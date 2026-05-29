Лазер против «синих гроздей»: как избавиться от варикоза без боли, шрамов и больничной койки.

Мы привыкли считать это просто некрасивым косметическим дефектом или неизбежным спутником возраста. Но врачи-флебологи в один голос утверждают: варикозная болезнь — это не про красоту, это про здоровье и, порой, про жизнь.

О том, как сегодня победить варикозную болезнь и вернуть ногам лёгкость без тяжёлой операции, мы поговорили с Алаяном Яхья Мохамедовичем, врачом-флебологом, сосудистым хирургом КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ (Тула).

Когда «звёздочки» на ногах — сигнал SOS

Многие люди годами живут с тяжестью в ногах, считая это нормой. Есть ли момент, когда откладывать визит к врачу уже нельзя и даже опасно?

— Худший сценарий, когда пациент приезжает к нам по экстренным показаниям, — рассказывает доктор Попов. — Представьте: резкая боль, вена стала плотной, горячей, кожа вокруг покраснела. Это признаки тромбофлебита или тромбоза. 90% таких тромбозов возникают именно в варикозных узлах.

В такой ситуации речь уже не о красоте. Тромб может оторваться и вызвать тромбоэмболию - смертельно опасное осложнение. Иногда счёт идёт на часы. Поэтому мой главный совет: не доводите до крайности. Современное лечение варикозной болезни гораздо проще и безопаснее, пока она не привела к таким осложнениям.

Забудьте про скальпель и швы!

Раньше варикоз лечили радикально: делали большие разрезы по всей ноге и буквально выдирали больные вены. Операция была тяжёлой, требовала наркоза, больничной койки и долгой реабилитации с огромным шрамом.

Сегодня всё иначе. Главный принцип современной флебологии: повреждённую вену нельзя «отремонтировать», её нужно просто «выключить» из кровотока. И для этого не нужны скальпели и швы.

Склеить или запаять? Вот в чём вопрос!

Современная медицина предлагает два основных пути решения проблемы:

Склеротерапия. В больную вену через тончайшую иглу вводят специальный препарат-склерозант. Он работает как внутренний клей, «сваривая» стенки сосуда изнутри. Вена слипается, превращается в невидимый тяж и со временем полностью рассасывается.

Эндовазальная лазерная коагуляция. Это настоящая магия высоких технологий. Через крошечный прокол в вену вводят световод, по которому подаётся лазерный луч. Он точечно «заваривает» вену изнутри.

Эту процедуру называют «офисной хирургией». Она длится около 40 минут под местной анестезией. Вы приходите в клинику на своих ногах и уходите на них же. Можно сразу вернуться к работе, никто даже не догадается о вашем визите к врачу.

Обыкновенное чудо: лазер, который ждали

Но технологии не стоят на месте. Ещё недавно лазеры были хороши для крупных вен, но оставляли после себя пигментные пятна или небольшие рубцы при работе с мелкими сосудами.

Всё изменило появление нового поколения лазеров с длиной волны 1940 нм. Это принципиально новый аппарат. Он работает мягче, с меньшей энергией, не травмируя окружающие ткани. Обеспечивает более равномерный прогрев вены. Позволяет бесследно удалять даже самые мелкие сосуды.

На месте бывшей больной вены формируется мягкий рубец, который быстро рассасывается. Никаких втяжений на коже! Именно этот прорыв позволил сделать лечение телеангиэктазий (сосудистых «звёздочек» и сеточек) максимально эффективным.

Как проходит лечение? Путь к здоровым ногам

Процесс лечения разбит на этапы для достижения идеального результата:

Сначала врач работает с магистральными (крупными) венами, используя лазер или радиочастотное воздействие. Это основа лечения варикозной болезни.

Спустя 1–2 месяца, когда основной кровоток перераспределится, наступает этап лечения телеангиэктазий. С помощью склеротерапии убираются мелкие варикозные узлы и сосудистые «звёздочки», которые остались без подпитки и уже уменьшились в размере.

После процедуры необходимо в течение 1–1,5 недель носить компрессионный трикотаж (чулки). Это ключевое условие для закрепления успеха.

После такого комплексного подхода пациент навсегда забывает о тяжести в ногах, отёках и угрозе тромбоза.

Как понять, что пора к флебологу?

Если вы заметили у себя хотя бы один из этих симптомов — не тяните, запишитесь на консультацию:

Ноги гудят и отекают к вечеру.

Появились сосудистые «звёздочки» или синие «гроздья».

Вы чувствуете жжение или покалывание в икрах.

Ночные судороги стали частыми гостями.

Современная медицина позволяет вернуть лёгкость ногам быстро, безопасно и без следа. Главное — сделать первый шаг.

