Фестивали, ярмарки и турниры: в Тульской области отметят День России. Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская область готовится к масштабному празднованию Дня России. Центральным событием станет фестиваль «Россия-семья семей». Его площадки раскинются на Казанской набережной и площади Ленина. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах от национальных объединений и Движения Первых, сыграть в традиционные народные игры и научиться готовить блюда разных народов. На сцене пройдет дефиле с демонстрацией более 50 традиционных костюмов, включая наряды коренных малочисленных народов. Мастера народных промыслов покажут филимоновские игрушки, керамику, изделия из войлока и лозы. Праздник дополнит концерт с участием 50 национальных творческих коллективов.

На улице Металлистов развернется площадка Национального центра «Россия». Предприниматели представят 4 кулинарные станции и угостят гостей особым кофе и гренкой из детства Губернатора. Здесь же растянут огромное полотно российского триколора и проведут ярмарку проекта «Сделано в Тульской области» с розыгрышем скидок. Во всех муниципалитетах региона состоится акция «Мы — граждане России», в рамках которой отличившимся в учебе и спорте 14-летним подросткам торжественно вручат первые паспорта.

Любителей техники ждет фестиваль «Автострада» на площади Ленина. На открытом воздухе выставят более 1000 современных и ретроавтомобилей. Свои программы покажут авто- и мотоклубы из разных уголков страны. Отдельную зону посвятят 90-летию Госавтоинспекции. По улицам Тулы пройдет ретро-ралли на приз Губернатора, а участники устроят конкурс костюмов в честь Года народов России. Для самых маленьких организуют заезды на педальных машинках.

В Центральном парке имени Белоусова состоятся турниры по смешанным боевым единоборствам. Днем на татами выйдут подростки от 12 до 20 лет из Тульской области и новых регионов.

В районах области запустят интерактивное путешествие по 12 тропам России. Участники будут гулять по улицам, названным в честь знаменитых земляков, выполнять задания и собирать наклейки для получения итоговой карты региона и сувенира.

Местные администрации также подготовили поднятия флагов в лагерях, награждения ветеранов и волонтеров, праздничные концерты и спортивные эстафеты. Финальным аккордом станут соревнования по тяжелой атлетике на Куликовом поле, где спортсмены из Тулы, Орла, Ельца и Кузнецка поборются за звание сильнейших, а завершит день шоу сценического экстрима с демонстрацией невероятной силы.