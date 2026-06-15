После аномальной жары Тульскую область накроют затяжные дожди и похолодание. Фото: Алексей ФОКИН.

Спустя всего неделю после аномальной жары, когда воздух в регионе раскалялся до +30°C, Тульская область столкнется с резким температурным контрастом. Новая неделя начнется с вторжения влажного циклона, который принесет ощутимое похолодание и продолжительные осадки, заставив жителей временно забыть о летнем зное.

В понедельник, 15 июня, погода кардинально изменится. Ожидается малооблачное небо с дождем, а температура днем не поднимется выше +17°C, ночью около +11°C. Из-за очень высокой влажности и юго-западного ветра воздух будет казаться сырым и промозглым, а атмосферное давление будет низким.

Во вторник, 16 июня, прохладная тенденция сохранится. Днем будет стабильно +17°C, ночью +12°C. Небо затянут облака, пройдут небольшие дожди. Юго-западный ветер усилится до 9 м/с. Давление начнет понемногу расти, но останется пониженным, а влажность будет высокой.

В среду, 17 июня, характер погоды не изменится: облачно, с небольшим дождем. Температура днем составит +17°C, ночью +12°C. Ветер останется юго-западным, до 9 м/с. Давление продолжит медленно повышаться, а влажность сохранится на высоком уровне.

В четверг, 18 июня, регион ожидает пик ненастья. Небо станет пасмурным, пройдут дожди. Температура днем поднимется до +19°C, ночью будет +13°C. Юго-западный ветер сохранит скорость до 9 м/с.

В пятницу, 19 июня, начнется постепенное улучшение. Осадки станут слабее, небо останется облачным. Ветер сменится на западный и ослабнет до 7 м/с. Днем воздух прогреется до +21°C, ночью будет +14°C. Давление продолжит расти, а влажность заметно снизится.

В субботу, 20 июня, потепление продолжится. При облачной погоде и небольшом дожде дневная температура достигнет +22°C, а ночная опустится до +12°C. Ветер станет северо-западным, до 7 м/с.

В воскресенье, 21 июня, лето наконец вернется в свои права. Осадки прекратятся, небо станет малооблачным. Температура днем поднимется до +24°C, ночью будет +15°C. Северо-западный ветер стихнет до 3 м/с. Давление выйдет на нормальные значения, а влажность снизится, делая погоду по-настоящему комфортной и теплой.