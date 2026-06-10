Ректор Университета Льва Толстого Константин Подрезов на радио «КП-Тула»: «Учитель должен знать не только методику, но и живую школу»

Ректор Университета Льва Толстого Константин Подрезов на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Заканчивается очередной учебный год. Для тысяч тульских школьников это время выбора: куда поступать, кем стать. Для Тульского педагогического университета имени Л.Н. Толстого - время подводить промежуточные итоги и строить планы. В этом году вуз открыл новые программы, включая обучение по специальности «Адаптивная физическая культура» на уровне среднего профессионального образования, расширил сотрудничество с китайскими университетами и включился в создание межвузовского оборонного кампуса. Как живёт главный педагогический вуз региона сегодня, какие профессии будут самыми востребованными завтра и что меняется в подготовке учителей?

Об всем этом - в нашем интервью.

- Константин Андреевич, учебный год на финишной прямой. Чем он запомнился для университета? Какие события, достижения, а может быть, и сложности вы назвали бы главными?

- Одной фразой, конечно, не ответишь. За рутиной учебной работы иногда теряются прорывные вещи - ты делаешь шаг вперед и сразу смотришь дальше, и эйфория от достигнутого сменяется ожиданием нового чуда. Тем не менее мы долго готовились к открытию целого ряда направлений подготовки. Вы правильно сказали, что расширили сферу подготовки специалистов в области адаптивной физической культуры и опустились на уровень СПО. Это дополнительная ответственность: работать с выпускниками девятого класса - совсем иные образовательные технологии, иная материальная база, иные правила игры.

Мы активно включились в работу по созданию регионального оборонного кампуса. Проект сложный - и финансово, и идеологически, и с точки зрения конкурсной борьбы. Доказать, что мы достойны войти в новую волну, - задача еще та.

Что касается партнерских отношений, то это не только Китай, хотя наша дружба с китайскими университетами, начавшаяся три-четыре года назад, в этом году значительно расширилась. Это и Беларусь, и Сербия, и Республика Сербская, в перспективе - Вьетнам и Индия. Мы планомерно идем по пути, намеченному два-три года назад, оценивая свои ресурсы и возможности.

Константин Подрезов в эфире программы "Диалоги" на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

- Сейчас самый разгар подготовки к приемной кампании. В 2026 году вуз открывает набор на 37 образовательных программ бакалавриата и специалитета. Какие направления - новинки года? На какие специальности, по вашим прогнозам, будет самый высокий конкурс?

- Если оглянуться на три-четыре года назад, то, безусловно, будут пользоваться популярностью направления, связанные с иностранным языком, прежде всего китайским. Когда мы запускали этот проект, не думали, что он вызовет такой ажиотаж. Мы самостоятельно ограничиваем коммерческий прием - огромное количество ребят не только из Тульской области хотят поступить именно на китайское отделение. Популярность связана с изменением геополитики, взаимоотношений с Китаем, приходом китайских компаний в Россию и российских - в Китай. Плюс эксклюзивные языковые стажировки, которые мы предлагаем: месячные, полугодовые, годовые, в том числе бесплатные. Студенты уезжают в страну, погружаются в культуру и философию - без этого не понять особенностей китайской речи и каллиграфии.

Вне всяких сомнений, будет востребован и факультет истории и права.

Что из нового? Мы уже несколько лет для себя решили: каждое новое творческое направление должно концентрироваться вокруг творческой мастерской. Когда открывали направление «Телекоммуникации», обратились к известному в регионе тележурналисту Софии Гафаровой. Она создала в университете творческую мастерскую, где ребята постигают профессию за кадром. Когда запускали «Арт-менеджмент», Сергей Иванов - известный ведущий, шоумен - согласился возглавить мастерскую и прокачивать софт-скиллы студентов.

В этом году открываем новое направление - хореографию. Долго думали, кто будет руководителем мастерской, и две недели назад познакомились с замечательным хореографом, действующим танцором Марио Фарелли. Он исторически связан с Тулой, Москвой, Россией, долго жил за рубежом. Он артист Cirque du Soleil - это история со звездочкой, пробиться туда непросто. Участвовал в постановках на известных европейских и американских сценах, вернулся в Россию и решил передать свой опыт ребятам. Мы предложили ему стать штатным преподавателем, и он сразу согласился. С 1 сентября Марио Фарелли - один из известнейших хореографов современного танца в России - будет руководителем творческой мастерской хореографии.

