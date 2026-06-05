Инклюзивная смена и кружок русского жестового языка стартовали в «Детской Республике «Поленово».

В «Детской Республике «Поленово» стартовала первая в сезоне инклюзивная смена, направленная на создание равных возможностей для детей с нарушениями слуха. В рамках программы организован специальный кружок «Секрет на РЖЯ», где воспитанники осваивают основы русского жестового языка.

На этой смене в лагере отдыхают 15 детей - подопечных Тульского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Это уже их второй визит в «Детскую республику «Поленово»: впервые группа приезжала осенью 2025 года. Также среди участников - воспитанники социальных центров, дети-сироты и ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Бесплатный отдых для детей льготных категорий обеспечен благодаря поддержке Министерства труда и социальной защиты и Министерства образования Тульской области. Ежегодно на первой смене в «Детской Республике «Поленово» получают путевки 42 ребенка, нуждающихся в особой государственной поддержке.

Инклюзивная смена и кружок русского жестового языка стартовали в «Детской Республике «Поленово».

«Наша цель - сделать лагерь пространством, где каждый ребенок чувствует себя равным, независимо от особенностей здоровья, - отметил директор ДОЛ «Детская Республика «Поленово» Иннокентий Павлович Жигульский. - Инклюзивные смены и кружок жестового языка - это наш вклад в формирование доброй, открытой и по-настоящему доступной среды».

Занятия ведет Людмила Сергеевна Жадан - педагог-филолог, преподаватель Московского городского педагогического университета, экскурсовод Третьяковской галереи и ведущая языкового кружка при МГО ВОГ. Идея и организация проекта принадлежат Татьяне Аржевикиной, руководителю АНО «Во имя семьи» и разговорного клуба РЖЯ «КАПИБАРЫ», давнему партнеру лагеря.

За короткое время ребята уже научились использовать базовые жесты: «Доброе утро», «Спокойной ночи», «Приятного аппетита», «Спасибо». Некоторые могут представиться по имени и фамилии с помощью дактильной азбуки. Завершится курс выступлением на заключительном концерте смены - дети исполнят песню на русском жестовом языке.

Инклюзивная смена и кружок русского жестового языка стартовали в «Детской Республике «Поленово».

Кружок вызвал интерес не только у детей с нарушениями слуха, но и у всех отрядов - это подтверждает растущее понимание жестового языка как полноценного средства общения. Кроме того, занятия способствуют развитию эмпатии, мелкой моторики и когнитивных навыков.

Администрация лагеря подчеркнула, что инклюзивное направление будет развиваться и дальше, в том числе через совместные культурные мероприятия с участием носителей русского жестового языка.