Аномальная жара отступает: в Тульской области на праздничные выходные придут дожди и похолодание. Фото: Алексей ФОКИН.

Вторая неделя июня запомнится жителям Тульской области резкой сменой погодных настроений. Если в начале недели регион накрывал настоящий летний зной с пиковыми значениями до +30°C, то к праздничным выходным аномальная жара окончательно отступит. На смену солнцу придут облака и осадки.

В пятницу, 12 июня, в День России, температура днем еще будет держаться на комфортной отметке +26°C, а ночью опустится до +18°C. Однако небо станет малооблачным, и пройдет небольшой дождь. Восточный ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с, атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., а влажность достигнет 65%.

Уже в субботу, 13 июня, дневная температура снизится до +24°C, а ночная — до +14°C. Осадки продолжатся, небо останется малооблачным. Юго-восточный ветер сохранит умеренную скорость до 4 м/с. Давление немного упадет до 745 мм рт. ст., при этом влажность воздуха вырастет до 78%.

В воскресенье, 14 июня, температура днем упадет всего до +19°C, а ночью до +12°C. Небо затянет тучами, пройдут дожди, местами сопровождаемые грозами. Юго-западный ветер усилится до 7 м/с. Атмосферное давление продолжит снижение, достигнув 741 мм рт. ст., а влажность поднимется до максимальных 85%.

Таким образом, праздничные выходные в Тульской области пройдут под знаком прохлады и дождей.