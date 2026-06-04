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Общество4 июня 2026 14:41

Сбер выводит открытый банкинг в массовый рынок: 80 миллионов клиентов СберБанк Онлайн могут увидеть счета разных банков в одном приложении

Сегодня пользователи могут подключить счета Т-Банка и управлять финансами разных банков в одном приложении — быстро, безопасно и в привычной цифровой среде
Сбер сделал технологию открытого банкинга доступной для пользователей крупнейшего банковского приложения страны.

Сбер сделал технологию открытого банкинга доступной для пользователей крупнейшего банковского приложения страны.

Сбер сделал технологию открытого банкинга доступной для пользователей крупнейшего банковского приложения страны. Теперь клиенты СберБанк Онлайн, у которых также есть счета в Т-Банке, могут подключить их и управлять финансами разных банков в одном цифровом пространстве.

Запуск открывает новый этап развития финансовых сервисов в России. Открытый банкинг, который еще недавно воспринимался как технологическая новация для ограниченного круга пользователей, теперь выходит на по-настоящему массовый уровень. Благодаря масштабу аудитории СберБанк Онлайн новая модель управления личными финансами становится частью повседневного клиентского опыта миллионов людей.

Для пользователей это означает более удобный и бесшовный сценарий работы с деньгами: счета разных банков можно видеть в одном приложении, быстрее переводить средства между своими счетами, контролировать балансы и анализировать расходы без постоянного переключения между несколькими сервисами. По сути, клиент получает единое окно для управления своими финансами в привычной цифровой среде.

Подключение занимает всего несколько минут. В СберБанк Онлайн достаточно открыть «Кошелёк», выбрать «Оформить карту или счёт», затем — «Добавить счёт другого банка» и следовать инструкциям. Также подключить счёт можно через умный поиск или сервис «Открытый банкинг» в настройках профиля. Все операции выполняются только с согласия клиента, а доступ к данным может быть отозван в любой момент.

По данным исследования Сбера, число пользователей открытого банкинга в мире выросло с 25 миллионов в 2020 году до 183 миллионов в 2025 году, а к 2029 году может превысить 645 миллионов человек. При этом 78% россиян хотели бы управлять всеми своими счетами в одном приложении. Это подтверждает, что открытый банкинг становится одним из наиболее востребованных направлений развития финансовых сервисов и отвечает на реальный запрос массовой аудитории.

Первые результаты пилотирования уже показали высокий интерес пользователей к новому сервису. Клиенты отмечают удобство управления счетами разных банков в одном приложении, упрощение переводов между собственными счетами и возможность держать все средства под рукой в едином цифровом интерфейсе.

Особое внимание при реализации проекта уделено безопасности. Передача данных осуществляется по прямым защищённым каналам между банками с использованием российских отраслевых стандартов безопасности и криптографической защиты. Такой подход исключает сценарии передачи клиентом логинов, паролей или иных учётных данных третьим лицам и обеспечивает высокий уровень контроля над использованием данных.

На первом этапе пользователям доступны дебетовые карты и текущие счета. Уже ведутся пилотные проекты по обмену данными о вкладах и накопительных счетах. В дальнейшем технология будет расширяться на кредитные продукты, инвестиционные и страховые сервисы, формируя основу для нового поколения персональных финансовых платформ.

Сегодня клиентам СберБанк Онлайн доступно подключение счетов Т-Банка. В дальнейшем к сервису будут подключаться и другие банки, что позволит последовательно расширять возможности единого цифрового пространства для управления личными финансами.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Открытый банкинг перестает быть технологией для ограниченного круга пользователей и становится массовым клиентским сценарием. Запуская этот сервис в СберБанк Онлайн, мы фактически открываем новый этап развития всего рынка, потому что делаем такие возможности доступными крупнейшей цифровой аудитории страны. Для человека это означает простую и очень важную вещь: он может управлять счетами разных банков в одном привычном приложении, быстрее переводить деньги между своими счетами и видеть полную картину личных финансов в одном окне. Мы рассматриваем это не как отдельную функцию, а как основу для новой модели пользовательского опыта, где клиент сам выбирает удобную для себя среду управления деньгами».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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