В Туле после модернизации открылся офис Сбера

После модернизации открылся офис Сбера на пр. Ленина, 77. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Клиентам доступен полный комплекс услуг: от классических банковских продуктов и предложений компаний-партнёров до широкого спектра нефинансовых сервисов. В офисе представлены устройства для умного дома, включая колонки SberBoom и ТВ-приставки SberBox. Кроме того, посетители могут получить помощь в установке приложения «СберБанк Онлайн», воспользоваться копировальными услугами, оформить справки для госорганов и сим-карту, а также проконсультироваться по налоговому вычету, сервисам для самозанятых и вопросам ЖКХ.

Клиентам доступен полный комплекс услуг: от классических банковских продуктов и предложений компаний-партнёров до широкого спектра нефинансовых сервисов. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сергей Лачугин, управляющий Тульским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

- Наша главная цель — быть ближе к клиенту и предлагать ему максимум полезных услуг в одном месте. Мы уверены, что новый формат сделает взаимодействие с банком ещё более удобным и приятным. Квалифицированные сотрудники помогут посетителю сориентироваться в экосистеме Сбера, подобрать оптимальные сервисы и окажут содействие в их подключении и проведении финансовых операций.

Клиентам доступен полный комплекс услуг: от классических банковских продуктов и предложений компаний-партнёров до широкого спектра нефинансовых сервисов. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Елена Биржевая, первый заместитель главы администрации Тулы:

- Сегодня мы открываем очередное современное отделение, и я благодарю команду банка за системный подход. Это говорит о том, что мы движемся в верном направлении, создавая комфортную городскую среду. Желаю новому офису успешной работы и благодарных клиентов!

ПАО Сбербанк. На правах рекламы.