- Одна из самых горячих тем - целевое обучение. Как сегодня выстроена эта система? Сколько целевых мест выделено в 2026 году и какие районы активнее всего заказывают учителей?

- Два года назад система организации целевого приема серьезно изменилась. Появился портал «Работа в России», и теперь целевой прием осуществляется только через него. В этом году у нас более трехсот заявок. Основная масса - Тульская область, но есть также из Брянской, Орловской, Калужской. Рассчитываем на расширение сотрудничества с Рязанской областью и отдельными районами Московского региона.

Если раньше целевой набор воспринимался как лазейка для поступления - конкурс ниже, соревнуешься не со всеми, - то сейчас по отдельным направлениям конкурс по целевому набору даже выше, чем по основному. Поэтому не теряйте время. К тому же, тем, кто поступает на направления, связанные с химией, биологией, информатикой, математикой, физикой, регион дополнительно ежемесячно выплачивает 5 тысяч рублей. Это беспрецедентная мера поддержки, которая существует далеко не во всех регионах. Огромная благодарность правительству области, потому как, несмотря на непростые финансовые годы, все взятые социальные обязательства выполняются.

- Вуз объявил набор на программы СПО. Одна из ключевых новых специальностей - адаптивная физическая культура (25 бюджетных мест на базе 9-х классов). Почему это направление так важно и почему запустили его именно на уровне среднего профессионального, а не высшего образования?

- Год назад у нас состоялся разговор с губернатором Дмитрием Миляевым, который курирует в Госсовете направление физкультуры и спорта. Проведя анализ по всей России и по Тульской области, он сказал: нехватка учителей физкультуры - одна история, мы ее планомерно решаем, но отдельным краеугольным камнем стоит нехватка тренеров именно в области адаптивной физической культуры. К сожалению, детей с ограниченными возможностями не становится меньше, да и во взрослой жизни происходят разные ситуации. Текущая геополитическая обстановка тоже не свидетельствует о том, что количество лиц с ограниченными возможностями будет уменьшаться.

Дмитрий Вячеславович поставил задачу рассмотреть вопрос открытия направления адаптивной физической культуры в университете. Это непросто: выстраивание новых партнерских отношений, подбор кадров, создание особой материально-технической базы. И здесь регион помог беспрецедентно - я таких примеров в других регионах не могу привести. Хотя это платное направление (бюджетные места появятся только после аккредитации осенью, рассчитываем на них в 2027 году), Дмитрий Вячеславович принял решение компенсировать 100 тысяч рублей за обучение всем желающим поступать на это направление. А если это участник СВО - компенсация составит 95 процентов.

Сегодня университет заканчивает модернизацию игрового спортивного зала - осенью сдадим объект, полностью приспособленный для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе колясочниками. Там будет много секций и локаций, а одним из основных станет профессиональный скалодром - их в Тульской области не так много.

Ректор Университета Льва Толстого Константин Подрезов с ведущим Игорем Копытовым на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

- В марте Педуниверситет подписал соглашение с Хуаншаньским университетом. Это уже двадцатый китайский партнёр вуза. Зачем столько связей с Китаем? Что это даёт студентам и преподавателям?

- Китай - очень интересная страна. Подписать соглашение - одна история, а выйти на уровень реальных проектов - задача со звездочкой. Хоть в представлении многих Китай - монолитная страна, на самом деле она пестра: и языковые традиции, и культурные, и образовательные подходы сильно разнятся. Если нужна шикарная языковая подготовка - это Нанкин и Ухань. Если стажировка в области физической культуры - Пекин и Хэнань. Если переводоведение - Сиань. Мы подбираем партнеров так, чтобы в зависимости от потребностей студентов у нас был нужный трек.

Наши студенты ездят в как минимум четыре разных университета, и это не случайно. Расстояние между Нанкином и Шанхаем - около 300 километров, но житель Нанкина, попадая в Шанхай, далеко не всегда может понять местного жителя. В Китае это норма. Чтобы наши студенты улавливали лингвистические тонкости, мы и расширяем спектр партнеров.

