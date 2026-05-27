«Тульская соль»: пять лет работы на «отлично»

Бренд "Тульская соль" достойно представляет Тульский регион.

- Соглашение о строительстве завода было подписано в 2017 году в рамках Петербургского международного экономического форума. Новое производство возведено на базе бывшей шахты «Комсомольская». Здесь добывали соляной раствор, но соль никогда не производили, - говорит директор ООО «Киреевский солепромысел» Игорь Булаев. – В 2019 году пробурили две первые скважины над месторождением, в 2020-м завершили возведение производственных корпусов и монтаж оборудования… Затем была пусконаладка, подбор и обучение персонала.

Директор ООО «Киреевский солепромысел» Игорь Булаев.

Ровно 5 лет назад, 27 мая 2021 года, был дан старт одному из самых высокотехнологичных производств в регионе. «Киреевский солепромысел» — завод по производству соли полного цикла, в вопросе используемых технологий мы стали первопроходцами в масштабе России. Как и тогда, так и сейчас работаем по принципу «не догонять время, а опережать!» В компании идет непрерывная оптимизация: всегда есть, куда расти.

- Каков возраст месторождения в Киреевске?

- Соляной пласт старый, образовался более 300 млн лет назад. Глубина залегания – почти километр. Бич большинства соляных месторождений - большое количество примесей. В нашей соли их содержание минимально: это чистый натуральный продукт – с содержанием хлорида натрия не менее 99,8%! Добыча идет выварочным способом, производство почти безотходное, максимально экологичное и энергоемкое.

«Киреевский солепромысел» — предприятие по производству соли полного цикла.

- Первая пятилетка оказалась непростой: кардинально менялась геополитическая обстановка, потом началась СВО…

- Да, годы становления оказались не простыми. Изначально мы ориентировались на импортное оборудование, закупали его в Европе, - рассказывает технический директор компании Михаил Дорохов. – Потом ситуация на внешнем рынке изменилась. Надо было быстро искать новые пути обслуживания производственной линии, мы оперативно встали на путь импортозамещения, начали внедрять собственные разработки, в том числе научные.

Технический директор компании Михаил Дорохов.

За короткий период времени смогли перестроиться, найти новых поставщиков, в результате предприятие продолжает работать, наращивая темпы выпуска продукции.

Сейчас у нас 4 скважины, добыча соли идет из двух, еще две новые на стадии подготовки. Завод выпускает в год 90 тысяч тонн пищевой соли сорта «Экстра».

- Игорь Владимирович, что считаете главным достижением компании?

- Мы сформировали узнаваемый региональный бренд – «Тульская соль». Сейчас он хорошо известен за пределами Тульской области и России. Кроме родного региона, нашу продукцию покупают в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Башкирии, Московской, Ленинградской, Калужской, Липецкой, Орловской, Брянской, Белгородской, Тверской, Рязанской, Курской областях, Краснодарском крае, Ростовской и Воронежской областях, в Крыму. С 2024 года начаты поставки в Беларусь и Казахстан. В числе перспективных направлений рассматриваем Кыргызстан, Монголию и Китай.

И еще важное достижение, известное нашим многочисленным заказчикам – предсказуемость компании. Я имею в виду обещания, которые не нарушают. В эпоху «вау-эффектов» тихая надежность, стабильность становятся главными конкурентными преимуществами. И они у нас есть.

"Тульская соль" - чистый натуральный продукт с содержанием хлорида натрия не менее 99,8%.

- В русском языке существует выражение «съесть пуд соли вместе», означающее особое доверие между людьми. Можно так сказать про вашу команду?

- Можно! Пуд соли мы точно уже съели! (Смеется). Вместе прошли через становление, вместе выработали схему эффективной работы, научились справляться с профессиональными задачами любой сложности. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что у нас нет лишних людей, каждый человек в команде - проверенный высококвалифицированный специалист, который нацелен учиться, развиваться вместе с компанией.

- Второй очереди завода быть?

- Конечно, это просто вопрос времени. Проект уже есть, он интересный, можно сказать авторский, основан на опыте компании и собственных разработках. Будем идти к достижению этой важной для компании задачи.

