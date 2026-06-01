В Тульской области стартовал купальный сезон.

С 1 июня в Тульской области начался официальный купальный сезон. До 31 августа жители региона могут посещать оборудованные пляжи для отдыха и купания. Всего в области подготовлено около семидесяти мест массового отдыха у воды.
В Туле к летнему периоду открыли восемь пляжных зон:
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;
- зона отдыха «Ильинка» на пруду в деревне Крутое;
- пляж «Обидимо» в одноимённом селе;
- зона отдыха «Хомяковские поляны» на пруду в поселке Хомяково;
- пляж «Петровский» в поселке Петровский;
- зона отдыха в поселке Рассвет;
- средний пруд на территории Центрального парка Тулы.
Большинство пляжей функционируют ежедневно с 10:00 до 20:00. Единственное исключение составляет зона отдыха в Обидимо где режим работы установлен с 9:00 до 19:00.
Для тех, кто предпочитает отдых за пределами областной столицы в регионе официально разрешено купание еще в шестидесяти двух местах. Все пляжи прошли необходимую подготовку и соответствуют требованиям безопасности для летнего отдыха.