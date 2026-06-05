Новая реальность рынка труда: 8 профессий ИИ-эпохи и рост производительности до 33% к 2032 году

Одним из главных вызовов эпохи внедрения генеративного ИИ становится структурная перестройка рынка труда.

На смену рутинным задачам придёт как минимум восемь новых профессий. Об этом на ПМЭФ заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Одним из главных вызовов эпохи внедрения генеративного ИИ становится не сокращение рабочих мест, а структурная перестройка рынка труда. Автоматизация и аугментация труда человека позволяют экономике производить больше с меньшим числом работников.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- По нашим оценкам, высокую подверженность влиянию ИИ имеет 48% российской экономики — прежде всего это офисные, аналитические, клиентские и административные задачи, где много повторяемых операций. При низкой безработице высвобождаемые ресурсы будут сразу же перераспределяться внутри компаний и отраслей. На первый план выходит не сокращение рабочих мест, а адаптация: вырастет спрос на сотрудников, умеющих ставить задачи ИИ, проверять результаты, работать с данными и принимать решения на основе ИИ-инструментов. При этом российскому рынку труда потребуется активное переобучение и плавность внедрения — резкое высвобождение труда в одном секторе может создавать локальные кризисы даже при общем дефиците кадров.

Именно эта структурная перестройка породит спрос на принципиально новые роли. К 2027 году на рынке могут появиться как минимум восемь профессий, связанных с созданием, внедрением и применением ИИ (исследование эксперта в области ИИ, сооснователя Intuition Machine Карлоса Э. Переса).

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- Мы увидим инженеров по внедрению ИИ, которые превращают демоверсии в реально работающие продукты; архитекторов управления ИИ — в инспекторов, создающих системы аудита и контроля за "нечеловеческими работниками", в консультантов по восстановлению смыслов, возвращающих человеческое видение за красивыми, но бездушными ИИ-дашбордами; разработчиков навыков работы с ИИ — в наставников, которые внедряются в команды и кратно повышают эффективность сотрудников. А также когнитивных арбитражеров, выполняющих ранее дорогую интеллектуальную работу почти бесплатно; переводчиков теневого ИИ, легализующих несанкционированное использование технологий; навигаторов по регуляторной фрагментации, помогающих бизнесу не утонуть в хаосе законов, и архитекторов ценообразования за результат, которые переводят оплату с подписки на оплату конкретной решённой проблемы.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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