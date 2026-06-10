Марафон культуры с тульским размахом.

– За последние годы традиционный проект «Музейное лето» вывел Тульскую область за рамки стереотипов – самовары, пряники, оружие – сформировав запрос на события круглый год. 6 июня дан старт «Марафону без выходных: «Тульский размах», который объединит все муниципальные образования региона. Главный принцип: каждое благоустроенное пространство – будь то набережная, парк, музей и т. д. – должно быть наполнено жизнью, событиями и смыслом, – сообщила министр культуры Тульской области Елена Арбекова.

Марафон культуры с тульским размахом.

Напомним, 6 июня новый региональный проект стартовал в поселке Арсеньево, где прошел III Фестиваль искусств «ДаргоФест». Основные события развернулись в Арсеньевском центре культуры, досуга и кино. Учреждение отремонтировано в 2025 году по поручению губернатора в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Тульской области». Обновленный центр позволил в этом году принять расширенную фестивальную аудиторию, создать все условия для выступления музыкальных коллективов.

– Мы не создаем новые площадки, мы создаем новое содержание уже существующего. Проект не заменяет полюбившееся «Музейное лето», собиравшее на мероприятиях свыше полутора миллионов гостей (и в основном семьи), а дает ему новое дыхание. Миссия проекта – культура без выходных: живая, доступная, объединяющая семьи, молодежь, жителей и туристов. Цель – превратить регион в непрерывное событийное пространство, где занятие найдет каждый. Мы сохраняем традиционные дневные форматы, фестивали в малых городах, музейные программы, народные праздники, добавляем вечерний молодежный задор: концерты на открытом воздухе, гастрофестивали, ночные экскурсии и лекции, и таким образом, стираем границы между жанрами и вписываемся в современную культуру и в каждое городское пространство. Научный стендап в баре, театральный перформанс во дворе, цифровое искусство в музее, гастроужины с локальными брендами: мы хотим привлечь молодежь и тех, кто редко заходит в музеи, но открыт к познанию в комфортной среде. В афише проекта 200 мероприятий, среди которых 50 ключевых. Каждый месяц лета будет удивлять. Всего в рамках проекта предусмотрено 158 площадок, – рассказала Елена Арбекова.

Особое внимание уделено тому, чтобы посетитель был не только зрителем, но и участником события: мог пройти маршрут, задать вопросы, попробовать ремесло, включиться в игру, увидеть закрытые пространства, открыть знакомое место с неожиданной стороны. Такой подход позволяет говорить о культуре современным языком, не упрощая ее содержания.

Среди премьер – «Гармоньфест», который впервые пройдет в Тульском кремле. 13 июня Тула станет столицей гармони: состоится конкурс «Виртуозы гармони» и выставка инструментов. Еще одна новинка — выставка-ярмарка «Тульский Левша», интерактивный полигон, где ремесла встретятся с высокими технологиями. В Крапивне каждую последнюю субботу месяца будет проходить фестиваль «Крапивна. Летний сезон» – новый формат знаменитого Фестиваля крапивы.

Марафон культуры с тульским размахом.

Глава региона Дмитрий Миляев:

– Программа насыщенная. В процессе нужно проводить рабочий мониторинг, чтобы понимать, какие мероприятия вызывают наибольший интерес и у какой категории жителей и туристов. В дальнейшем они будут превращаться во флагманские проекты.

Подробная афиша проекта - на сайте министерства культуры Тульской области

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