В последнюю неделю мая в Тульской области ожидается резкое похолодание. Фото: Алексей ФОКИН.

После рекордно жаркой недели, когда воздух в Тульской области прогревался почти до +30°C, в регионе наступает заметное похолодание. Новая неделя начнется с дождей и свежего ветра, а температура вернется к более привычным для конца мая значениям.

В понедельник, 25 мая, ожидается пасмурная погода с дождем. Днем воздух прогреется до +18°C, ночью до +10°C. Ветер западный, умеренный, до 8 м/с.

Во вторник, 26 мая, в Туле станет еще прохладнее: облачно, пройдет дождь, днем +13°C, ночью +8°C. Ветер северо-западный, порывистый, до 11 м/с.

В среду, 27 мая, сохранится дождливая и облачная погода: днем +14°C, ночью +7°C. Ветер западный, до 7 м/с.

В четверг, 28 мая, в оружейной столице будет пасмурно и дождливо, днем всего +11°C, ночью +6°C. Ветер северо-западный, до 9 м/с. Это будет самый прохладный день недели.

В пятницу, 29 мая, осадки станут слабее: небольшой дождь на фоне пасмурного неба, днем +9°C, ночью +5°C. Ветер западный, до 8 м/с.

В субботу, 30 мая, в Туле дожди прекратятся, но небо останется затянутым облаками. Днем потеплеет до +15°C, ночью до +9°C. Ветер западный, умеренный, до 6 м/с.

В воскресенье, 31 мая, ожидается значительное улучшение: облачно, но без осадков, днем +21°C, ночью +10°C. Ветер юго-западный, слабый, до 3 м/с.

Атмосферное давление в течение недели будет нестабильным — от 737 до 747 мм рт. ст., влажность останется повышенной, особенно в первой половине недели.