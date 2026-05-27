Мужское бесплодие – не приговор.

В обществе до сих пор бытует мнение: если в семье нет детей, то причина, скорее всего, в женщине. Именно она проходит обследования, стимуляции, пункции. Но на самом деле почти в половине случаев бесплодие связано с мужским фактором. Можно ли стать родителями, если у мужчины практически нет шансов на естественное зачатие? Об этом мы поговорили с главным врачом клиники «Мать и дитя» (Тула) Ангелиной Николаевной Чибисовой.

Главный врач клиники «Мать и дитя» (Тула) Ангелина Николаевна Чибисова.

– Ангелина Николаевна, часто ли к вам приходят пары, где проблема именно в мужчине?

– Очень часто. И, к сожалению, до сих пор многие мужчины уверены: «Я здоров, это у жены что-то не так». Это такой стереотип, который очень трудно сломать. Иногда приходится буквально уговаривать супруга прийти на прием вместе с женой. Только когда они оба слышат мнение врача, начинается реальный диалог и поиск решения.

– Почему у мужчин возникают проблемы?

По словам доктора Чибисовой, причин мужского бесплодия много. Это могут быть гормональные сбои, хронические воспалительные процессы, генетические особенности или даже образ жизни – курение, алкоголь, лишний вес.

– Иногда сперматозоиды вообще не попадают в эякулят из-за непроходимости семявыводящих путей. Бывает, что они есть, но их мало или они «некачественные» – малоподвижные, с дефектами строения или поврежденной ДНК.

– Как ЭКО помогает при мужском бесплодии?

Современные технологии позволяют преодолеть практически любые препятствия.

Если сперматозоидов нет в эякуляте, но они вырабатываются в яичках, их можно получить с помощью биопсии (TESE или TESA). Это малотравматичные процедуры, которые не требуют длительной госпитализации.

Для отбора лучших сперматозоидов в клинике используют метод микрофлюидики – специальные чипы, которые имитируют естественные процессы и отбирают самые здоровые клетки.

Если проблема в качестве спермы, применяется технология ИКСИ: эмбриолог под микроскопом выбирает лучший сперматозоид и вводит его прямо в яйцеклетку. Это значительно повышает шансы на успех даже при тяжелых формах мужского бесплодия.

– А если лечение не помогает?

– В редких случаях, когда получить собственные сперматозоиды невозможно или есть высокие генетические риски, мы предлагаем использование донорской спермы. Но это решение всегда принимается парой осознанно и после подробного обсуждения.

– Почему важно лечить мужчину перед ЭКО?

Многие пары ошибочно полагают: «Пойдем на ЭКО, там эмбриолог сам выберет хорошего сперматозоида, и лечение не нужно». Это не так.

– Даже если видимых улучшений в спермограмме не будет, лечение снижает уровень воспаления и оксидативного стресса внутри сперматозоидов. Это напрямую влияет на качество будущего эмбриона и шансы на беременность, – подчеркивает Ангелина Чибисова.

Подготовка мужчины к ЭКО – это не только таблетки и уколы. Это еще и коррекция образа жизни: отказ от вредных привычек, снижение веса, правильное питание. Ведь сперматогенез длится около трех месяцев – именно столько времени нужно, чтобы «обновить» сперму.

Статистика и шансы

– Какова эффективность ЭКО при мужском факторе?

– Если мужчина не готовится к протоколу, шансы получить здоровый эмбрион минимальны. Но если пара проходит обследование и лечение, эффективность программ ЭКО достигает 30% – это уровень общей популяции.

Главный совет врача

– Не откладывайте обследование. Мужское здоровье – это половина успеха. И помните: мужское бесплодие – это не приговор, а медицинская задача, которую сегодня можно и нужно решать вместе.

В нашей клинике мы используем самые современные методы диагностики и лечения мужского бесплодия. Мы проводим генетические тесты, биопсию яичка с помощью передовых технологий и отбор сперматозоидов методом микрофлюидики. Главное – подходить к проблеме комплексно и всегда помнить: в рождении ребенка участвуют двое – подытожила Ангелина Чибисова.

.

.

Реклама ООО "Хавен"