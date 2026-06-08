Лето вернулось: в Тульской области на неделе ожидается жара до +30 градусов. Фото: Алексей ФОКИН.

После мягкого и постепенного потепления, которое наблюдалось в регионе в начале месяца, вторая неделя июня в Тульской области принесет настоящий летний зной. Синоптики прогнозируют аномально высокие для этого периода температуры, которые заставят жителей забыть о прохладном конце мая.

В понедельник, 8 июня, потепление наберет обороты: днем воздух прогреется до +24°C, ночью будет около +15°C. Небо останется малооблачным, а легкий юго-восточный ветер создаст комфортные условия.

Во вторник, 9 июня, жара усилится. Днем столбики термометров поднимутся до +25°C, ночью до +16°C. Осадков не ожидается, ветер южный, умеренный.

В среду, 10 июня, температура продолжит рост, достигнув +26°C днем и +18°C ночью. Погода останется преимущественно солнечной и сухой, что идеально подходит для длительного пребывания на свежем воздухе.

В четверг, 11 июня, регион накроет пик аномальной жары. Днем воздух раскалится до +30°C, а ночь будет по-настоящему теплой +20°C. Возможны кратковременные летние дожди, которые, однако, не принесут существенного облегчения.

В пятницу, 12 июня, зной начнет постепенно спадать, но останется очень теплым: днем до +28°C, ночью +19°C. Сохранится малооблачность с вероятностью небольших осадков, ветер сменится на юго-западный.

В субботу, 13 июня, в область придет атмосферный фронт, который принесет заметное, но не резкое похолодание. Днем будет +26°C, ночью +16°C. Ожидаются дожди, а северный ветер усилится до 7 м/с, делая погоду более свежей.

В воскресенье, 14 июня, летняя жара окончательно отступит. Температура днем составит +25°C, ночью +15°C. Сохранится малооблачная погода с периодическими дождями, ветер восточный, слабый.

Атмосферное давление в течение недели будет постепенно снижаться (с 750 до 742 мм рт. ст.), а к выходным немного повысится влажность из-за осадков.

Середина июня подарит Тульской области полноценную жаркую неделю. Жителям региона в четверг и пятницу рекомендуется избегать длительного нахождения на открытом солнце и пить больше воды.