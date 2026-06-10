В Туле стартовала церемония награждения победителей десятой юбилейной премии «Клиника года - 2026»

«Комсомольская правда» в Туле подводит итоги юбилейной премии «Клиника года - 2026» Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 10 июня, в Туле проходит торжественная церемония награждения победителей традиционной ежегодной премии «Клиника года - 2026», учрежденной медиахолдингом «Дом прессы» - издателем «Комсомольской правды» в Туле. Ее участниками в этом году стали 27 медицинских учреждений: как многопрофильных, так и узкоспециализированных, как частных, так и государственных.

В этом году жители Тульской области прислали более пяти тысяч анкет, в которых выразили признание лучшим, по их мнению, врачам и клиникам. Вместе с электронным голосованием на сайте в выборе самых достойных приняли участие свыше 27 тысяч человек. А за участников отдельной номинации «Лучший доктор» было отдано еще порядка 26 тысяч голосов. Все эти цифры свидетельствуют об огромном интересе к конкурсу.

Открывая церемонию награждения, генеральный директор ООО «Дом прессы» Павел Коренюгин подчеркнул:

- За 10 лет премия «Клиника года» стала одним из важнейших событий для всего медицинского сообщества региона. Я хочу выразить слова благодарности министерству здравоохранения Тульской области при поддержке которого мы проводим этот конкурс и лично министру Сергею Игоревичу Мухину, а также нашего генеральному партнеру - Группе компаний «Автокласс».

Мы живем в век трансформации и новых технологий, которые проникли во все сферы нашей жизни. И конечно же в сферу медицины. Практически каждый день мы узнаем о новом оборудовании и уникальных операциях, которые выполняют специалисты. Наш медиаходинг также постоянно трансформирует свои площадки коммуникации с нашей аудиторией. И если еще 10 лет назад это в основном была печатная версия газеты «Комсомольская правда», то сейчас это безусловно сайт, социальные сети, журнал и радио «Комсомольская правда». В этом зале я вижу наших партнеров, которые уже становились героями наших программ, а кто еще не был в нашей радиостудии приглашаю вас в гости. Мы вас ждем.

Сегодня я от всей души подуши поздравляю всех победителей с заслуженными наградами, желаю всем здоровья, позитива и отличного настроения!

А вручали награды победителям юбилейной «Клиники года - 2026» представители регионального министерства здравоохранения, а также общественные деятели.