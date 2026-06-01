Первая неделя июня в Тульской области порадует возвращением тепла. Фото: Алексей ФОКИН.

После прохладного и дождливого конца мая первая неделя июня в Тульской области встретит жителей региона заметным потеплением. Воздух начнет прогреваться, небо станет светлее, а ощущение лета — ближе.

В понедельник, 1 июня, ожидается облачная погода без осадков. Днем температура составит +16°C, ночью около +11°C. Ветер северо-западный, умеренный, до 6 м/с.

Во вторник, 2 июня, станет немного теплее: днем до +18°C, ночью +12°C. Небо останется облачным, ветер северо-западный, до 6 м/с.

В среду, 3 июня, потепление продолжится: днем воздух прогреется до +21°C, ночью до +14°C. Облачность сохранится, но ветер ослабнет до 4 м/с, что сделает погоду более комфортной.

В четверг, 4 июня, возможен небольшой дождь на фоне облачного неба. Температура днем +21°C, ночью +13°C. Ветер западный, до 5 м/с.

В пятницу, 5 июня, осадки станут слабее: небольшой дождь при малооблачной погоде. Днем +22°C, ночью +14°C. Ветер северо-восточный, до 6 м/с.

В субботу, 6 июня, ожидается один из самых теплых дней недели: малооблачно, без осадков, днем +23°C, ночью +13°C. Ветер северо-восточный, до 7 м/с.

В воскресенье, 7 июня, летнее тепло закрепится: малооблачно, сухо, днем +23°C, ночью +13°C. Ветер восточный, слабый, до 4 м/с.

Атмосферное давление в течение недели останется стабильно высоким - около 749–750 мм рт. ст., влажность - умеренной, от 61% до 77%.

После холодного завершения мая начало июня в Тульской области подарит жителям региона долгожданное тепло и более устойчивую погоду.