, а дали великолепные плоды. Благодарю вас за ваш труд, ваши коллективы, ваших соратников. Ни один человек не достигает вершины в одиночку. Поэтому вашим коллегам огромное спасибо и низкий поклон. Хочу поблагодарить и руководителей частных клиник, и их сотрудников. Сегодня без частной медицины мы уже не представляем наше здравоохранение и помощь населению. Спасибо вам за вашу огромную и полезную работу.
В номинации «Лучший центр доказательной медицины» назван Медицинский центр «Созвездие здоровья и красоты». «Лучшей клиникой микрохирургии глаза: качество, безопасность, доступность» стала автономная некоммерческая организация «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®», «Лучшей клиникой доверия и преемственности: экспертная помощь для всей семьи» - Федеральная сеть «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ» ТУЛА, «Лучшим центром красоты и здоровья экспертного уровня» - Клиника косметологии «Сияние», «Лучшим санаторием для здоровья и отдыха - живая сила минеральных вод и лечебной грязи» - Санаторий (курорт) «Краинка».
В номинации «Стоматология высоких стандартов» победила Стоматологии «MClinic» (Эм Клиник). «Лучший центр здорового зрения для всей семьи: профессионализм и индивидуальный подход» - Центр здорового зрения, «Лучшая клиника эстетической и функциональной стоматологии» - Стоматологическая клиника «ВИАЛ-Дента», «Лучший экспертный центр омоложения и здоровья» - «Клиника Красоты».
Юрий Цкипури также вручил генеральному директору медиахолдинга «Дом прессы» Павлу Коренюгину почетную грамоту Общественной палаты Тульской области за высокое чувство гражданской ответственности и активное участие в жизни региона.
«Доктор года - 2026»
Заместитель министра - директор департамента финансирования и организации государственного заказа министерства здравоохранения Тульской области Александр Фролов вручил награды победителям в номинации «Доктор года», пожелав здоровья всем врачам и тем, кто их окружает – близким, родным и пациентам.
Лидерами же голосования в номинации «Доктор года - 2026» стали:
- врач-косметолог «Центра эстетической медицины Елены Черных» Янина Снеткова,
- рентгенхирург, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» Титал Броян,
- врач-психиатр-нарколог, заместитель главного врача по детству ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» Юлия Перминова,
- стоматолог-ортопед, гнатолог, руководитель сети стоматологических клиник «Smile Spa» Михаил Арзуманян,
- врач-гастроэнтеролог, руководитель медицинского центра «Физиоздоровье» Олеся Новожилова,
- заведующая отделением акушерства и гинекологии, акушер-гинеколог, детский гинеколог, гинеколог-эндокринолог, маммолог, врач ультразвуковой диагностики, врач первой категории медицинского центра «Медика» Нанули Месхи,
- врач-косметолог, дерматовенеролог, дерматолог «Клиники Комаровой» Эльмира Столба,
- стоматолог, стоматолог-ортодонт, руководитель и основатель стоматологической клиники «Стоматология Тульская» Елена Лукьянова,
- заведующий гинекологическим отделением ЧУЗ "Клиническая больница «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Тула Кирилл Сороколетов,
- эндокринолог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики, андролог, эндокринолог-онколог медицинского центра «Созвездие красоты и здоровья» Мария Матвеева.
Генеральным партнером премии «Клиника года - 2026» выступила группа компаний «АВТОКЛАСС».
Партнерами премии стали клиника превентивной медицины BIORISE и кулинарный дом «Морозовский».