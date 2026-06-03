Стоматологи, которых советуют.

Как цифровые технологии и искусственный интеллект меняют подход к диагностике и протезированию, «Комсомольской правде» рассказали ведущие специалисты Тульской областной стоматологической поликлиники.

От диагностики до коронки: как искусственный интеллект помогает стоматологам

Сегодня изнурительная процедура изготовления протезов: снятие слепков с вязкой массой, потом недели ожидания и примерки – это уже история протезирования. Современная стоматология – это скорость, точность и комфорт.

Обсудим вместе с врачом-стоматологом-ортопедом Тульской областной стоматологической поликлиники Екатериной Павловной Косенковой преимущества использования цифровых технологий в процессе стоматологического лечения.

Врач-стоматолог-ортопед Тульской областной стоматологической поликлиники Екатерина Павловна Косенкова.

3D-сканирование

– В нашей практике ортопедического лечения все большее распространение получает методика внутриротового сканирования как альтернатива традиционным слепочным массам. Особенно актуальна она для пациентов с сильным рвотным рефлексом, так как для сканирования используется небольшой прибор, который не вызывает дискомфорта у пациента. Процедура неинвазивная, совершенно безопасная и безболезненная и не требует специальной подготовки пациента, нужно только открыть рот и сохранять неподвижность 2-3 минуты, пока врач сканирует каждый зуб внутри ротовой полости. Все изображения складываются в единую трехмерную модель очень высокой точности. Врач сразу может оценить результат и предложить пациенту варианты лечения. Затем техник получает готовый файл и начинает моделировать будущую ортопедическую конструкцию – рассказывает стоматолог.

Преимущества 3-D сканирования просто неоспоримы:

Высокая точность. Сканеры обеспечивают точность до сотых долей миллиметра, что очень важно при планировании лечения и изготовлении ортопедических конструкций.

Безопасность и комфорт для пациента. Сканирование не требует контакта пациента со слепочной массой, не вызывает дискомфорта или боли.

Возможность визуализации – цифровую модель можно вращать на экране, увеличивать, проводить измерения, что повышает качество диагностики, позволяет выявить даже незначительные нюансы и особенности и учесть их в планировании лечения и моделировании конструкции.

Экономия времени. Мы пропускаем этапы изготовления гипсовых моделей и их передачи в лабораторию. Цифровую модель полости рта можно получить в течение нескольких минут, что ускоряет процесс диагностики и лечения.

Цифровое сканирование полости рта предполагает последующее цифровое моделирование и автоматизированное производство ортопедических конструкций. В настоящее время CAD/CAM технологии широко используются в нашем учреждении.

При компьютерном моделировании полученные при сканировании данные обрабатываются программным обеспечением, которое создаёт трёхмерную модель будущей конструкции. Зубной техник может настроить ключевые параметры конструкции: толщину, форму, высоту, рельеф, чтобы обеспечить идеальную адаптацию изделия к анатомии пациента. Затем данные передаются на фрезерный станок с программным управлением, который вытачивает протез, коронку или шаблон из выбранного материала (керамики, диоксида циркония и др.). Процесс может занимать от 10–15 минут до нескольких часов в зависимости от сложности конструкции и материала. Таким образом, время на изготовление ортопедической конструкции сокращается в разы.

Преимущества CAD/CAM технологий

Высокая точность – позволяет создавать индивидуальные протезы с идеальными параметрами и высокими эстетическими результатами.

Скорость изготовления – процесс от сканирования до получения готового протеза может занять несколько часов.

Минимизация человеческого фактора и ошибок лабораторного этапа.

Совместимость с разными материалами – цирконием, кобальт-хромом, титановыми основаниями, стеклокерамикой и другими.

Удобство для пациента. Результат лечения можно увидеть сразу, при первом приёме, на экране компьютера, а значит, можно внести свои коррективы и обсудить с врачом конечный вариант

Таким образом, применение цифровых технологий в стоматологии повышает точность, эффективность, предсказуемость результатов лечения, сокращает время изготовления ортопедических конструкций, а также обеспечивает комфортность стоматологических процедур для пациентов.

Компьютерная томография – золотой стандарт современной стоматологии

Конусно-лучевая компьютерная томография, или КЛКТ, стала настоящим прорывом в стоматологии. Почему она так важна, рассказала Екатерина Владимировна Плескачёва – врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог- хирург Тульской областной стоматологической поликлиники.

