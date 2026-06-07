В центре Тулы на пять дней ограничат остановку и стоянку транспорта. Фото: Алексей ФОКИН.

В середине июня в центре Тулы пройдет фестиваль «Автострада – 2026». Из-за этого в городе введут временные ограничения для водителей.

С 00:00 11 июня до 09:00 15 июня запретят остановку и стоянку на улице Менделеевской, площади Ленина и вдоль нее на участке от улицы Советской до улицы Менделеевской.

12 июня с 00:00 до 23:00 парковаться будет нельзя на Крестовоздвиженской площади, на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади по улице Фридриха Энгельса, на улицах Союзной, Благовещенской, в Денисовском, Черниковском, Садовом, Благовещенском переулках, на участках от улицы Советской до улицы Менделеевской по улицам Революции и Тургеневской, на участках от дома №1 до улицы Розы Люксембург и от улицы Дзержинского до улицы Менделеевской по улице Никитской.

Кроме того, 12 июня с 06:00 до 23:00 движение всех машин и самокатов ограничат. Проехать нельзя будет по площади Ленина и Крестовоздвиженской площади, парковочному пространству вдоль площади Ленина на участке от улицы Советской до улицы Менделеевской, по улицам Союзной, Благовещенской, Менделеевской, в Денисовском, Черниковском, Благовещенском переулках, на участках от улицы Советской до улицы Менделеевской по улицам Революции и Тургеневской, на участках от дома № 1 до улицы Розы Люксембург и от улицы Дзержинского до улицы Менделеевской по улице Никитской.

Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании поездок.