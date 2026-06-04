Ректор Университета Льва Толстого Константин Подрезов на радио «КП-Тула» пожелал всем студентами удачной сессии

Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП
Как живет главный педагогический вуз региона сегодня? Чем он запомнился учебный год уходящий? Какие направления программ бакалавриата и специалитета станут новыми в грядущем? Какие профессии будут самыми востребованными завтра и что меняется в подготовке учителей? Насколько нужно расширение сотрудничества с Китайскими партнерами, и на какие еще страны нацелен ТГПУ? А также тонкости целевого обучения и внедрения программ среднего профессионального обучения в вузе?
Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП
Эти и другие вопросы ректор Тульского педагогического университета им. Л.Н. Толстого Константин Подрезов обсудил в эфире программы «Первые лица» с ведущим Игорем Копытовым на радио «Комсомольская правда» в Туле. Отдельное внимание уделили итогам реализации проекта «ПРОстажер», помогающему студентам попробовать себя в реальной преподавательской работе в школах.
Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП
Слушайте эфиры на радио «Комсомольская правда» в Туле на частоте 93,3 FM (16+):
4 июня в 13.00 и 17.00,
5 июня в 11. 00 и 15.00,
6 июня в 15.00 и 17.00,
7 июня в 11.00 и 15.00,
8 июня в 13.00 и 17.00,
9 июня в 11.00 и 17.00,
10 июня в 13.00 и 15.00,
11 июня в 11.00 и 17.00.
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