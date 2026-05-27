Солнце, родинки и страхи: что на самом деле нужно знать о меланоме?

Настало время отделить правду от вымысла и узнать, когда обычная родинка становится поводом для беспокойства.

Самые страшные мифы развеяла главный врач ГУЗ «ТОКСЦДиК» Наталья Руднева.

Главный врач ГУЗ «ТОКСЦДиК» Наталья Руднева.

Миф №1. Любая злокачественная опухоль кожи – это меланома.

К счастью, как раз все наоборот. Среди эпителиальных злокачественных образований кожи различают несколько видов рака. Примерно в 82% случаев, встречается базально-клеточный рак кожи, который практически не метастазирует. Плоско-клеточный рак, происходящий из плоского эпителия кожи, уже более «злой», он имеет тенденцию к распространению в регио-нарные лимфоузлы и дает отдаленные метастазы. Но самый агрессивный рак кожи –это меланома. Опухоль развивается в меланоцитах – клетках, которые производят пиг-мент меланин и придают коже цвет. На нее приходится менее 5% случаев, но именно эта опухоль – худшая по прогнозу, и именно на ее диагностику направлены основные усилия врачей.

Миф № 2. Причина меланомы – увлечение загаром.

Точная причина всех меланом неясна, но воздействие ультрафиолетового излучения от солнца или соляриев значительно увеличивает вероятность ее развития. Тем не менее, есть и другие факторы риска. В их числе – генетическая предрасположенность (если в семье у кого-то была меланома, важно быть внимательнее к своему телу), наличие множественных родинок и принадлежность к определенному фототипу (светлая кожа, рыжие волосы, веснушки, голубые или зеленые глаза).

Миф № 3. Меланома выглядит, как большая выпуклая родинка черного цвета.

Необязательно. Меланома может быть практически любого цвета (даже бесцветной) и объема. В зависимости от внешнего вида и особенностей проявления, различают несколько видов таких опухолей.

Поверхностная – она часто встречается у людей с бледной кожей и веснушками и редко – у смуглых людей.

Узловая – быстроразвивающийся тип меланомы, растет вниз и может распространяться в более глубокие слои кожи, если ее не удалить. Обычно имеет вид шишки черного или красного цвета и часто кровоточит.

Лентиго-меланома – чаще всего поражает пожилых людей, особенно тех, кто проводит много времени на открытом воздухе. Она развивается медленно, в течение нескольких лет, и появляется в областях, постоянно находящихся под воздействием солнца (например, на лице). Это плоские меланомы, которые распространяются «боком» в поверхностных слоях кожи. Они похожи на веснушки, но, как правило, больше и темнее. Акральная – редкий тип меланомы, который обычно появляется на ладонях и пят ках, иногда – вокруг ногтей. Амеланотическая – такая меланома почти не имеет цвета, но может быть розовой или красной, иметь светло-коричневые или сероватые края.

Миф № 4. У смуглых людей меланомы не возникают, им можно загорать без опаски.

Определенные виды меланом действительно чаще возникают у светлокожих. Но это не значит, что смуглым эта беда совершенно не грозит. Кроме того, акральные меланомы, наоборот, «предпочитают» людей с темной кожей. Так, например, меланомы под ногтями, на стопах и ладонях нередко возникают у представителей негроидной расы. Поэтому защищаться от солнца надо не только белокожим людям.

Миф № 5. Меланома бывает исключительно на коже.

На самом деле, в 90% случаев так и происходит, однако в 10% случаев меланома также может появляться на слизистых глаз, желудочно-кишечного тракта, гениталий, в полости носа, оболочках головного и спиного мозга.

Миф № 6. Риск меланомы не зависит от пола и возраста.

Зависит. Риск ее развития возрастает по мере старения. Средний возраст заболеваемости – 63 года. Сейчас в мире наблюдается тенденция к увеличению количества случаев меланомы. В России в среднем за год выявляется около 10 000 случаев, порядка 4 000 пациентов ежегодно умирает. До 50 лет меланома чаще встречается у женщин, но уже после 65 лет в два раза чаще этой опухолью страдают мужчины.

Миф № 7. Главный признак меланомы – изменение ее цвета или размера.

Да, но не только. Признаком меланомы может быть и появление и быстрый рост новой родинки на теле, поэтому надо вести строгий учет всех образований. Но и, конечно, надо контролировать изменение уже существующих родинок. В большинстве случаев меланомы имеют неправильную форму и неоднородный цвет.

Для самостоятельного обнаружения меланомы существует правило АКОРД:

А – асимметрия, К – края неровные, О –окраска неоднородная, Р – размер больше 6 мм, Д – динамика (рост образования).

Здесь нужно сделать упор на регулярный дерматоскопический осмотр. Когда сам пациент заподозрит – может быть поздно.

Миф № 8. Меланома – это приговор.

При обнаружении меланомы на ранней стадии можно надеяться на полное выздоровление. Благодаря успехам иммунотерапии даже на поздних стадиях многие пациенты с меланомой могут значительно продлить себе жизнь. Тем не менее, конечно, самое важное – своевременное обнаружение заболевания. Поэтому нужно не забывать периодически проверяться у врачей и не игнорировать самодиагностику.

ВАЖНО!

Основным методом скрининга злокачественных новообразований кожи является осмотр врачом любой специальности всего кожного покрова и видимых слизистых оболочек любого больного, независимо от того, обратился ли он с жалобами патологическое изменение кожи или другое заболевание. Онкологическую настороженность обязан проявлять каждый человек по отношению к самому себе.

В последнее время развитие аппаратной диагностики открыло новые значительные возможности в обследовании пациентов Дерматоскопия – метод оптической диагностики новообразований кожи с помощью многократного увеличения. Это диагностический метод, который позволяет с помощью простого аппарата определить структуру новообразования на коже.

Основа метода - визуализация многочисленных морфологических признаков, которые нельзя увидеть невооруженным глазом, что способствует установлению клинического диагноза практически всех пигментных кожных очагов. Такой подход позволяет точно оценить окраску, очертания, размеры и структуру кожного новооб-разования, а также характер распространения сосудистой сетки. Достоверность диагноза, установленного на основе дерматоскопии, крайне высока, что позволяет практически безошибочно определить тактику дальнейшего ведения пациента. В Тульском кожвендиспансере каждый пациент может проверить свои родинки сразу на всем теле, с помощью инновационного немецкого аппарата для видеодерматоскопии FotoFinder (Фото-Файндер). Он делает снимки всей поверхности кожи и составляет «карту родинок». В дальнейшем ее анализирует искусственный интеллект, и она сохраняется в базе данных. В будущем исследование можно повторить и оценить состояние кожи в ди-намике. Система «ФотоФайндер» позволяет обнаруживать подозрительные родинки и злокачественные опухоли кожи даже на самых ранних стадиях, тем самым сохраняя здоровье, а порой - и жизнь!

Преимущества:

- Точность диагностики рака кожи и меланомы до 99%.

- Быстрый анализ состояния кожи -за 3 минуты.

- Увеличение в 140 раз - возможность обнаружить мельчайшие образования на самой ранней стадии.

.

Реклама. ГУЗ "ТОКСЦДиК"