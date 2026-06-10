В работе с молодежью важна обратная связь.

В нем принимают участие молодые представители органов публичной власти и государственных учреждений региона, участники регионального проекта «Герой71», а также участники образовательного интенсива ГосСтарт в ЦФО.

Губернатор Дмитрий Миляев провел встречу с молодыми госслужащими в формате открытого диалога. Глава региона подчеркнул, что взаимодействие молодежи с властью очень важно:

- Сегодня мы стараемся действовать в интересах нашей молодежи и делаем все, чтобы ребятам было комфортно жить в родном регионе, создавать здесь семьи, строить карьеру. Очень важно, чтобы в этой работе молодые ребята нам помогали и давали обратную связь.

В работе с молодежью важна обратная связь.

Представители Молодежного совета Правительства региона рассказали Дмитрию Миляеву о реализованных проектах. Так, участники объединения выезжают в муниципалитеты, общаются с молодыми ребятами на местах, выявляют их потребности и обсуждают идеи по развитию Тульской области.

Губернатор обратил внимание на необходимость создания молодежных советов в каждом муниципальном образовании. Первым муниципалитетом, в котором начал работу молодежный совет, стал Алексин. В его составе уже 12 участников, избран председатель. Глава региона дал поручение создать президиум молодежных объединений. Это позволит объединить существующие молодежные организации в единую структуру.

- Большую часть времени мы проводим именно там, где живем и работаем. Идея создания молодежных советов в муниципалитетах - очень правильная и полезная. Молодые ребята, которые готовы предлагать новые идеи, – хороший кадровый резерв для органов исполнительной власти региона, - подчеркнул Дмитрий Миляев.

В ходе общения участники форума задали губернатору ряд интересующих вопросов. Например, ребята поинтересовались, что нужно сделать для того, чтобы молодежь оставалась жить и работать в Тульской области. Дмитрий Миляев отметил, что полностью остановить переезды невозможно. Но, по его словам, отток рабочих кадров из Тулы в Москву сейчас стал меньше.

- Идеального рецепта в этом вопросе не существует. Нужно просто работать, отвечая интересам молодежи и общества в целом. Важно, чтобы ожидаемые людьми результаты были достигнуты, - подчеркнул губернатор.

Еще один вопрос касался развития сферы спорта в регионе. Дмитрий Миляев как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» подчеркнул, что по итогам рейтинга Министерства спорта России, в 2025 году регион вошел в первую пятерку страны по развитию спорта. Две трети туляков регулярно занимаются спортом, развивается спортивная инфраструктура. Губернатор остановился на вопросе недостаточной заполняемости трибун на соревнованиях и призвал активнее приглашать школьников на просмотр спортивных состязаний.

Шла речь и о концепции создания в Тульской области территории семейного счастья.

- Территория семейного счастья - наша стратегия. Ее суть в том, чтобы каждому человеку было удобно и комфортно на малой родине. Жизнь не должна быть борьбой и преодолением трудностей, в том числе бытовых. При этом комфортная жизнь - это не только инфраструктура, но и события, - отметил Дмитрий Миляев.

В завершение диалога губернатор дал напутствие молодежи:

- Нужно помнить, что любой человек несет персональную ответственность за свою жизнь. Сейчас – время больших возможностей. Я хочу пожелать молодежи упорства и терпения, всегда делать то, что вы хотите, что будет украшать жизнь, а еще - чаще проявлять инициативу и вовлеченность. У каждого из вас есть шанс запечатлеть себя в истории родного края и раскрасить мир яркими красками!