«1-й Юго-Восточный» - верный курс домой

Квартиру в доме №30 сейчас можно купить на максимально выгодных условиях. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» разбиралась, почему сегодня это направление исключительно верно для тех, кто готов стать владельцем квартиры в новостройке.

И вот, что удалось выяснить. Компас поведет вас на юго-восток, если вам:

- интересен почти готовый, сформированный микрорайон с инфраструктурой, которая уже есть и работает;

- если привлекает центр Тулы (с видами на башенки кремля, например), но при этом важно наличие удобной развязки для выезда и транспортная доступность;

- если ваша комфортная среда - жизнь по принципу «город в городе».

И это только первые три «если»!

Свободных квартир в доме №28 осталось немного. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Гуляем и дышим

Мы приехали в «1-й Юго-Восточный» в первой декаде июня. Первое впечатление от лета здесь: просторно, в воздухе аромат сирени и акации. На променаде нас сопровождает легкий ветерок, у него тут есть все права: можно свободно гулять по зеленым бульварам, можно спрятаться во дворе, а потом вылететь на широкую улицу и промчаться, захватив с собой лепестки сирени…

Несмотря на то, что микрорайон не маленький, чувствуется свобода и наличие пространства – при этом уютно по-домашнему.

Гуляя в микрорайоне чуть более получаса, сложилось чувство, что тут живут счастливые люди. Интеллигентные, приятные, позитивные, семейные… Все, кто мне встретился, здоровались, кивали, улыбались… Это культура микрорайона «1-й Юго-Восточный», его обычная (!) атмосфера, сформированная жителями. Стало приятно на душе.

Сформируем следующее «если»: если вам не все равно, кто будет жить по соседству, если воспитанность и вежливость – ваши жизненные принципы, вам 100% сюда!

Современные и функциональные дворы - визитная карточка микрорайона "1-й Юго-Восточный". Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Идем дальше. Здесь тихо, в хорошем смысле. Завершены шумные монолитные работы, большая стройка ушла, причем надолго. Осталось переехать и ЖИТЬ, наслаждаясь тем, что все рядом, внутри ВАШЕГО микрорайона. А что, собственно, рядом? Современный детский сад, новая просторная школа (ЦО №37) на 1100 мест (она в этом году завершила свой первый учебный год), центр игровых видов спорта, развивающие кружки и спортивные секции для детей разного возраста, в минутной доступности Ледовая арена, через дорогу Парк «Патриот», в 10 минутах неспешной ходьбы Тульский кремль. Рядом, на Восточном обводе, гипермаркеты на любой вкус, а внутри, возможно даже в вашем доме, удобные мини-магазины для быстрого исполнения «вкусных» желаний…

В апреле, в свою прежнюю поездку сюда, я решилась сравнить «1-й Юго-Восточный» с достойным выдержанным вином. Сомневалась, будет ли уместным сравнение… Да! Те впечатления подтвердились: правильная выдержка напитка (в нашем случае речь про поэтапное, грамотное и четкое по срокам строительство) раскрыла новые невероятные оттенки всего букета. Так красиво раскрывается и «1-й Юго-Восточный» на финале строительства.

Красиво, уютно и стильно - так оформлены внутридомовые территории микрорайона "1-й Юго-Восточный". Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Про выбор и надежность

Из 19 домов 16 заселены, при этом ваш выбор сегодня особый - из самого сладкого…

Дом №28 – квартиры еще есть, но немного.

Дом №26 – финальный аккорд микрорайона - продажи стартовали в апреле (плановый срок сдачи дома - 4 квартал 2027 года). К 2028 году микрорайон будет достроен полностью.

Старт продаж привлекает ценой. Это аксиома. Поэтому, если для вас цена – важный для принятия решения аргумент, обратите внимание на дом № 26.

Комфорт с порога - входные группы удобны и функциональны. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Исключительные условия сейчас таковы:

- Ипотека от 3,7%;

- Скидки до 10% при полном расчете;

- Беспроцентная рассрочка на 1 год от застройщика.

Еще плюс – возможность выбора планировки. Выбирать есть из чего:

- Уютные студии от 24 м² с отдельной гардеробной нишей;

- Светлые двушки с просторными кухнями-гостиными;

- Штучные трешки с эргономичной планировкой для больших семей.

Зоны общего пользования оформлены со вкусом и отражают общую концепцию оформления каждого года. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Дом №30. Тут своя история, для тех, кто хочет получить ключи в этом году. Плановый срок сдачи дома – конец 2026 года. Если с покупкой не затягивать, можно успеть в программу «Семейная ипотека» - со ставкой от 3,7%. Она завершается 1 июля. Что дальше, неясно, но по оценкам экспертов, условия ужесточатся, ставка пойдет вверх. Значит, надо успевать!

Но даже, если вы не подходите под условия госпрограммы, застройщик предложит собственную субсидию – от 13,9% на весь срок.

Вместе с микрорайоном вышел на новый уровень и застройщик. ГК «Ин-Групп» теперь Группа компаний «ВелАрт». В новом имени - вкус комфорта, яркость, простор, выход за привычные рамки, уловимая близость к искусству, художественному воплощению. Такова концепция застройщика: каждый его проект индивидуален и неповторим.

Пора сделать вывод. Если наши «если» вам максимально близки, ваш верный курс - микрорайон «1-й Юго-Восточный». Не сомневайтесь, это будет одно из самых верных принятых в жизни решений.

Приезжайте в офис продаж внутри микрорайона: Тула, ул. Новомосковская, 4. Звоните по телефону (4872) 52-09-09. Заходите на сайт вел-арт.рф

Дом №26 - финальный аккорд микрорайона "1-й Юго-Восточный". Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Только цифры

16 домов микрорайона полностью заселены счастливыми людьми.

Еще три дома – в этом процессе.

20 000 человек уже живут в микрорайоне «1-й Юго-Восточный», и это было их лучшим решением.

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ООО «СЗ Ин-Групп Большой». ИНН 7733150031, ОГРН 1027733019236. Реклама.

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