Ректор Университета Льва Толстого Константин Подрезов на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Как живет главный педагогический вуз региона сегодня? Чем он запомнился учебный год уходящий? Какие направления программ бакалавриата и специалитета станут новыми в грядущем? Какие профессии будут самыми востребованными завтра и что меняется в подготовке учителей? Насколько нужно расширение сотрудничества с Китайскими партнерами, и на какие еще страны нацелен ТГПУ? А также тонкости целевого обучения и внедрения программ среднего профессионального обучения в вузе?

Константин Подрезов в студии программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Эти и другие вопросы ректор Тульского педагогического университета им. Л.Н. Толстого Константин Подрезов обсудил в эфире программы «Первые лица» с ведущим Игорем Копытовым на радио «Комсомольская правда» в Туле. Отдельное внимание уделили итогам реализации проекта «ПРОстажер», помогающему студентам попробовать себя в реальной преподавательской работе в школах.

Ректор Университета Льва Толстого Константин Подрезов и генеральный директор ООО «Дом прессы» Павел Коренюгин. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Слушайте эфиры на радио «Комсомольская правда» в Туле на частоте 93,3 FM (16+):

4 июня в 13.00 и 17.00,

5 июня в 11. 00 и 15.00,

6 июня в 15.00 и 17.00,

7 июня в 11.00 и 15.00,

8 июня в 13.00 и 17.00,

9 июня в 11.00 и 17.00,

10 июня в 13.00 и 15.00,

11 июня в 11.00 и 17.00.

Ректор Университета Льва Толстого Константин Подрезов на радио «КП-Тула» пожелал всем студентами удачной сессии

А также прямую трансляцию в сети Интернет на сайте «Радио КП».