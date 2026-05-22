Хватит бояться, пришло время улыбаться!

Однако современная стоматология давно шагнула вперед: сегодня восстановление зубов проходит гораздо быстрее, комфортнее и предсказуемее, чем еще несколько лет назад. О том, почему имплантация перестала быть поводом для страха, рассказал стоматолог-ортопед клиники «ВИАЛ-Дента» Александр Иванов.

All-on-4: быстрое восстановление без сложных операций

Одной из самых востребованных методик сегодня считается All-on-4. Это технология, при которой полный несъемный протез фиксируется всего на четырех имплантатах. Благодаря особому расположению удается добиться высокой устойчивости конструкции даже при недостатке костной ткани. Главное, что удивляет пациентов, — скорость лечения. Во многих случаях временный протез устанавливается уже в день операции. Человеку не приходится месяцами ждать результата или долго оставаться без зубов. Кроме того, методика позволяет избежать сложной костной пластики в большинстве случаев. Это делает лечение менее травматичным и сокращает период восстановления. После установки пациент быстро возвращается к привычной жизни, а сам протез ощущается максимально естественно.

All-on-6: надежность и уверенность каждый день

Для пациентов, которым важна повышенная прочность конструкции, применяется методика All-on-6. В этом случае протез фиксируется уже на шести имплантатах, что позволяет равномерно распределить нагрузку и обеспечить еще большую стабильность. Технология особенно подходит людям с высокой жевательной нагрузкой, а также пациентам с бруксизмом. Дополнительные опоры делают конструкцию более устойчивой и долговечной. При этом лечение также проходит в короткие сроки: временный протез можно установить сразу после имплантации или в течение нескольких дней. Современные материалы позволяют добиться естественного внешнего вида зубов, поэтому улыбка выглядит максимально натурально.

Синус-лифтинг: когда костной ткани недостаточно

Один из самых распространенных страхов пациентов связан с тем, что имплантацию невозможно провести при недостатке костной ткани. Но и эта проблема сегодня успешно решается. Если объема кости недостаточно для установки импланта, проводится синус-лифтинг — процедура по увеличению костной ткани на верхней челюсти. Благодаря современным технологиям операция проводится максимально аккуратно и позволяет подготовить надежную основу для будущей имплантации. В зависимости от клинической ситуации применяется открытый или закрытый синус-лифтинг. Методика подбирается индивидуально после диагностики.

Сегодня имплантация уже не ассоциируется с длительным и болезненным лечением. Современные методы диагностики, качественная анестезия и цифровое планирование позволяют проводить процедуры максимально точно и безопасно. В клинике «ВИАЛ-Дента» пациентам подбирают метод лечения индивидуально, учитывая состояние здоровья, особенности костной ткани и эстетические пожелания.

«Многие пациенты приходят на консультацию с убеждением, что имплантация — это долго, больно и очень сложно. Но чаще всего страхи исчезают уже после первого приема. Современные технологии позволяют провести лечение максимально бережно, а в ряде случаев пациент уходит домой с новыми зубами уже в день операции. Наша задача — показать человеку, что имплантация сегодня — это не стресс, а реальная возможность быстро вернуть комфорт и уверенность в себе».

