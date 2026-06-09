Победитель конкурса «Губернаторский дневник – 2026» Иван Бузриков на радио «КП-Тула» пожелал всем школьникам не бояться участвовать в подобных проектах

Победитель конкурса «Губернаторский дневник – 2026» Иван Бузриков на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тульской области завершился второй образовательный конкурс «Губернаторский дневник», организованный медиахолдингом «Дом прессы» при поддержке правительства Тульской области и лично губернатора Дмитрия Миляева - проект, объединивший лучших учеников со всего региона.

Иван Бузриков, его мама Наталья Владимировна и ведущий Игорь Копытов в студии радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Как увлечь школьников тягой к знаниям, быть может, даже реформировать в очередной раз систему образования? Как изучении истории помогает понять окружающий мир, а знание русского языка и родной литературы – лучше понимать историю? Может ли помочь образовательный конкурс в выборе будущего жизненного пути?

Обо всем этом и многом другом ведущий программы «Диалоги» Игорь Копытов на радио «Комсомольская правда» в Туле беседовал с победителем конкурса «Губернаторский дневник - 2026» в номинации «Отличник по истории», учеником 11-класса «Центра образования № 3» г. Тула Иваном Бузриковым.

Иван Бузриков и его мама Наталья Владимировна на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

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