Жара отступает: в выходные в Тульскую область придет похолодание с дождем. Фото: Алексей ФОКИН.

После аномально жаркой недели, когда столбик термометра поднимался до +29°C, выходные дни в Тульской области принесут заметное облегчение. Погода станет более комфортной для прогулок, хотя и менее солнечной.

В субботу, 23 мая, ожидается облачная погода с небольшим дождем. Днем воздух прогреется до +20°C, ночью до +12°C. Ветер северо-западный, умеренный, до 6 м/с. Высокая влажность до 74%.

В воскресенье, 24 мая, ситуация улучшится: небо прояснится, установится малооблачная погода без осадков. Днем температура поднимется до +21°C, ночью до +14°C. Ветер останется северо-западным, но ослабнет до 5 м/с. Влажность снизится до 64%

Атмосферное давление в оба дня останется стабильным — около 750 мм рт. ст., что благоприятно скажется на самочувствии большинства людей.