«СтройЭталон Финанс»: Работа для развития Тульского региона

Современная школа в ЖК «Суворовский-2» будет оснащена несколькими спортивными площадками. Фото: администрация города Тулы.

В портфеле компании - школы, детсады, объекты спортивной и культурной сферы, рестораны, гостиницы, парки. Созидательная деятельность компании набирает обороты.

- Наше предприятие расширяет сферу деятельности в Туле и Тульском регионе, - рассказывает Константин Панов, заместитель директора по капитальному строительству ООО «СтройЭталон Финанс», заслуженный строитель РФ. - Недавно выиграли конкурс на строительство школы на 1100 мест в ЖК «Новая Тула». Это объект повторного использования, планируем приступить к изысканиям и проектным работам: на базе той информации, которая есть в составе существующей документации. Будем стараться пройти этот подготовительный период раньше обозначенных контрактом обязательств, чтобы в конце года начать строительные работы. На мой взгляд, это будет очень удачный проект с точки зрения его функционала, компоновки помещений и т. п.

Приложим все усилия к четкому и точному выполнению этой важной для города задачи. Впрочем, как и всегда: за время существования компании у нас не было ни одного объекта, который бы мы задержали. Большинство заказов выполняется раньше назначенных сроков.

В мае стройплощадку по возведению школы посетили заместитель министра спорта России Александр Никитин и глава администрации Тулы Илья Беспалов. Фото: администрация города Тулы.

- Константин Валерьевич, знаем, что вам предстоит построить новый детский сад?

- Это еще один «свежий» проект в нашей копилке социальных объектов. Три недели назад мы выиграли конкурс на строительство детсада в «Суворовском-2» на 240 мест. Садик будет современный, просторный, с бассейном. Ввод дошкольного учреждения в эксплуатацию намечен на осень 2028 года.

Это не объект повторного использования: здесь речь идет о совершенно новом творческом проекте, как со стороны проектировщика, так и со стороны застройщика. Планируем уже в этом году начать строительно-монтажные работы: пока проводятся работы подготовительные, в самое ближайшее время начнутся проектно-изыскательские работы.

Все по плану

- Как обстоят дела с другими проектами, которые находятся в работе?

- Все по плану: на финишной прямой строительство школы на 1100 мест в мкр. «Суворовский-2». Объект строится по типовой проектной документации, по которой построены школы в ЖК «Северная Мыза», в ЖК «Балтийский», ЖК «1-ый Юго-Восточный микрорайон». Общая готовность объекта на данный момент более 75%.

В мае стройплощадку посетили заместитель министра спорта России Александр Никитин вместе с главой администрации Тулы Ильей Беспаловым, остались довольны качеством строительства.

В строящейся в ЖК «Суворовский-2» школе будет три спортивных зала. Фото: администрация города Тулы.

Динамично идет возведение школы искусств в пос. Заокский. Заказчик доволен, созданы все условия, чтобы выйти осенью этого года на чистовые отделочные работы, а летом следующего года учреждение культуры будет готово к открытию.

Есть планы и по реализации других проектов, но пока повременю с информацией до формирования полной картины. В завершение подчеркну главное: «СтройЭталон Финанс» и в дальнейшем продолжит реализацию своей стратегии – идти в ногу с регионом, работать на благо его развития.

sefstroy.ru

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