Для преподавателей это возможность языковых стажировок и реализации проектов по подготовке китайских специалистов в области русского языка. Мы открываем центры тестирования русского языка на базе китайских университетов - это крайне актуально, потому что количество желающих поступить в российские вузы за последние три-четыре года выросло десятикратно.

- Педуниверситет участвует в создании межвузовского оборонного кампуса. Какую роль в этом проекте играет именно педагогический вуз? Ведь кампус ориентирован на оборонку и инженерию.

- Это один из самых частых вопросов от коллег-ректоров: что ты там делаешь? Мы долго искали связующие нити и решили заходить в проект не со своими научными разработками - хотя они у нас есть, и в области математики, и в химии, фармацевтике, микробиологии, - а именно с образованием.

Подготовка современного учителя физики, химии, информатики должна вестись «ближе к земле». За последние пять лет мы серьезно модернизировали материально-техническую базу. Наши лаборатории - мирового уровня, но технологии меняются быстро, и модернизировать их каждые два-три года в одиночку невозможно. Оборонный кампус даст уникальную возможность готовить специалистов на новом уровне.

Второе - организация повышения квалификации педагогов не в аудиториях, а на лабораториях кампуса. Как можно преподавать физику или химию без опытов? Научить ребенка решать задачи - это не сформирует любовь к предмету. Физика – это, прежде всего, про процессы, которые происходят в природе. Зажечь ребенка можно только через живой эксперимент.

Наконец, третий трек. Кто лучше: педагог-физик, которого подготовил педагогический университет, или физик-теоретик, который освоил педагогическую методику? Вопрос из серии «что было раньше - курица или яйцо». Мы планируем запустить программы профпереподготовки на базе кампуса для студентов классических университетов, которые захотят получить дополнительную педагогическую квалификацию и пойти в школу.

- У вас действуют проекты «ПРОвуз» и «ПРОстажер». Насколько они способствуют тому, что выпускники остаются в профессии?

- Мы запускали эти проекты, не до конца представляя, с каким количеством трудностей столкнемся. И одного университета было бы мало е огромная благодарность Министерству образования Тульской области и Институту повышения квалификации. За три года сложилась такая связка, которую уже просто так не разбить.

«ПРОстажер» - это не просто про трудоустройство. Это проект про изменение идеологии подготовки педагога. Мы перевели практику на пятый курс, изменили логику учебных планов и последовательность дисциплин. Вспомнили дисциплину «Школоведение», которая была в советских педвузах, но почему-то забыта сегодня. Учитель должен уметь работать с электронным дневником, с законодательными нормами, которые касаются только школы, с ресурсами для учителей - а этому в вузе не учат.

Итоги? 70 процентов наших «простажеров» после окончания проекта остаются работать именно в той школе, где проходили стажировку. И это дорогого стоит. Проект стимулировал муниципалитеты выделять служебное жилье, ведь ездить ежедневно из Тулы до Белева или Ефремова и обратно физически невозможно. Количество заявок от школ уже превышает количество наших студентов-пятикурсников. Директора школ смотрят на перспективу и удерживают молодых специалистов, предлагая нагрузку 18 часов (ставку) и зарплату 30-40 тысяч рублей.

А «ПРОвуз» - это проект про изменение отношения к педагогической профессии. В год через лаборатории университета проходят порядка десяти тысяч школьников Тульской области. Учителя, которые приезжают с ними, не были в альма-матер 15, а то и 25 лет, и не узнают современный педагогический вуз. Их округлившиеся глаза дорогого стоят.

- Что бы вы посоветовали сегодняшнему выпускнику школы, который сомневается: идти или не идти в педагогический?

- Забыть про сомнения. Конечно, идти. Конкурс постоянно повышается, педагогическая профессия - в топ-2 или топ-3 по рейтингу в России. На приемной кампании педагогические направления постоянно конкурируют с медицинскими, то уступая первое место, то возвращая его.

Педагогика е это не просто про профессию и не просто про работу. Это про будущее. Мой наставник, когда я пришел молодым учителем в школу, сказал мне: «Если однажды утром ты проснешься с ощущением, что тебе все надоело, уходи в тот же день. Потому что ты принесешь больше вреда, чем пользы. Формально поставишь оценки, но детям ничего не дашь». Если вы сделали сознательный выбор - только Тульский педагогический университет.