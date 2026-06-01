Урологическое отделение НГКБ: от камней в почках до лапароскопии.

Новомосковская городская клиническая больница - одно из крупнейших медицинских учреждений Тульской области, центр притяжения пациентов из нескольких районов. Здесь работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом, внедряются современные технологии, а одним из ключевых подразделений хирургической службы по праву считается урологическое отделение, рассчитанное на 28 коек. Сюда поступают пациенты с экстренными и плановыми показаниями — не только из Новомосковска, но и из прикрепленных Киреевского и Веневского районов. Возглавляет отделение Александр Алексеевич Глуздаков, который в юности мечтал быть хирургом, но судьба привела его в урологию - и, как он сам признается, ни разу об этом не пожалел.

Александр Алексеевич закончил интернатуру по хирургии, но свободных мест в этой специальности не было. По совету заведующего отделением Ивана Николаевича Комарова он решил попробовать себя в урологии, да так и остался. «Молодому хирургу хочется много оперировать, трудиться. Мне казалось, что в урологии работы не так много, но я глубоко ошибался. Работы очень много, разнообразной, творческой», - признается Александр Глуздаков. С 1996 года он в профессии, в 2008-м защитил кандидатскую диссертацию, имеет высшую квалификационную категорию, а с 2014 года уже сам заведует отделением, о работе которого сегодня и рассказывает.

Александр Алексеевич Глуздаков.

Современные методы лечения

Приоритетное направление работы отделения - мочекаменная болезнь. До 70 процентов операций здесь выполняются малоинвазивно с применением эндоскопической техники, что позволяет избежать травматичных разрезов и получить отличный косметический результат . В арсенале врачей - перкутанная нефролитотрипсия (дробление камней в почках), уретеролитотрипсия, а также возможность дробить камни гибким эндоскопом. Для этого используется два вида оборудования: проверенный годами метод пневмолитотрипсии (в нашей больнице методика внедрена с 1996 года) и применением новейшей лазерной установки.

На втором месте по распространенности - операции на нижних мочевыводящих путях: аденома предстательной железы, камни мочевого пузыря, различные образования и патологии шейки мочевого пузыря и уретры. Здесь до 90 процентов вмешательств также выполняются эндоскопически - трансуретральные резекции аденомы простаты и опухолей, дробление камней, рассечение стриктур уретры. Это позволяет выполнить операцию через естественные мочевые пути и полностью избежать необходимости разрезов в случае традиционной операции

С 2024 года урологическое отделение Новомосковской больницы оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь. Это операции при камнях в почках (перкутанная нефролитотрипсия), лапароскопическая резекция кист почек. Также выполняется коррекция стрессового недержания мочи - ретропиксия синтетической лентой позадилонным доступом, что крайне важно для женщин средней и старшей возрастной групп и позволяет вернуться к нормальной жизни, избежать физически и психологически неприятных моментов связанных с данной патологией.

На данный момент, отделение урологии - одно из самых оснащенных современным оборудованием в больнице и в области. Закуплена самая актуальная на сегодняшний момент техника: эндокидеохирургическая стойка, лазер, два уретероскопа, нефроскоп для перкутанной нефролитотрипсии, гибкий уретероскоп, а также мобильный рентгеновский аппарат для операций под контролем лучевой визуализации. Подобной оснащенностью может гордиться не каждое урологическое отделение в области.

Ежегодно в отделении выполняется от 600 до 700 операций, из них эндоскопические составляют 60–70 процентов. Ежемесячно - около 50 вмешательств, не считая малых операций (водянка оболочек яичка, фимоз, кисты различных локализаций). В среднем пациент проводит в стационаре до 10 суток в зависимости от объема операции и состояния здоровья.

Работая командой

Большинство пациентов урологического отделения НГКБ - люди в возрасте от 55 до 70 лет. Преобладают женщины, поскольку мочекаменная болезнь у них встречается чаще. При этом мужчины тоже составляют значительную часть потока - 40 процентов.

Урологи тесно взаимодействуют с другими отделениями больницы: общей хирургией, травматологией, ортопедией, гнойной хирургией. Достаточно часто бывают сочетанные травмы, что требует совместного ведения пациентов.

С открытием нового модульного приемного отделения логистика изменится. И это только плюс: часть пациентов с почечной коликой, у которой причина не механическая обструкция камнем, а спастический процесс, будут получать помощь уже в приемном отделении, что позволит освободить койки, предназначенные для более сложных случаев.

