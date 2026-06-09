ГК «Стройкомплект»: Инвестиции и вклад в долгосрочное развитие региона

4 июня 2026 года на площадке ПМЭФ подписано соглашение между Правительством Тульской области и ГК «Стройкомплект».

Петербургский международный экономический форум — одна из ключевых площадок, где определяются перспективы развития регионов и экономики страны. Решения и соглашения, подписанные на форуме, становятся основой для реализации новых инвестиционных и инфраструктурных проектов.

4 июня 2026 года на площадке ПМЭФ было подписано стратегическое соглашение между Правительством Тульской области и ГК «Стройкомплект» — одним из крупнейших застройщиков региона. Данное соглашение предусматривает намерения Сторон по сотрудничеству при реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство жилищных комплексов на территории Тульской области». Общий объём инвестиций составит свыше 25 млрд рублей.

Привлечение инвестиций в регион создаёт основу для его устойчивого развития. Реализация масштабных проектов способствует строительству жилья и объектов инфраструктуры, развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест и укреплению экономического потенциала территории.

Для ГК «Стройкомплект» данное соглашение — это не только новый этап сотрудничества с Правительством Тульской области, но и подтверждение серьёзных намерений. Реализация инвестиционного проекта позволит создавать современные жилые комплексы, развивать инфраструктуру и вносить вклад в формирование комфортной городской среды для жителей.

Стоит отметить, что в своих проектах застройщик не ограничивается строительством домов, а активно участвует в комплексном развитии территории. В рамках новых жилых кварталов предусмотрено создание детских садов, внутриквартальных дорог и проездов, детских и спортивных площадок, систем освещения и ландшафтного благоустройства, а также зон отдыха и коммерческой инфраструктуры.

Для ГК «Стройкомплект» важно не просто возводить жильё, а формировать полноценную городскую среду, где комфортно жить, работать, учиться и отдыхать в едином пространстве.

Комплексное развитие территории — это не только благоустройство, но и важный фактор экономического роста. Создание новых жилых районов и инфраструктуры приводит к появлению социальных и коммерческих объектов, а вместе с ними — новых рабочих мест. В детских садах требуются воспитатели, в магазинах — продавцы и менеджеры, в сфере услуг — специалисты разных направлений. Таким образом, развитие территории напрямую способствует развитию экономики региона и повышению занятости населения.

Соглашение, подписанное на ПМЭФ между Правительством Тульской области и ГК «Стройкомплект», — это не только инвестиции в строительство жилых комплексов, но, как вы видите, и вклад в долгосрочное развитие региона. Устойчивое экономическое развитие способствует росту бизнеса, увеличению налоговых поступлений и формированию благоприятных условий для жизни, воспитания детей и уверенного планирования будущего.

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