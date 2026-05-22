Беречь сердце своих пациентов.

В Новомосковской городской клинической больнице работает два кардиологических отделения. Второе занимается всем спектром патологии сердечно-сосудистой системы за исключением острого коронарного синдрома. Среди его задач - тромбоэмболия легочной артерии, хроническая сердечная недостаточность, любые нарушения ритма и проводимости, инфекционный эндокардит, кардиомиопатии. Здесь проводят плановое чрескожное коронарное вмешательство и устанавливают электрокардиостимуляторы.

Возглавляет отделение Елена Александровна Горячева - врач-кардиолог, посвятивший этой профессии почти два десятилетия. О том, как устроена работа современного кардиологического отделения, почему сердечно-сосудистую систему нельзя лечить по частям и какие новые методы готовятся к внедрению, - наш разговор.

Елена Александровна Горячева - врач-кардиолог.

«Сердечная команда»

Современная кардиология давно перестала быть «одиночной» специальностью. Сегодня успех лечения зависит от слаженной работы целой команды. В Новомосковской больнице кардиологическое отделение №2 работает в тесном тандеме с рентген-хирургами.

- Это современный подход в кардиологии, так называемая «сердечная команда», - объясняет Елена Александровна. - Кардиологи, хирурги, специалисты функциональной диагностики - мы уже неразрывны. Без этого сегодня никак.

Ежегодно в отделении проводится плановое стентирование коронарных артерий для лечения хронической ишемической болезни сердца. Количество этих операций постоянно растет и в последние годы составляет уже порядка трехсот в год. Позже здесь начали устанавливать электрокардиостимуляторы пациентам с нарушениями проводимости. Всего в отделении ежегодно выполняется порядка 350 операций - стентирований и имплантаций кардиостимуляторов. Для региона это большой показатель, сопоставимый с двумя другими крупными больницами Тульской области — БСМП им. Д.Я. Ваныкина и областной клинической больницей.

Отделение оказывает как плановую, так и экстренную помощь. В плановом порядке госпитализируют пациентов для проведения чрескожных коронарных вмешательств либо имплантации электрокардиостимуляторов. Остальные больные поступают по экстренным показаниям - с обострениями хронической сердечной недостаточности, нарушениями ритма, тромбоэмболией легочной артерии и другой острой сердечной патологией.

Впереди новые методы лечения

Но на достигнутом кардиологи останавливаться не собираются. В этом году в отделении запланировано проведение операции по имплантации аортального клапана - так называемой TAVI. Это современное малотравматичное вмешательство, которое позволяет заменить пораженный клапан без остановки сердца и разреза грудной клетки.

Кроме того, врачи надеются внедрить новый метод лечения тромбоэмболии легочной артерии - внутриартериальный тромболизис. Это высокотехнологичная процедура, при которой препарат, растворяющий тромб, доставляется непосредственно в легочную артерию через катетер. Метод позволяет спасать пациентов в самых тяжелых ситуациях, когда традиционная терапия неэффективна.

- Мы очень надеемся, что нам закупят оборудование и мы сможем начать эту работу, - говорит заведующая.

Кардиология на стыке специальностей

Кардиологическое отделение №2 взаимодействует практически со всеми подразделениями больницы. Самые плотные контакты - с неврологическим отделением, где лежат пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Чаще всего инсульты развиваются именно как осложнения нарушений сердечного ритма, и неврологи без помощи кардиологов не обходятся.

- Любая одышка, любой отечный синдром, который нуждается в уточнении диагноза, - это тоже мы, - поясняет Елена Александровна. - Нас приглашают на консультации в терапевтическое отделение, в пульмонологию, в инфекционную больницу. Входной диагноз может быть любым - подозрение на пневмонию, наличие жидкости в плевральной полости или в полости сердца. А потом пациенты все равно консультируются у нас и при необходимости переводятся по профилю.

Особенно тесная связь - с сосудистой хирургией. До 70-80 процентов пациентов этого отделения - одновременно и пациенты кардиологов.

- Коронарное русло - это часть сердечно-сосудистой системы, - объясняет заведующая. - Если у человека пострадали коронарные сосуды, в большинстве случаев страдают и сосуды нижних конечностей, и брахиоцефальные артерии. Поэтому нас друг от друга оторвать нельзя. Мы работаем вместе, потому что пациент у нас один.

Профессионализм и возможности для роста

В отделении сейчас трудятся четыре врача-кардиолога: два молодых целевика, доктор с более чем тридцатилетним стажем и сама Елена Александровна, которая работает здесь с 2008 года. Несмотря на разницу в возрасте и опыте, коллектив - сплоченный. Старшие передают знания младшим, молодые привносят свежий взгляд и знание новых технологий.

Сами врачи постоянно учатся: ездят на всероссийские конгрессы, посещают областные мероприятия, которые проводит главный кардиолог региона. Все современные схемы медикаментозного лечения, отраженные в актуальных клинических рекомендациях, в отделении внедрены. Пациенты получают терапию, которая соответствует самым высоким стандартам.

С открытием нового модульного приемного отделения логистика работы изменится. По словам Елены Горячевой, надежда есть и на улучшение собственной работы:

- Пациенты с осложненным гипертоническим кризом и пароксизмальными нарушениями ритма, которым можно быстро оказать помощь в пределах суток, будут поступать в приемное отделение. А мы сможем активнее заниматься плановой работой, брать больше пациентов на госпитализацию и увеличивать количество операций.

При этом поток больных в отделение вряд ли снизится. Болезни системы кровообращения занимают первое место в структуре смертности в стране уже много лет. И, как признает заведующая, пациентов с сердечно-сосудистой патологией меньше не становится.

- Самое главное, - подводит итог Елена Горячева, - чтобы люди сами захотели лечиться. Мы здесь для того, чтобы помогать. Но без желания самого пациента, без его ответственности за свое здоровье даже самые современные методы бессильны. Мы можем вылечить, спасти, поставить на ноги, но сохранить результат - это уже совместная работа врача и пациента.

