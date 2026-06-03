Корпоративное движение «За будущие поколения» – новые участники. Фото: Алексей ФОКИН.

Инициатива, запущенная в марте этого года, продолжает набирать обороты, охватывая все больше работодателей. 1 июня к корпоративной демографической программе присоединились новые участники: ООО «Киреевский солепромысел», коллегия адвокатов «Де-Юре», ООО «ДИС» и ООО «СтройПесокСервис», ООО «Щекинопесок».

Соглашения подписали губернатор Дмитрий Миляев и руководители предприятий, которые приняли решение выплачивать сотрудникам при рождении детей до миллиона рублей: 500 тыс. рублей — за первого ребенка, 750 тыс. рублей — за второго и 1 млн рублей — за третьего и последующих.

- В Тульской области поддержка семей сотрудников, создание возможностей для совмещения профессиональной и семейной жизни становится корпоративной нормой, - подчеркнул Дмитрий Миляев. - Повышение уровня демографии — вопрос серьезный как для нашего региона, так и для всей страны. В Тульской области ведется активная работа по поддержке семьи и рождаемости. Сегодня в регионе действует 57 мер, направленных на поддержку семей и стимулирование рождаемости. Среди них — выплата женщинам, родившим второго ребенка до 25 лет или третьего – до 28 лет в размере 1 млн рублей. В этой работе нашими союзниками становятся работодатели.

Глава региона поблагодарил предприятия, которые присоединились к программе корпоративной поддержки семей с детьми «За будущие поколения».

- Благодаря активной позиции бизнеса разных отраслей и сфер деятельности мы с уверенностью можем сказать, что Тульская область демонстрирует отличный пример как власть, бизнес и общество вместе могут решать вопросы и принимать вызовы, которые перед ними стоят. Президент страны Владимир Путин назвал основой государственной политики поддержку семьи и детства, укрепление семейных ценностей. Вы сегодня стали частью государственной политики в сфере улучшения демографической ситуации в Тульской области, - отметил Дмитрий Миляев.

После подписания мы побеседовали с одним из руководителей, чья компания присоединилась к программе поддержки семей с детьми.

Директор ООО «Киреевский солепромысел» Игорь Булаев:

- В последнее время правительство Тульской области проводит грамотную социальную политику, направленную на поддержку многодетности и рождаемости Наша компания приняла решение поддержать эту серьезную, своевременную работу. Социальная ответственность бизнеса как раз и заключается в участии в таких важных программах. Уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь необходимых результатов. Пусть эта программа развивается, прирастает новыми компаниями-участниками.

С марта 2026 года к корпоративному движению «За будущие поколения» уже присоединились 74 предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, оборонно-промышленного комплекса, строительной отрасли, сельхозпроизводители, малый бизнес, ресурсоснабжающие и жилищно-коммунальные организации. Дальше больше!