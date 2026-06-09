Дмитрий Миляев: Питерский форум – шире, чем соглашения и инвестиции.

Первый день масштабного мероприятия, которое объединило порядка 25 тысяч участников из 144 стран мира, делегация Тульской области во главе с губернатором Дмитрием Миляевым начала с презентации стенда нашего края. В последние годы он становился одним из самых посещаемых на форуме. Гостей угощали авторским кофе на основе тульского пряника, белевской пастилы и суворовских конфет… Выставочная экспозиция подчеркнула промышленную мощь области. Ключевым проектом стенда стала особая экономическая зона «Узловая». Другой важный выставочный акцент: Тулу впервые представили в качестве территории семейного счастья.

Первый день работы форума стал своего рода предпринимательским. От Тульского региона прибыло порядка 30 представителей малого и среднего бизнеса. И это не только промышленные гиганты, но и бизнес меньшего калибра. Цель одна – развивать экономику региона. Но главное - инвестиции в развитие: подписаны соглашение по созданию производства пленочных оболочек для лекарственных препаратов, а также соглашение с фондом «Вызов», расширяющее горизонты возможностей для ученых.

Первый заместитель губернатора Тульской области Наталья Архипова поделилась успешным региональным опытом в рамках дискуссионной сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения».

- Хочется рассказать об опыте Тульской области по построению в регионе «Территории семейного счастья». Презентуем реализуемые мероприятия в рамках решения демографического вопроса, говорим о мерах поддержки, о наших предприятиях, которые включились в решение демографического вопроса, о здоровьесберегающих технологиях. Поделились проектом, который мы реализовали первыми в России, – «Карта здоровья». О нем шла речь и на телемарафоне «Здоровье». Полагаем, что нашу успешную практику тиражируют в другие субъекты РФ, - подчеркнула Наталья

Архипова.

В этот день наш регион в лице профильного министра подписал соглашение с «Ростелекомом». Провайдер и областное правительство объединяют усилия по развитию цифровой экосистемы и внедрению инновационных решений в индустрию гостеприимства.

- Тульская область и «Ростелеком» уже реализовали несколько совместных проектов. Сейчас активно развивается цифровая среда, требуется актуализация дорожной карты развития цифровой среды туризма. Поэтому мы подписываем соглашение о поиске новых цифровых решений для гостиниц, для рекламных носителей, - отметила региональный министр туризма Елена Мартынова.

Для качества жизни

Насыщенным стал второй день ПМЭФ. Сразу четыре крупных застройщика инвестируют в регион свыше 100 млрд рублей. Соглашение об этом подписал губернатор Дмитрий Миляев с руководителями строительных компаний «ОСТ», «Стройкомплект», «Капитал» и «Мармакс». Эти договоренности означают, что в ближайшие годы в Туле и области будут появляться новые жилые кварталы. Современная застройка предполагает строительство не только домов, но и создание инфраструктуры: детсадов, дорог, благоустроенных территорий.

- Реализация таких проектов - не просто коммерческая инициатива, а значимый вклад в повышение качества жизни тысяч людей. Его цель - создать комфортную среду, в которой семьи смогут воспитывать детей и планировать будущее, - подчеркнул Дмитрий Миляев.

Дмитрий Миляев: Питерский форум – шире, чем соглашения и инвестиции.

На развитие

Скоро в Тульской области построят новый комбикормовый завод: в реализацию проекта собираются вложить миллиард рублей. Стабильный рост птицеводства в регионе обеспечивает население свежим яйцом и мясом птицы. Запуск нового завода снизит зависимость от импортных кормов, повысит качество и объемы производства. Укрепится продовольственная безопасность Тульской области.

Под Тулой построят промышленный технопарк для производства важной импортозамещающей медицинской продукции - компонентов в сфере микроэлектроники и систем газоснабжения медицинских учреждений. Губернатор назвал это соглашение важным шагом на пути к укреплению национальной безопасности в здравоохранении.

Компания «Техностиль» откроет в Тульской области производства по выпуску сэндвич-панелей, покраске рулонной стали и производству теплоизоляционных минераловатных плит.

Шесть миллиардов направят на строительство нового культурно-спортивного развлекательного комплекса в Туле: губернатор Дмитрий Миляев и первый заместитель генерального директора ООО «Инд-Гарник» Гарник Папян подписали два соглашения о сотрудничестве. Первое о строительстве культурно-спортивного развлекательного центра, второе — социальное. Компания «Инд-Гарник» присоединилась к демографической программе «За будущие поколения». Сотрудникам при рождении детей будут выплачивать: 500 тысяч рублей за первого ребенка, 750 тысяч за второго и 1 миллион за третьего и последующих. С 1 января выплаты не облагаются налогом в соответствии с ФЗ, подписанным Президентом. «Родительский капитал» может получить любой из родителей, работающий в компании.

