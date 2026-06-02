Ставка по семейной ипотеке вырастет до 12%?

Участники рынка советуют не затягивать с решением о покупке жилья.

С 1 июля 2026 года семейную ипотеку может ждать перезагрузка: скорее всего покупателям предложат дифференцированную ставку - она будет зависеть от количества детей. Девелопер "Капитал" разобрался, откуда это пошло и чем обернется для покупателей в регионах.

Прогноз:

- один ребенок - 10-12% (сейчас 6%);

- двое детей - 6%;

- трое и больше - 4%.

Для семей с одним ребенком платеж по кредиту может вырасти почти на четверть. Например, при займе 6 млн рублей на 20 лет ежемесячный платеж подскочит с 43 до 66 тысяч рублей. Для регионального бюджета это ощутимо.

Власти объясняют: программа должна стать более адресной и мотивировать семьи на рождение детей. Чем больше детей - тем ниже ставка.

При этом официального решения еще нет. Участники рынка советуют не затягивать с решением о покупке жилья: есть опасения, что банки могут вовсе приостановить выдачу, пока условия не прояснятся. При этом некоторые эксперты допускают, что условия окажутся даже жестче, чем обсуждается сейчас.

Читайте полную версию статьи на сайте "Капитала".

«Капитал — Строитель жилья»

+7 (4872) 71-00-01.

Подробности и точные условия специальных предложений уточняйте у менеджеров компании +7 (4872) 759-295 и на сайте kapital71.ru.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ООО «Капитал — Строитель жилья». Реклама.