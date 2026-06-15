Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

Эти вопросы звучали особенно громко на форуме «Территория бизнеса: комфорт в развитии», который с 23 по 26 мая собрал в парк-отеле «Шахтер» под Алексином более 1200 предпринимателей из 10 регионов России, а также гостей из Беларуси и Сербии.

Форум, который вдохновляет

Тульская область традиционно уделяет особое внимание поддержке субъектам МСП. Благодаря работе Центра «Мой бизнес» предприниматели получают помощь в режиме «одного окна» — от консультаций по регистрации и налогообложению до сопровождения проектов и выдачи микрозаймов. А в преддверии Дня российского предпринимательства в регионе проводятся мероприятия, где бизнес встречается с властью, федеральными спикерами и обсуждает актуальные вопросы. В этом году такой площадкой стал форум «Территория бизнеса: комфорт в развитии». Руководитель Центра «Мой бизнес» Тульской области Светлана Никитина, отметила: «Программа форума была разработана с учетом запросов участников.

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

Каждый день — тематический, с упором на конкретные направления развития бизнеса». Помимо лекций и мастер-классов, в эти дни работала ярмарка, где участники не просто делились опытом, но и представляли свою продукцию.

Константин Харченко, предприниматель из Вологды, впервые приехал в Тулу с иван-чаем, медом и клубникой редких сортов: «Познакомились с коллегами и уже обсуждаем совместные проекты».

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

Елена Яшович, директор инкубатора малого предпринимательства УП «УИН» г. Минск, Беларусь): «Впервые в Тульской области и чувствую себя здесь как дома. Организаторы проделали колоссальную работу. Особенно поразило, что тема сохранения исторического наследия и культурного кода прослеживалась не только в программе форума, но и в товарах на ярмарке. Мы планируем совместные проекты тульских и минских предпринимателей — и я уверена, что подобных инициатив будет все больше».

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

День первый — креативная экономика

Заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В первый день форума говорили о важности развития креативной экономики с заместителем Министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой и первым заместителем губернатора - председателем правительства Тульской области Михаилом Пантелеевым. В настоящее время креативная экономика становится драйвером развития экономики страны, и особое значение в этом аспекте приобретает интеллектуальная собственность, которую можно коммерциализировать. «Большое будущее для регионов мы видим в развитии территориальных и региональных брендов. Мы находимся в Тульской области. Благодаря мерам поддержки здесь зарегистрированы и развиваются 11 региональных брендов, например, Тульский пряник, Белевская пастила, Белевский мармелад. Их уже знают не только в России, но и за рубежом. 278 товарных знаков за 4 месяца 2026 года подали на регистрацию в Роспатент. Я уверена, это только начало», – подчеркнула замминистра.

Председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев подчеркнул.

Председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев подчеркнул, что главным ресурсом для креативной экономики являются люди: «Предприниматели, дизайнеры, мастера, архитекторы, IT-специалисты, представители творческих индустрий и городских сообществ. Именно они создают новые продукты, новые смыслы и новую экономику региона. Наша задача — сделать так, чтобы талантливый человек мог реализовать себя именно в Тульской области: создать проект, получить поддержку, найти партнеров и вывести свой продукт на рынок», – сказал председатель правительства.

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

День второй — женский бизнес

Этот день был посвящен женскому предпринимательству. Главный мотив — вдохновение. Российский дизайнер и стилист Владислав Лисовец говорил о том, как жить и работать с улыбкой: «Сегодня я поставил перед собой главную цель — вдохновить участников. И, кажется, это удалось. Для меня важно подарить людям энергию и интерес, чтобы они продолжали делать свое дело с улыбкой». Кроме того, федеральные эксперты рассказывали о роли женщин в бизнесе и мерах поддержки.

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

День третий — гастрономия

Предприниматели Александр Пичугин и Яна Локотош делились секретами ресторанного бизнеса. А бренд-шеф-повар компании Molecularmeal, эксперт и соведущий утренней программы на «Авторадио-драйв шоу «Поехали» Владислав Яблонский провел для гостей форума мастер-класс по молекулярной кухни и рассказал, как из привычных продуктов приготовить в необычные блюда.

Территория бизнеса: где мечты становятся делом.

День четвертый — маркетплейсы и новые проекты

В День российского предпринимательства на площадке форума параллельно работали две секции. На одной говорили о продвижении товаров с помощью маркетплейсов. Предприниматель, основатель одной из российских мебельных фабрик Алексей Никонов рассказал о том, как правильно реализовывать продукцию на онлайн-платформах, какие стратегии работают лучше всего и на что стоит обращать внимание при выборе маркетплейса. А на второй состоялась первая встреча участников проекта «СВОи в деле». Он разработан Центром «Мой бизнес» совместно с Правительством региона по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Цель проекта - помочь участникам СВО адаптироваться к мирной жизни и открыть свое дело. Проект разделен на три модуля - «Знакомство с территорией бизнеса», «Акселерация: рост и развитие» и «Установление деловых связей» - и стартует с 1 июня. В течение четырех месяцев военнослужащие будут проходить обучение, посещать предприятия и получать индивидуальные консультации от наставников.

Министр развития предпринимательства и торговли Тульской области Александр Ильинский.

Почему это важно

Сегодня в Тульской области более 56 тысяч предпринимателей. В регионе действуют налоговые льготы, преференции, гарантийная поддержка. За прошлый год малый и средний бизнес привлек почти 2 млрд рублей кредитов, получил 700 млн рублей льготных микрозаймов, а 2,5 тысячи предпринимателей прошли обучение.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подчеркнул:

«Все, что вы делаете сегодня, требует смелости и решимости. Вы все работаете, с одной стороны, на бескрайнем, а с другой стороны, высококонкурентном рынке товаров и услуг. И здесь очень важно не только создать продукт, но сохранить и приумножить его, несмотря на непростые условия. Вас отличают деловая смелость, проницательность, решимость, напористость!»

Вывод: форум «Территория бизнеса» — это не просто встречи и диалоги. Это пространство, где идеи становятся планами, планы — делами, а дела — историями успеха.

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