Екатерина Владимировна Плескачёва – врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-хирург Тульской областной стоматологической поликлиники.

– Екатерина Владимировна расскажите в чем основное преимущество такой диагностики?

– Рентген в стоматологии – обязательный метод диагностики, потому что он позволяет получить детальную информацию о состоянии зубов, корней, костной ткани и окружающих структур, которую невозможно получить при визуальном осмотре. Это очень важно для постановки диагноза, планирования лечения, контроля его эффективности и минимизации рисков осложнений. Классическая внутриротовая дентальная рентгенография показывает только 2-3 зуба и даёт плоскую тень от трёхмерного объекта, в результате многие важные детали остаются скрытыми. Ортопантомограмма (панорамный снимок) отображает всю челюсть, но в одной проекции и с искажениями. КЛКТ устраняет эти ограничения, давая полную трёхмерную картину без перекрытия структур. В настоящее время, конусно-лучевая компьютерная томография – это золотой стандарт диагностики в стоматологии. Без неё невозможно провести полноценное обследование и составить комплексный план лечения. Особенно это касается сложных случаев терапевтического, хирургического, ортопедического лечения и, конечно, дентальной имплантации.

– Какую роль играет КЛКТ на разных этапах лечения и что позволяет выявить?

– КЛКТ незаменима на этапе диагностики и планирования лечения и позволяет проанализировать:

Строение зубов и корневых каналов. Определяется количество, форма каналов, их проходимость, наличие дополнительных или искривлённых каналов.

Состояние костной ткани. Измеряется плотность, объём, высота и ширина кости с точностью до миллиметра.

Патологии. Выявляются кисты, гранулемы, опухоли, воспалительные процессы, трещины и переломы корней, скрытые кариозные полости (например, под пломбами или коронками), аномалии прикуса, патологии височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

Расположение анатомических структур. Определяется близость нижнечелюстного канала, гайморовых пазух, нервов, что важно при имплантации и хирургических вмешательствах. После операции КЛКТ помогает проконтролировать результат. Если требуется коррекция - снова обращаемся к томографии.

КЛКТ применяется во всех направлениях стоматологии. В каждой области она решает свои задачи и даёт информацию, которую невозможно получить другими методами. Виды КЛКТ-исследования отличаются по объёму области интереса (один зуб, сегмент челюсти, обе челюсти, ВНЧС) и разрешению, но в любом случае они дают изображение зубочелюстной системы с высокой детализацией. создают объёмную модель, которая даёт возможность изучать анатомические структуры под любым углом и послойно.

– Послойное изображение -это же большой объем информации. Как быстро врач может его изучить и дать заключение?

– В настоящее время для анализа результатов КЛКТ-исследований используется программа на основе искусственного интеллекта (ИИ). Программные алгоритмы могут за короткий промежуток времени обрабатывать большие массивы данных, что позволяет быстро выявлять стоматологические заболевания, повышать точность планирования лечения.

Алгоритмы сканируют снимки, выявляют патологические изменения, выделяют проблемные зоны и формируют отчёт. Система ИИ выявляет даже мелкие патологические изменения, которые могут быть незаметны при обычном осмотре. По статистическим данным, точность оценки превышает 90%. Обработка снимка занимает от нескольких минут до 10–15 минут, при этом исключается человеческий фактор, снижается риск пропуска важных деталей. По результатам формируется визуализированный отчёт с выделением проблемных зон, что упрощает объяснение клинической ситуации. Врач проверяет результаты анализа, сопоставляет их с клинической картиной, ставит окончательное заключение и на основе полученных данных разрабатывает индивидуальный план лечения.

– Значит ли это, что система ИИ может заменить врача при КЛКТ-исследовании?

– Конечно, нет! В клиническом процессе искусственный интеллект – это инструмент, который помогает врачам сократить время на выполнение рутинных процессов и дает больше данных для анализа. Алгоритмы не заменяют диагностику врача. Окончательный диагноз и план лечения всегда определяет врач-специалист с учетом опыта, клинической картины и индивидуальных особенностей пациента. Кроме того, само решение о выборе метода рентгенологической диагностики в зависимости от конкретной клинической ситуации принимает индивидуально врач-стоматолог.

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