Двойной удар по возрасту: врач рассказала о самом эффективном тандеме в косметологии.

Но как среди множества предложений выбрать действительно эффективное и безопасное? Разбираемся в одном из самых обсуждаемых сегодня тандемов - сочетании микроигольчатого RF-лифтинга Morpheus 8 и плазматерапии (PRP). На наши вопросы отвечает врач-косметолог медицинского центра «Созвездие здоровья и красоты» Татьяна Алексеевна Давыденко.

Татьяна Алексеевна, почему именно сочетание Morpheus 8 и PRP-плазмы сегодня называют «золотым стандартом» в борьбе с возрастными изменениями?

— Это действительно мощный союз. Давайте разберёмся в механике. Morpheus 8 - это аппарат, который работает на глубине до 4–7 мм. Микроиглы доставляют радиочастотную энергию, создавая микродермальные термоповреждения. Для кожи это сигнал тревоги, который запускает мощнейший синтез нового коллагена и эластина. Кожа начинает перестраиваться изнутри, уплотняться и подтягиваться.

Однако любая стимуляция - это стресс для тканей. И вот здесь на сцену выходит плазматерапия. Мы вводим обогащённую тромбоцитами плазму (PRP) пациента сразу после процедуры. Тромбоциты - это, по сути, концентрат факторов роста. Они работают как скорая помощь: мгновенно ускоряют заживление, снимают отёк и, что самое главное, потенцируют, то есть усиливают, выработку того самого коллагена, которую запустил Morpheus 8. В итоге мы получаем двойной, а то и тройной эффект: регенерация идёт быстрее, реабилитация сокращается, а результат становится более выраженным и наступает раньше, чем при использовании методик по отдельности.

Кому бы вы порекомендовали такой комплексный подход? Какие основные показания?

— Список показаний довольно широк, ведь мы работаем не только с качеством кожи, но и с её структурой.

Возрастные изменения. Это наша основная аудитория. Снижение тонуса и тургора, начальный и умеренный птоз (обвисание), потеря чёткости овала лица.

Качество кожи. Если кожа выглядит тусклой, обезвоженной, имеет неровный рельеф, расширенные поры или страдает от гиперпигментации — этот тандем работает идеально.

Рубцовые изменения. Мы успешно работаем с атрофическими рубцами, в том числе постакне, а также со стриями (растяжками) на теле.

Вы упомянули о подготовке к процедуре. Для максимального отклика рекомендуют курс биорепарации или приём коллагена. Расскажите об этом подробнее.

— Совершенно верно. Чтобы кожа дала максимальный ответ на агрессивное воздействие, её нужно подготовить. Представьте, что вы решили строить дом. Вам нужны кирпичи и цемент. Коллаген — это и есть тот самый строительный материал.

За 2–4 недели до процедуры мы часто рекомендуем курс инъекций (биорепарацию) - это введение аминокислот, пептидов или полинуклеотидов. Но не все готовы к инъекциям. И тут отличной альтернативой становится оральный коллаген.

Принимаемый внутрь коллаген расщепляется в ЖКТ до аминокислот. Организм использует их как источник для синтеза собственного, нового коллагена по всему телу. Таким образом, когда Morpheus 8 начинает «строительную площадку» непосредственно в дерме, у организма уже есть необходимый запас ресурсов для качественной работы.

А как же поддержать результат после курса процедур?

— Поддерживающая терапия - ключ к пролонгации эффекта. В нашей линейке есть отличный продукт от партнёров - жевательный мармелад с коллагеном. Это не просто добавка, а настоящее удовольствие.

Его преимущества:

Удобство: не нужно запивать водой, это вкусные желейные конфеты, которые принимаются два раза в день.

Эффективность: он напрямую улучшает состояние кожи, стимулируя регенерацию.

Комплексное действие: помимо кожи, он поддерживает здоровье костей и суставов, что особенно актуально для наших пациентов.

Пока аппаратные методики набирают силу в течение нескольких месяцев после курса, регулярный приём коллагена обеспечивает организм постоянным притоком «строительных материалов», помогая закрепить и продлить достигнутый результат.

Современная косметология - это всегда комплексный подход: работа врача-косметолога изнутри с помощью аппаратных методик и ответственность самого пациента за свою красоту снаружи и изнутри.

Реклама. ООО "МЦ "Созвездие Здоровья"