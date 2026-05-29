Зубной камень: почему «наросты» на зубах — это бомба замедленного действия?

Но почему же тогда появляется неприятный запах изо рта, а дёсны начинают кровоточить при малейшем прикосновении?

Ответ на этот вопрос знает Вера Викторовна Кравченко, зубной врач-ортопед стоматологической клиники «ПрофиДент». Она объясняет: наша домашняя гигиена, какой бы тщательной она ни была, не всесильна. Есть враг, с которым щётка справиться не может.

Зубной врач-ортопед стоматологической клиники «ПрофиДент» Вера Викторовна Кравченко.

«Корка» на зубах: как невидимый враг разрушает здоровье

В течение дня на эмали образуется налёт. Часть мы убираем щёткой, но микроскопические остатки пищи и бактерии остаются. Со временем этот мягкий налёт пропитывается минералами из слюны и твердеет, превращаясь в прочный панцирь (зубной камень).

Обнаружив у пациента эту «корку», любой стоматолог настоятельно порекомендует её удалить. И это не прихоть врача и не способ заработать. Причина проста: зубной камень - это не просто некрасиво, это опасно.

Он растёт не только наружу, но и вглубь, под десну. Опускаясь к шейке зуба, эта твёрдая масса перекрывает доступ кислорода к тканям. Ваша ротовая полость превращается в идеальный «инкубатор» для анаэробных бактерий. Им там тепло, темно и сыро - рай для размножения.

Чем грозит игнорирование проблемы? (Спойлер: потерей зубов!)

Если вы думаете, что зубной камень - это просто эстетическая мелочь, вот список последствий, о которых предупреждает Вера Викторовна:

Чувствительность на грани. Эмаль под камнем становится уязвимой. Любая чашка горячего чая или мороженое могут вызывать острую боль.

Воспаление и боль. Бактерии провоцируют гингивит (воспаление дёсен) и стоматит. Дёсны краснеют, отекают и начинают кровоточить.

Кариес. Под твёрдым панцирем камня бактерии беспрепятственно разрушают эмаль зуба.

Пародонтит. Это уже серьёзно. Воспаление переходит на связочный аппарат зуба. Дёсны «отступают», зубы начинают шататься. В самых запущенных случаях это приводит к хроническому воспалению и потере здоровых зубов.

Запах изо рта. Застарелый налёт — главная причина галитоза, с которым не справятся ни жвачки, ни освежители.

Бактерии атакуют изнутри: угроза всему организму

Но самое страшное даже не это. Ротовая полость - это ворота в наш организм. Попадая в желудок вместе со слюной и пищей, бактерии из зубного камня разносятся по всему телу с кровотоком.

Вера Викторовна предупреждает: воспалительные процессы могут начаться буквально в любом органе - от сердца до печени. Стоматологи давно доказали связь между плохой гигиеной рта и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Не рискуйте своим общим самочувствием из-за того, что кажется мелочью!

Как проходит процедура? Пошаговый гид без страха

Многие боятся идти к гигиенисту, потому что не знают, что их ждёт. Давайте развеем мифы! Профессиональная гигиена в клинике «ПрофиДент» - это абсолютно комфортная процедура, которая обычно занимает от 40 минут до часа.

Вот как это происходит шаг за шагом:

Осмотр. Врач оценивает состояние полости рта, чтобы подобрать оптимальный метод чистки.

Ультразвуковая чистка. Это главный этап борьбы с камнем. Врач использует специальный аппарат - скейлер. Он создаёт микровибрации, которые легко разбивают твёрдый камень на мелкие кусочки. При этом эмаль зуба остаётся нетронутой. Вы будете слышать лёгкое жужжание и чувствовать небольшую вибрацию, но боли не будет.

Очищение труднодоступных мест (Air Flow). После ультразвука зубы покрывает мелкий порошок с водой под давлением. Эта смесь вычищает налёт из самых укромных уголков, межзубных промежутков и возвращает зубам их природный цвет (особенно хорошо убирает следы от кофе и сигарет).

Полировка. Зубы полируют специальными щёточками и пастами. Это делает поверхность эмали идеально гладкой. Гладкому зубу гораздо сложнее «прилипнуть» новому налёту!

Фторирование (по показаниям). В конце процедуры врач может нанести на зубы специальный гель или лак с фтором. Это укрепляет эмаль и снимает чувствительность.

Спасение есть: что такое профессиональная гигиена?

Как же победить этого врага? Ответ прост: профессиональная гигиена полости рта. Это не просто «чистка», а целый комплекс процедур, который вернёт вашим зубам здоровье.

В стоматологической клинике «ПрофиДент» эта процедура проходит совершенно комфортно с помощью современного оборудования. В результате вы получаете не просто чистые зубы. Вы получаете подробную консультацию специалиста! Врач покажет вам ваши «слабые» места, даст рекомендации по лечению кариеса или направит к ортодонту, если это необходимо.

Как часто нужно делать чистку?

Частота индивидуальна, но золотым стандартом считается визит к гигиенисту раз в 6–7 месяцев — одновременно с профилактическим осмотром у стоматолога.

Реклама. ООО «ПрофиДент»