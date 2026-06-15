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Общество15 июня 2026 11:35

Территория бизнеса: где мечты становятся делом

Как правильно развивать бизнес? Начать бизнес с нуля? Совмещать работу и семью, не потеряв вдохновение? На какие меры поддержки существуют для предпринимателей?
Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

Эти вопросы звучали особенно громко на форуме «Территория бизнеса: комфорт в развитии», который с 23 по 26 мая собрал в парк-отеле «Шахтер» под Алексином более 1200 предпринимателей из 10 регионов России, а также гостей из Беларуси и Сербии.

Форум, который вдохновляет

Тульская область традиционно уделяет особое внимание поддержке субъектам МСП. Благодаря работе Центра «Мой бизнес» предприниматели получают помощь в режиме «одного окна» — от консультаций по регистрации и налогообложению до сопровождения проектов и выдачи микрозаймов. А в преддверии Дня российского предпринимательства в регионе проводятся мероприятия, где бизнес встречается с властью, федеральными спикерами и обсуждает актуальные вопросы. В этом году такой площадкой стал форум «Территория бизнеса: комфорт в развитии». Руководитель Центра «Мой бизнес» Тульской области Светлана Никитина, отметила: «Программа форума была разработана с учетом запросов участников.

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

Каждый день — тематический, с упором на конкретные направления развития бизнеса». Помимо лекций и мастер-классов, в эти дни работала ярмарка, где участники не просто делились опытом, но и представляли свою продукцию.

Константин Харченко, предприниматель из Вологды, впервые приехал в Тулу с иван-чаем, медом и клубникой редких сортов: «Познакомились с коллегами и уже обсуждаем совместные проекты».

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

Елена Яшович, директор инкубатора малого предпринимательства УП «УИН» г. Минск, Беларусь): «Впервые в Тульской области и чувствую себя здесь как дома. Организаторы проделали колоссальную работу. Особенно поразило, что тема сохранения исторического наследия и культурного кода прослеживалась не только в программе форума, но и в товарах на ярмарке. Мы планируем совместные проекты тульских и минских предпринимателей — и я уверена, что подобных инициатив будет все больше».

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

День первый — креативная экономика

Заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В первый день форума говорили о важности развития креативной экономики с заместителем Министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой и первым заместителем губернатора - председателем правительства Тульской области Михаилом Пантелеевым. В настоящее время креативная экономика становится драйвером развития экономики страны, и особое значение в этом аспекте приобретает интеллектуальная собственность, которую можно коммерциализировать. «Большое будущее для регионов мы видим в развитии территориальных и региональных брендов. Мы находимся в Тульской области. Благодаря мерам поддержки здесь зарегистрированы и развиваются 11 региональных брендов, например, Тульский пряник, Белевская пастила, Белевский мармелад. Их уже знают не только в России, но и за рубежом. 278 товарных знаков за 4 месяца 2026 года подали на регистрацию в Роспатент. Я уверена, это только начало», – подчеркнула замминистра.

Председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев подчеркнул.

Председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев подчеркнул.

Председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев подчеркнул, что главным ресурсом для креативной экономики являются люди: «Предприниматели, дизайнеры, мастера, архитекторы, IT-специалисты, представители творческих индустрий и городских сообществ. Именно они создают новые продукты, новые смыслы и новую экономику региона. Наша задача — сделать так, чтобы талантливый человек мог реализовать себя именно в Тульской области: создать проект, получить поддержку, найти партнеров и вывести свой продукт на рынок», – сказал председатель правительства.

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

День второй — женский бизнес

Этот день был посвящен женскому предпринимательству. Главный мотив — вдохновение. Российский дизайнер и стилист Владислав Лисовец говорил о том, как жить и работать с улыбкой: «Сегодня я поставил перед собой главную цель — вдохновить участников. И, кажется, это удалось. Для меня важно подарить людям энергию и интерес, чтобы они продолжали делать свое дело с улыбкой». Кроме того, федеральные эксперты рассказывали о роли женщин в бизнесе и мерах поддержки.

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

День третий — гастрономия

Предприниматели Александр Пичугин и Яна Локотош делились секретами ресторанного бизнеса. А бренд-шеф-повар компании Molecularmeal, эксперт и соведущий утренней программы на «Авторадио-драйв шоу «Поехали» Владислав Яблонский провел для гостей форума мастер-класс по молекулярной кухни и рассказал, как из привычных продуктов приготовить в необычные блюда.

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

День четвертый — маркетплейсы и новые проекты

В День российского предпринимательства на площадке форума параллельно работали две секции. На одной говорили о продвижении товаров с помощью маркетплейсов. Предприниматель, основатель одной из российских мебельных фабрик Алексей Никонов рассказал о том, как правильно реализовывать продукцию на онлайн-платформах, какие стратегии работают лучше всего и на что стоит обращать внимание при выборе маркетплейса. А на второй состоялась первая встреча участников проекта «СВОи в деле». Он разработан Центром «Мой бизнес» совместно с Правительством региона по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Цель проекта - помочь участникам СВО адаптироваться к мирной жизни и открыть свое дело. Проект разделен на три модуля - «Знакомство с территорией бизнеса», «Акселерация: рост и развитие» и «Установление деловых связей» - и стартует с 1 июня. В течение четырех месяцев военнослужащие будут проходить обучение, посещать предприятия и получать индивидуальные консультации от наставников.

Министр развития предпринимательства и торговли Тульской области Александр Ильинский.

Министр развития предпринимательства и торговли Тульской области Александр Ильинский.

Почему это важно

Сегодня в Тульской области более 56 тысяч предпринимателей. В регионе действуют налоговые льготы, преференции, гарантийная поддержка. За прошлый год малый и средний бизнес привлек почти 2 млрд рублей кредитов, получил 700 млн рублей льготных микрозаймов, а 2,5 тысячи предпринимателей прошли обучение.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подчеркнул:

«Все, что вы делаете сегодня, требует смелости и решимости. Вы все работаете, с одной стороны, на бескрайнем, а с другой стороны, высококонкурентном рынке товаров и услуг. И здесь очень важно не только создать продукт, но сохранить и приумножить его, несмотря на непростые условия. Вас отличают деловая смелость, проницательность, решимость, напористость!»

Вывод: форум «Территория бизнеса» — это не просто встречи и диалоги. Это пространство, где идеи становятся планами, планы — делами, а дела — историями успеха.

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г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к.1

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