Бюро медико-социальной экспертизы полностью перешли на электронный документооборот.

С 1 марта 2026 года в системе медико-социальной экспертизы (МСЭ) вступили в силу значительные изменения, связанные с переходом на электронный документооборот. Эти изменения касаются порядка оформления и выдачи документов по результатам МСЭ.

Учреждения МСЭ прекратили оформление и выдачу справок об инвалидности и выписок из акта освидетельствования на бланках защищённой полиграфической продукции уровня «В». Вместо этого справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выписка из акта МСЭ и индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) теперь формируются в электронном виде в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Для граждан, признанных инвалидами:

- Справка и ИПРА подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро МСЭ (или уполномоченного лица) и направляются в личный кабинет на портале «Госуслуги» (ЕПГУ).

- Если доступ к ЕПГУ отсутствует, документы оформляются на бумажном носителе, заверяются печатью бюро МСЭ и отправляются заказным письмом.

- При личном присутствии на МСЭ справка и ИПРА выдаются на бумаге непосредственно в бюро МСЭ.

Для граждан, не признанных инвалидами:

- Выписка формируется в электронном виде и направляется в личный кабинет на ЕПГУ.

- При невозможности направления в личный кабинет выписка оформляется на бумаге и отправляется заказным письмом.

- При личном присутствии на МСЭ выписка выдаётся на бумаге в бюро МСЭ.

По заявлению гражданина (или его представителя) документы можно получить в бюро МСЭ на бумажном носителе или в электронном виде через ЕПГУ. Электронные документы имеют ту же юридическую силу, что и бумажные.

С 1 марта 2026 года справка и выписка формируются по формам, утверждённым приказом Минтруда России от 28 марта 2025 года №160н.