- В регионе активно формируется новая корпоративная культура, где работодатели заботятся о сотрудниках, принявших решение родить ребенка. Уже более 70 предприятий присоединились к движению “За будущие поколения”. Убежден, это поможет людям почувствовать уверенность в завтрашнем дне, будет способствовать росту рождаемости, — отметил Дмитрий Миляев.

В этот день глава региона и вице-президент по связям с органами государственной власти ООО «Интернет Решения» (компания Ozon) Игорь Зимин подписали соглашение о создании логистического центра.

А после подписания соглашений – снова обмен опытом! Дмитрий Миляев представил тульские практики здоровьесбережения. Он поделился опытом по внедрению программ по укреплению здоровья жителей. В регионе выстроена единая система, объединяющая медицину, спорт, культуру, образование, муниципальную инфраструктуру и корпоративные практики. Власть и бизнес в диалоге: после встреч медиков с руководителями предприятий родились практические рекомендации — от организации диспансеризации за один день до корпоративных соревнований и лекций по ЗОЖ. Для системной работы утверждена типовая форма трехстороннего соглашения о корпоративных программах здоровья. Особое внимание — школьникам. Принято решение обеспечить стопроцентный охват диагностическими осмотрами детей 13–15 лет.

- Здоровье для нас — не узкая медицинская тема, а фундамент качества жизни, семейного благополучия и развития экономики. Здоровый человек может работать, растить детей, заботиться о старших, заниматься спортом и как можно дольше оставаться активным, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Еще один отрадный факт - на сессии «Золотой стандарт корпоративной демографии» два тульских предприятия – «Арнест» и Узловский молочный комбинат - были отмечены памятными наградами и свидетельствами компании, которые первыми в стране внедрили «Золотой стандарт корпоративной поддержки демографии».

- Мы выстроили работу в регионе, ориентируясь на семью как на главную ценность. И наши партнеры-работодатели стали надежной опорой в реализации этой большой государственной задачи, — отметил губернатор.

Про туризм

Тульская область представила на ПМЭФ-2026 свой туристический потенциал. Развитая сеть автомагистралей протяженностью около 15 тысяч км делает регион удобным для автотуризма. А богатое наследие — более 120 музеев и 4 тысячи объектов культурного наследия — дает туристам широкий выбор. Развиваются гастрономическое, экологическое и событийное направления. Флагманские фестивали «Толстой», «Дикая Мята» и реконструкция на Куликовом поле собирают более 60 тысяч участников. Преимущество Тульской области — в возможности сочетать форматы: можно прикоснуться к истории, провести выходные на природе, посетить фестиваль или просто сменить городской ритм на несколько дней качественного отдыха. На форуме Тульская область заключила соглашение с сервисом путешествий Туту. Документ направлен на развитие туризма и привлечение деловых гостей в регион. Соглашение откроет новые возможности для сотрудничества в продвижении Тульской области как современного туристического центра. В продолжение туристической темы - Тульская область и «Роснефть» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития автотуризма. Как отметил глава региона, с ростом туристического потока увеличивается число автопутешественников, важно создавать условия для поездок на автомобиле.

5 июня Дмитрий Миляев принял участие в сессии «Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России». По его результатам, Тульская область заняла 9-е место. Регион продемонстрировал рост инвестиций: в 2025-м впервые в истории их объем достиг 306 млрд рублей.

Впервые форум посетила делегация молодежи Тульской области в широком составе. 6 июня на площадке молодежного дня ПМЭФ туляки приняли участие в стратегических сессиях по экономике, искусственному интеллекту, кадрам и медиа.

Про итоги

- Главный вывод, который мы сделали: нет недостижимых целей. Наша задача — продолжать соблюдать понятные правила, снижать административное давление, ускорять бюрократические процедуры. Подписано 30 соглашений на сумму порядка 170 млрд рублей. География их реализации охватывает восемь муниципальных образований: Узловский район, Алексин, Щекинский район, Тула, Суворовский район, Донской, Ефремов, Куркинский район. Этот год стал рекордным по объему инвестиций в рамках заключенных соглашений. Прошло большое количество переговоров как с коммерческими, так и с государственными структурами. Подписано более 10 соглашений о сотрудничестве, касающихся развития спортивной инфраструктуры, сферы гостеприимства и туризма, поддержки возможности для личностной и профессиональной самореализации. Заключены три соглашения о взаимодействии в сфере демографии. Все задачи, поставленные перед тульской делегацией на ПМЭФ-26, выполнены, - подвел итоги форума Дмитрий Миляев.