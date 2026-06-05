Настоящее лето пришло: выходные в Тульской области порадуют теплом и ясным небом. Фото: Алексей ФОКИН.

После прохладного и дождливого начала июня первая неделя наконец-то порадует жителей Тульской области по-настоящему летней погодой. Если в начале недели регион накрывали тучи, то к выходным циклон окончательно уйдет, уступив место солнцу и стабильному теплу.

В субботу, 6 июня, осадков не ожидается. Небо будет преимущественно ясным с небольшой облачностью. Днем воздух уверенно прогреется до +22°C, а ночью температура опустится до комфортных +11°C. Ветер северо-восточный, слабый, до 5 м/с.

В воскресенье, 7 июня, летняя погода закрепится. Сохранится малооблачность без намека на дождь. Днем термометры покажут те же +22°C, а ночь станет чуть теплее - до +13°C. Ветер сменит направление на восточный и ослабнет до 4 м/с.

Атмосферное давление в эти дни будет стабильно высоким (около 751–752 мм рт. ст.), а влажность воздуха снизится до комфортных значений (58–63%). Такие условия особенно благоприятны для самочувствия, в том числе для метеозависимых людей.