В Тульской области стартовал купальный сезон. Фото: Алексей ФОКИН.

С 1 июня в Тульской области начался официальный купальный сезон. До 31 августа жители региона могут посещать оборудованные пляжи для отдыха и купания. Всего в области подготовлено около семидесяти мест массового отдыха у воды.

В Туле к летнему периоду открыли восемь пляжных зон:

- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;

- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;

- зона отдыха «Ильинка» на пруду в деревне Крутое;

- пляж «Обидимо» в одноимённом селе;

- зона отдыха «Хомяковские поляны» на пруду в поселке Хомяково;

- пляж «Петровский» в поселке Петровский;

- зона отдыха в поселке Рассвет;

- средний пруд на территории Центрального парка Тулы.

Большинство пляжей функционируют ежедневно с 10:00 до 20:00. Единственное исключение составляет зона отдыха в Обидимо где режим работы установлен с 9:00 до 19:00.

Для тех, кто предпочитает отдых за пределами областной столицы в регионе официально разрешено купание еще в шестидесяти двух местах. Все пляжи прошли необходимую подготовку и соответствуют требованиям безопасности для летнего отдыха.