В «Детской Республике «Поленово» родилась идея организовать кружок русского жестового языка.

Лето, лагерь - это отдельный мир, где стираются границы, забываются гаджеты и на первый план выходит живое общение. Но что, если кто-то не может услышать ни веселой отрядной кричалки, ни шелеста костра, ни первой летней грозы? Что, если его мир - тишина, а язык - жесты?

В «Детской Республике «Поленово» уверены: такие дети тоже должны иметь возможность отдыхать в настоящем лагере - с приключениями, мастер-классами, дружбой и искренними улыбками. Поэтому здесь уже второй год подряд проходят инклюзивные смены для ребят с нарушениями слуха.

В первой летней смене этого года отдыхают 15 подопечных Тульского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Это уже их второй визит: впервые группа приезжала осенью 2025 года. И если тогда это был скорее эксперимент, то теперь - полноценная традиция.

Детская Республика «Поленово»: лагерь, где все говорят на одном языке

Лагерь принял ребят как своих: со всеми положенными радостями, заботами и летними приключениями. Но главное - создал среду, где никто не чувствует себя лишним. Где на жестовом языке говорят не только тьюторы, но и вожатые, и даже соседи по отряду. Потому что этим летом здесь впервые заработал кружок русского жестового языка - и, к удивлению организаторов, он стал одним из самых популярных.

«Секретный» язык для всех

Идея организовать в лагере обучение основам русского жестового языка принадлежит давнему партнеру и другу «Детской Республики «Поленово» Татьяне Аржевикиной, руководителю АНО «Во имя семьи» и разговорного клуба РЖЯ «Капибары». Именно она предложила сделать жестовый язык частью лагерной жизни не для особенных детей, а для всех.

- На самом деле, это была инициатива самого лагеря - интегрировать глухих детей в общую среду, - рассказывает Татьяна Аржевикина. - Лагерь вообще пространство инклюзивное, там много смен для детей с разными особенностями здоровья. И вот они захотели сделать что-то специально для глухих ребят. Руководитель лагеря Николай Зимин обратился ко мне, потому что я давно в этой теме. Я сама церковный переводчик, перевожу богослужения для глухих, вхожу в рабочую группу по защите прав семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с детьми инвалидами при комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной Думы.

Татьяна Аржевикина, руководитель АНО «Во имя семьи» и разговорного клуба РЖЯ «Капибары».

Первая специализированная благотворительная смена для ребят с нарушениями слуха в «Детской Республике «Поленово» прошла еще в феврале. Приезжали 20 старшеклассников из специальных школ-интернатов Донецка, лучшие из лучших. Всероссийское общество глухих при поддержке Министерств транспорта и образования Тульской области, ГОУ «Тульский областной центр образования» и МЧС, организовали культурно-развлекательную и образовательную программу. Смена прошла «на ура».

А потом родилась идея организовать кружок русского жестового языка для всех.

- Мы увидели, как администрация лагеря и персонал горят желанием научиться жестовому языку - вспоминает Татьяна Аржевикина. - Ведь глухие ребята становятся постоянными участниками лагерной жизни. Тогда я и предложила: давайте сделаем кружок русского жестового языка на всех летних сменах. Такого не было никогда, ни в «Детской Республике «Поленово», ни где-либо еще.

Кружок назвали «Секрет на РЖЯ». И на презентации 30 мая в зале не было свободных мест. Дети выучили пять простых жестов и сразу же вместе исполнили на РЖЯ припев песни «Солнечный круг». А уже через неделю, на родительском дне примерно 60-70 поленовцев в составе сводного хора исполнили песню целиком и уже репетируют гимн «Детской Республики «Поленово».

На первой смене ведет кружок Людмила

Детская Республика «Поленово»: лагерь, где все говорят на одном языке.

Жадан, педагог-филолог, преподаватель Московского городского педагогического университета, экскурсовод Третьяковской галереи, ведущая языкового кружка при МГО ВОГ. Она сама глухая, но свободно говорит и блестяще работает со слышащей аудиторией. На занятиях она не использует устную речь, и дети сразу погружаются в мир жестов. А в следующих сменах вести кружок будут артисты театра неслышащих актеров «Недослов» Николай Иванов и Алексей Знаменский.

- Мы распечатали дактильную азбуку - алфавит глухих - и повесили в каждом корпусе, - рассказывает Татьяна. - И после тихого часа, когда дети пришли на первый урок, они уже могли на дактиле назвать свое имя и имя друга. Дети невероятно талантливы, они схватывают все очень быстро и с огромным интересом.

Это не развлекательный элемент, как может показаться на первый взгляд, - подчеркивает она. - Это большая воспитательная и просветительская история. Мы рассказываем ребятам, что есть люди с нарушением слуха, со своим миром, со своим языком. И что жестовый язык учить также важно и интересно как любой другой иностранный. И замечательно, что совершенно случайно в первой смене оказались глухие ребята из Тулы - для них наш кружок стал сюрпризом, а для нас - возможностью для практики.

Детская Республика «Поленово»: лагерь, где все говорят на одном языке.

Совпадение с повесткой президента

Татьяна Аржевикина признается: успех кружка превзошел все ожидания. Но есть в этой истории еще один важный момент.

- На днях было заседание под руководством Президента по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, - говорит она. - Отдельное внимание глава государства уделил поддержке русского жестового языка. Президент предложил организовывать в детских лагерях смены, посвященные русскому языку. А мы ребят как раз и знакомим с русским жестовым языком! Хотя, хочу подчеркнуть, что это полноценная, самостоятельная лингвистическая система со своей уникальной грамматикой, лексикой и правилами, которая не является копией устного русского языка, но тем не менее. Получается, мы сработали на опережение, - улыбается Татьяна.

Сколько жестов успевают выучить дети за смену? Много, конечно, коли есть желание, но глубоких знаний, конечно, не дать. Впрочем, задача и не в этом.

- Наша цель - познакомить с культурой глухих и дать первые навыки общения, - объясняет Татьяна. - Это нужно, чтобы общество стало добрее и терпимее. Это и есть настоящая безбарьерная среда. Но есть и практическая польза. Общаться на жестах можно в очень шумном месте, подсказывать друг другу на уроках, говорить так, чтобы окружающие не подслушали. Или просто поздороваться с глухим человеком в метро.

Когда мамы и папы приехали на родительский день и увидели, что их дети поют на жестах, возможно они задумались: а что мы можем сделать, например, на наших рабочих местах, на нашем предприятии для глухих? Возможно, адаптировать услуги, сделать видеоконтент с субтитрами или переводом на жестовый язык. Создание доступной среды - это сейчас тренд в России.

Детская Республика «Поленово»: лагерь, где все говорят на одном языке.

Впереди новые планы

Начиная с сентября в «Детской Республике «Поленово» планируют проведение каникулярных смен и программ выходного дня для глухих детей.

- Но и инклюзивное направление будет развиваться. Это вклад наших сердец, времени, возможностей. Лагеря, Всероссийского общества глухих, правительства Тульской области и АНО «Во имя семьи», - подчеркивает Аржевикина.

В планах - совместные культурные мероприятия с участием носителей русского жестового языка, новые образовательные программы и, конечно, кружок «Секрет на РЖЯ», который уже стал визитной карточкой «Детской Республики «Поленово».

Потому что настоящий лагерь - это не только солнце, спорт и отрядные песни. Это еще и место, где учатся слышать друг друга, даже без слов.