Жилищная поддержка – чтобы хороших врачей стало больше.

В их числе: программа «Земский доктор», выплата пяти окладов молодым специалистам после трех лет работы, дополнительные выплаты, компенсации найма жилья, предоставление служебных квартир и др. Все это реально работает на решение одной из главных задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» - обеспечение отечественной медицины квалифицированными кадрами.

Екатерина Пышкина работает врачом акушером-гинекологом в Тульском областном перинатальном центре им. В. С. Гумилевской чуть менее года и буквально на днях переезжает в служебную двухкомнатную квартиру.

- С медициной в моей семье ранее никто не был связан: я тут первопроходец! - с улыбкой говорит Екатерина Васильевна. – Хотела быть полезной людям, поступила в Луганский медицинский университет в 2010 году на факультет «Лечебное дело». Но в образовательном процессе пришлось делать паузу: в 2014-м я родила дочку, а на Луганщине начались боевые действия… Через три года я восстановилась в вузе, после его окончания «преодолела» ординатуру, и с 2022 года начала практическую деятельность в перинатальном центре республиканской клинической больницы в Луганске.

- Почему выбор медицинской специализации сделали в пользу акушерства и гинекологии?

- Изначально я планировала быть терапевтом. Но потом захотелось, чтобы мои руки помогали рождению новой жизни. Это очень волнительно: мы несем ответственность сразу за двух пациентов - и за ребенка, и за маму. Для меня важно и почетно ощущать причастность к появлению на свет нового человека.

- В июле прошлого года вы переехали в Тулу…

- Да, потому что мой муж - военный, и его служба проходила здесь. Мы с дочкой последовали за ним. Как только приехали, стала узнавать, есть ли вакансия в Тульском областном перинатальном центре. И меня приняли на работу! Новые коллеги и руководство встретили хорошо: помогали, подсказывали, понимая, что я приехала с территории, где не так развита медицина, как в Туле: например, с некоторой аппаратурой я была почти не знакома. Сегодня я благодарна за доброе отношение всему коллективу Тульского областного перинатального центра.

- Коллеги рассказали про возможность получить служебную квартиру…

- Да, именно так: посоветовали куда обратиться, какие собрать документы… Пока наша «тульская» жизнь связана с арендой жилья, и, хотя нам частично компенсируют сумму за ее оплату, но своя квартира - пусть пока и служебная - несравненно лучше! Она расположена близко к работе, комнаты изолированные, все «черновые» работы уже сделаны: осталось лишь только немного обустроить для полного уюта. А после 10 лет работы можно будет эту жилплощадь оформить в личную собственность. Нам очень повезло!

- Свое будущее теперь связываете с Тульским краем?

- Да! Моей дочке 12 лет, первое время она скучала по Луганску. Сейчас привыкла, чувствует здесь себя, как дома! Учится играть на гитаре, после занятий порой задерживается. Я волнуюсь, звоню и слышу в ответ: «Мама, я еще немного прогуляюсь по городу. Вечерняя Тула так красива!». И я с ней согласна: мы живем недалеко от Казанской набережной и Тульского кремля – это наши любимые места для прогулок на свежем воздухе…

Безусловно, наша малая родина - это Луганск, но там пока неспокойно. Поэтому ближайшее будущее мы связываем с Тулой. Точно могу сказать: здесь ценят и уважают профессию врача. В Тульском регионе с большим вниманием относятся к медикам, поддерживают, стимулирует к достижению новых высот в профессии. Работается продуктивнее, есть уверенность в будущем. Медицина - нелегкий труд, но как приятно видеть плоды своей работы: рождение новой жизни, непередаваемую радость материнства... Все эти эмоции перекрывают те трудности, через которые проходишь в период обучения и в начале врачебного профессионального пути. А потом трудности забываются и остается понимание главного: ты на своем месте, занимаешься любимым делом! Это и есть счастье.